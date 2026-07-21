El nuevo Remco Evenepoel, segundo clasificado, “será un gran contendiente”, dice el líder de la carrera

La repentina salida de Jonas Vingegaard del Tour de Francia cambió la carrera de Tadej Pogačar en un instante, y aunque las complejidades tácticas ahora se analizarán detenidamente antes de la última semana, el líder de la carrera tuvo que tomar algunas decisiones sobre la marcha en la última subida del domingo.

El rival más cercano de Pogačar se cayó de la carrera cuando se acercaba la subida final de la etapa 15, lo que llevó al notable escenario en el que Pogačar se volvió doméstico para su compañero de equipo, Issac del Toro.

Con Del Toro todavía en la lucha por el podio y el maillot blanco de mejor piloto joven, y Pogačar aún más seguro con el amarillo, el cuatro veces campeón estuvo al frente durante la mayor parte de la subida hasta Plateau de Solaison, mientras jugadores como Paul Seixas y Florian Lipowitz fueron eliminados.

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“Me comprometí hoy por Isaac, por la camiseta blanca de la clasificación general, porque él hace todo por mí con normalidad”, dijo Pogačar.

El plan funcionó bien, ya que Del Toro encontró casi un minuto sobre esos rivales y pasó al blanco y ascendió al tercer lugar de la general. La pareja, sin embargo, no pudo librarse de Remco Evenepoel, quien se alejó de ambos en el sprint final hacia la meta.

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“Hubo un pequeño malentendido. Quería que hiciera el sprint, atacó, pero creo que perdió un poco de confianza debido a la caída”, dijo Pogačar, ya que Del Toro cayó al suelo en el mismo accidente que Vingegaard.

“Traté de presionarlo para que consiguiera la victoria, pero es muy difícil comunicarse cuando hay tanta gente en la subida”.

Ha habido sugerencias de que Pogačar, que marcó a Evenepoel cuando el belga se despejó de Del Toro, contuvo algo cuando cruzó la línea a rebufo, pero simplemente admitió la derrota.

“No me arrepiento de nada. Al final, Remco fue mejor. Fue muy temprano en el sprint y no tuve la respuesta adecuada”, dijo Pogačar.

“En general, fue un buen día. Incluso sin la victoria, podemos estar satisfechos y orgullosos del día de hoy”.

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La salida forzosa de Vingegaard deja a Pogačar luchando contra Evenepoel como su principal rival, el belga ahora es segundo en la general, aunque con cinco minutos menos.

Pogačar señaló que la etapa 15 no había sido tan dura como la etapa 14 a través de los Vosgos, donde Evenepoel tuvo dificultades en algunos momentos.

“Remco realmente sobresale en este tipo de días, pero veremos cómo se comporta con más subidas en la etapa”, dijo.

“Pero tendrá su día en la contrarreloj (etapa 16 del martes) y será un gran contendiente”.