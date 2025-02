'Fem siempre gana este título … tres veces seguidas. Cada vez, en el momento adecuado, es súper buena 'Pieterse elogia el éxito de Compatriot en Liévin

Después de ganar una etapa del Tour de Francia Femmes Avec Zwift en Liege la temporada pasada, Puck Pieterse reveló que se enfocará principal en los clásicos de Ardennes este año una vez que comience su temporada de carreras de carretera con Fenix-Deceuninck en el mundo de la primavera en la primavera. .

El jinete multidisciplinado concluyó su temporada todoterreno con un bronce en el Campeonato Mundial Cyclo-Cross de UCI en Liévin el sábado después de ser derrotado por otros corredores y compatriotas, la campeona mundial Fem van Empel y la marca medallista de plata Lucinda.

En su tercera temporada de carreras de carretera, Pieterse ha agregado Liege -Bastogne -Liège a su lista de deseos de carreras para que lo hagan bien en esta primavera, especialmente después de su éxito en las calles de Liege el verano pasado.

“Ahora tengo un pequeño descanso durante una semana. Iré a hacer algunos deportes de invierno ”, dijo Pieterse, quien termina su temporada de ciclo-cross acortada después de haber ganado el Campeonato Nacional Cyclo-Cross holandés y aseguró seis podios de la Copa Mundial.

“Luego voy directamente a España con el equipo y me preparo para los clásicos de primavera. Veo progreso. En mi primer año en el camino, me quedé con dos carreras; No fue una gran temporada.

“El año pasado, monté algunas carreras y también el Tour de France Femmes. Me dio hambre por más.

“Después de la gira, también Liege -Bastogne -Liège. No he mirado los clásicos de Ardennes en absoluto, solo la etapa de la gira.

“Este año, veré si Amstel Gold o Flèche Wallonne serán para mí; Todavía no lo sé “.

'Puedo estar satisfecho con el tercer lugar'

Pieterse fue un titular rápido en el Campeonato Mundial Cyclo-Cross de UCI y lideró la primera vuelta antes de poner a Van Empel y a la marca bajo presión cuando los tres jinetes holandeses expulsaron a sus oponentes.

Sin embargo, el ritmo de sus compatriotas contó en las vueltas finales, y Pieterse terminó 1:09 detrás del medallista de oro Van Empel y 51 segundos detrás de la marca. “Puedo estar satisfecho con el tercer lugar”, dijo Pieterse.

“La táctica era ver dónde estaban todos al principio. Luego, para tratar de conservar algo de energía, estar allí en la final y ver, desde allí, cómo se desarrollaron las tácticas.

“Miré a mi alrededor al comienzo y miré dónde estaba el resto, por supuesto. Traté de no dejarme engañar. Fue principalmente un poco de mostrarse dónde podíamos conducir (en el curso), y tratando de meterse un poco en las cabezas del otro en lugar de pasar.

“Creo que Fem y Lucinda solo le quedaban un poco en la final. De hecho, conduje desde el momento en que estábamos juntos, y estaba en el límite. Cuando tiraron, entonces sentí mis piernas. Entonces, supe que sería difícil.

“Hasta las vueltas y medio, estaba en la mezcla. Los ataques en el frente realmente comenzaron a suceder, y ya no tenía suficiente poder para cerrarlos. Estoy feliz de que fuera como fue. Creo que puedo tomar lo suficiente con el tercer lugar.

“Fem siempre gana este título, tres veces seguidas. Cada vez, en el momento adecuado, ella es súper buena “.

Van Empel, Pieterse, Brand y Blanka Kata Vas competirán una vez más cuando regresen a los clásicos de primavera.

Si bien Brand tiene experiencia de su lado, Van Empel, Pieterse y VAS se encuentran en las primeras etapas de su carrera en carretera.

A pesar de que Van Empel ganó tres títulos mundiales cyclo-cross consecutivos, aún no ha ganado una carrera profesional. Su mejor ha sido finalizar el segundo lugar en una etapa del Tour de Romandie Féminin en 2023.

Mientras tanto, Pieterse y VAS ganaron etapas del Tour de France Femmes del año pasado. Sin embargo, Pieterse cree que Van Empel tiene el talento y la fuerza para ganar en el camino también.

“Ya estamos bromeando sobre … vamos a atacar junto con Blanka (VAS) en Strade (Bianche)”, dijo Pieterse. “Eso muestra cuán alto es el nivel ahora en la cruz.

“Si estás en el camino en el camino, no necesariamente tienes que ser bueno en la cruz. Si los jinetes de la carretera se unieran a nosotros en 'Cross, no se acercarían al podio. También ves que, por el contrario, es difícil cambiar de 'cruz a la carretera.

“Creo que FEM es un corredor un poco más explosivo como yo. Por lo demás, creo que somos más o menos lo mismo. Creo que FEM puede competir un poco más con la cabeza. Les dejé sentir un poco, lo que no es necesariamente algo malo. Si FEM puede hacer esto en 'Cross, entonces ella realmente puede hacerlo en el camino ”.