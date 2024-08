24 horas después de hacerse con el liderato, el belga gana al sprint en su debut en el Gran Tour de España

¡Eindelijk! – ¡por fin! – fue el titular de una sola palabra de la agencia de noticias deportivas belga. Esporza se utiliza para describir la victoria de Wout van Aert en la Vuelta a España el lunes, y después de uno de los intervalos más largos de su carrera entre victorias, Únicamente Seguramente resume perfectamente cómo debe haberse sentido Van Aert después de su último triunfo.

Varios factores probablemente hayan influido en la escasez de victorias de Van Aert en 2024. Pero su terrible caída en Dwars door Vlaanderen en abril, que dejó al belga gravemente lesionado fuera del Giro de Italia y solo vio al corredor del Visma-Lease a Bike regresar a las carreras a fines de junio, fue casi con certeza uno de los más importantes.

Sin embargo, en agosto, un tercer puesto en la contrarreloj inaugural de la Vuelta a España fue seguido por un segundo puesto detrás de Kaden Groves (Deceuninck-Alpecin) el domingo, pero también un paso al frente de la clasificación general de la Vuelta. Luego, el lunes, cuando Van Aert superó al australiano en la meta ligeramente cuesta arriba en Castelo Branco, la larga espera por una nueva victoria finalmente llegó a su fin.

Con 47 victorias en su haber, la sequía de triunfos de 2024 no ha sido la más larga de la carrera de Van Aert hasta la fecha. Tras una terrible caída en la contrarreloj del Tour de Francia de 2019 en Pau, tres días después de triunfar en la décima etapa, pasó más de un año hasta que volvió a levantar los brazos, en Strade Bianche, en agosto de 2020.

Sin embargo, la pandemia de 2020 y la ausencia de carreras que la causó indudablemente distorsionaron esa brecha particular en victorias, y sin importar las estadísticas, la expresión de pura alegría en el rostro de Van Aert mientras celebraba con sus compañeros de equipo dejó en claro cuán importante para él realmente fue este último triunfo.

“Ha sido una victoria especial ganar mi primera Vuelta y ha sido un año difícil, hacía tiempo que no podía levantar los brazos. Eso hace que sea mucho más especial ganar de nuevo hoy”, afirmó.

“Recordar cuando gané el Tour de Francia con la camiseta amarilla (en 2022) fue también uno de los mejores días de mi carrera, y hoy con el maillot de líder de la Vuelta es algo de lo que estar también muy orgulloso”.

Van Aert dijo que siempre había tenido confianza en que una victoria llegaría nuevamente, pero que dado su estatus en el equipo, el hecho de que se negara obstinadamente a llegar lo hacía más difícil de aceptar.

“Me considero un ganador, soy uno de los líderes del equipo y siempre recibo apoyo para intentar ir a por la victoria, así que estar seis meses sin ganar no es agradable”.

“Por otro lado, estuve luchando mucho tiempo después de mi caída en primavera. Por eso es tan especial e incluso emotivo volver a ganar. Para ser sincero, no tenía miedo de no poder volver, ya me sentía lo suficientemente fuerte en el Tour. Solo tenía que tener paciencia y hoy es el día”.

Van Aert dijo que había cambiado totalmente de estrategia después del sprint de la etapa 2 en Oerém, donde fue claramente derrotado por Groves, a quien luego describió como un ganador merecido.

“El plan era hacer lo contrario que ayer”, dijo Van Aert, “Logré salirme de la rueda de Groves y creo que lo sorprendí al salir a 200 metros de distancia”.

“Yo también tenía mucha confianza, el equipo hizo un trabajo perfecto durante todo el día, teníamos la carrera bajo control y además me prepararon de forma ideal para el sprint. Eso me dio la confianza que necesitaba para terminar”.

Van Aert reconoció que, aunque podía esperar otro día más en cabeza de la general, la llegada en alto de la etapa 4 en Villuercas casi con toda seguridad resultaría demasiado difícil para él y que ahora cedería las funciones de líder del equipo al actual campeón de la Vuelta, Sepp Kuss, y al joven belga Cian Uijtdebroeks, aspirante a la general. Como dijo con cierta ironía: “La diversión, por desgracia, ha terminado”.

Un periodista español se preguntó si algún día podría luchar por la general, pero Van Aert rechazó la idea casi inmediatamente.

“Es muy difícil y realmente puedo hacerlo bien en una carrera de un día, o si elijo un día en la carrera por etapas, pero viene una etapa (la etapa 4) en la que estaré feliz de apoyar a mis compañeros de equipo”.

“Por suerte, después de mañana (martes) habrá algunas oportunidades más en las que no se llegue a la cima y tal vez tenga la oportunidad de entrar en una escapada. Pero, de cualquier manera, después de la victoria de hoy es realmente bueno tener la moral para seguir adelante”.