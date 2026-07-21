El nuevo Remco Evenepoel, segundo clasificado, “será un gran contendiente”, dice el líder de la carrera

La repentina salida de Jonas Vingegaard del Tour de Francia cambió la carrera de Tadej Pogačar en un instante, y aunque las complejidades tácticas ahora se analizarán detenidamente antes de la última semana, el líder de la carrera tuvo que tomar algunas decisiones sobre la marcha en la última subida del domingo.

El rival más cercano de Pogačar se cayó de la carrera cuando se acercaba la subida final de la etapa 15, lo que llevó al notable escenario en el que Pogačar se volvió doméstico para su compañero de equipo, Issac del Toro.

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