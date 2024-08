La holandesa consigue su segunda victoria en dos días por delante de su excompañera Wiebes

Cuando Charlotte Kool irrumpió en la escena del sprint en 2023 con DSM, estaba llenando el vacío dejado por la ganadora más constante del pelotón femenino, Lorena Wiebes. Pero una temporada y media después de que terminaron su etapa como compañeras de equipo, es Kool quien tiene la sartén por el mango, con potencia más que suficiente para remontar y superar a la ciclista que solía liderar y ganar la segunda etapa del Tour de France Femmes.

El lunes, en la primera etapa en La Haya, el problema mecánico de Wiebes en los últimos 500 metros dejó un interrogante. Sin embargo, en la segunda etapa de Róterdam no hubo dudas. Kool rindió todo su potencial para ganar.

Para Kool y DSM-Firmenich PostNL, es un sprint que sabían que ella tenía en sus piernas y un sueño que esperaba que se hiciera realidad. Ha conseguido dos victorias consecutivas en su Holanda natal, acompañadas de un maillot amarillo.

“Hoy en día los sueños se hacen realidad muy rápido, primero ayer y ahora mismo llevar este maillot amarillo es realmente especial”, dijo Kool tras la meta.

“Creo que ayer fue el día más especial porque todo salió bien, pero, por supuesto, ganar la segunda etapa consecutiva en los Países Bajos en un Tour de Francia es una locura”.

Para Kool, un problema respiratorio complicado y desconocido durante mucho tiempo había estado afectando sus resultados, lo que la llevó a comenzar el Tour con solo una victoria en su haber, muy por debajo de las 18 que Wiebes había logrado antes del 12 de agosto. Pero Kool tenía grandes esperanzas de que todo saliera bien para la gran ocasión.

“Este gran objetivo (el Tour) me ha mantenido siempre en marcha y me ha mantenido luchando y creyendo que la única carrera para la que necesitas las mejores piernas es la carrera”, había dicho Kool a My Bike antes de la carrera mientras explicaba cómo se había mantenido concentrada sin saber por qué no estaba alcanzando su máximo nivel. Pero tal vez podía sentir lo que estaba a punto de suceder.

“En mi caso personal, el año pasado gané en todos los circuitos excepto en el Tour, así que quizá este año sea al revés”.

Kool atribuyó el mérito a un especialista por haber dado la vuelta a la situación, aunque en el último suspiro, a dos semanas del inicio del Tour. “Por fin me siento yo misma de nuevo”, dijo sobre los problemas en su rueda de prensa de la primera etapa. La etapa del martes fue una confirmación más de que había vuelto a estar en plena forma.

“Ayer sentí que mi sprint fue muy bueno y que está de nuevo donde debería estar”, dijo Kool mientras describía el final a los periodistas. “Sabía que tenía que hacer lo mismo que ayer, ser muy paciente y simplemente lanzarme”.

Wiebes se colocó en cabeza de la carrera tras una salida de manual de SD Worx-Protime, buscando recuperarse de la decepción de la primera etapa, donde un golpe por detrás y la desaparición del desviador trasero la dejaron llorando en la línea de meta. Pero Kool mantuvo la calma, intercambiando posiciones con respecto a cuando solían ser compañeras de equipo para salir de su estela y lograr la victoria. Tal vez el sprint femenino tenga una nueva líder.