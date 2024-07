“Estoy aquí en Boise para la última preparación y me siento bien”, dice un estadounidense después de una carrera tumultuosa en

Chloé Dygert fue una ciclista que no tuvo que esperar el anuncio de la selección para saber que había asegurado un codiciado lugar para representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2024 en París, como campeona del mundo de contrarreloj su lugar estaba asegurado, pero ahí fue donde terminó la certeza para la joven de 27 años.

Los meses posteriores a que consiguiera su segundo maillot arcoíris en la carrera contrarreloj en Glasgow no le depararon el camino tranquilo hacia los Juegos Olímpicos que esperaba.

“El plan original era hacer nuestro campamento de equipo en diciembre, ir a Australia para el Tour Down Under en plena forma, hacer las clásicas de primavera, esforzarnos al máximo en la primera parte de la temporada y luego tomarnos un descanso antes de los Juegos Olímpicos”, dijo Dygert. “Pero eso no salió como estaba planeado. Tuve una lesión en el tendón de Aquiles en diciembre y traté de apresurar las cosas para volver a competir en primavera.

“Después de Flandes, con el trauma de los dos accidentes en la carrera, el agravamiento de la lesión de Aquiles al subir la cuesta y con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, se tomó la decisión de parar y recuperarse por completo para estar preparado para los Juegos Olímpicos”.

Eso dejó a la ciclista, que mira hacia su tercera participación en los Juegos Olímpicos, con solo tres días de carreras en la ruta en la temporada 2024 y la preocupación sobre si estaría lista o no.

“Estuve tres semanas sin montar en bicicleta y cuando volví a montarla, faltaban trece semanas para la contrarreloj individual de los Juegos. Recuerdo que pensé que no podría hacerlo; no había tiempo suficiente. Pero el equipo y mis entrenadores Kristin y Gary (Sutton) me aseguraron que podía hacerlo siempre que no tuviera más contratiempos”.

Sin embargo, llegó otro.

“A mitad de la preparación, estuve en un campamento de atletismo en Zolder, Bélgica, con el equipo de EE. UU. y, después de eso, me contagié de COVID”, dijo Dygert, quien planea competir en la contrarreloj y la carrera en ruta, así como en la persecución por equipos en la pista. “Pensé que este era el revés que no podía tener”.

Sin embargo, el trabajo que había estado realizando terminó dando frutos a pesar de los obstáculos en el camino.

“Regresé a los EE. UU., tuve algunos días libres, me relajé, reinicié, hice mi preparación en altitud y luego comencé a romper tiempos que nunca había roto y a ver números de potencia que no había visto en mucho tiempo”, dijo Dygert.

“Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, pero estoy aquí en Boise para hacer los últimos preparativos y me siento bien”.

La ciclista que ya tiene una medalla de plata y bronce en los Juegos Olímpicos, ambas en la persecución por equipos femenina, dijo que la experiencia del evento que se realiza una vez cada cuatro años ha cambiado para ella desde Río en 2016, ya que aprecia más la escala del logro de simplemente estar allí en Tokio, particularmente después de su horrible accidente en la contrarreloj en el Campeonato Mundial en 2020.

Sin embargo, Dygert añadió: “No puedo poner los Juegos en un pedestal, o no podré rendir al máximo. Veo París como una carrera, como un Campeonato Nacional o Mundial”.

Dygert comenzará a competir el 27 de julio con la contrarreloj individual, en la que también participará junto a ella la triatleta y campeona estadounidense Taylor Knibb. Después, Dygert participará en la carrera en ruta junto a Kristen Faulkner el 4 de agosto, antes de centrarse en la pista, donde competirá en la persecución por equipos el 6 y 7 de agosto.

“Para mí, es importante que la contrarreloj individual sea el primer evento. Corro el día 27 y me concentro por completo en el día 27 para el esfuerzo de 40 minutos”, dijo Dygert. “He visto imágenes del recorrido de la contrarreloj individual. Solo sabremos qué elementos de la carretera se han retirado cuando nos acerquemos más al día o qué carreteras se han repavimentado. Es un recorrido de alto rendimiento”.

“Después del día 27, se cancela la contrarreloj individual y me voy del pueblo para pasar un tiempo en la pista con el equipo para prepararnos y hacer algunas sesiones en el circuito. Con suerte, la carrera en ruta será lo suficientemente dura como para eliminar a algunos sprinters”.