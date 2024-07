Competitive Cyclist está realizando una venta flash simultáneamente con Amazon Prime Day, y hemos buscado todas las ofertas para que usted no tenga que hacerlo.

Como suele suceder durante el Amazon Prime Day (o días, como se le llama ahora), las mejores ofertas no suelen encontrarse en Amazon, sino en otros lugares. Ya he creado una página dedicada a las mejores ofertas que no están en Amazon, pero Competitive Cyclist, uno de los minoristas de ciclismo más grandes de Norteamérica, está realizando una venta flash bastante impresionante durante el mismo período de tiempo. Es tal la escala y la calidad que pensamos que merecía la pena tener su propia página aquí.

Hay descuentos de hasta el 60 % en una amplia gama de productos, pero, para ser sinceros, hay mucho ruido. A menos que realmente necesites un plato interior Dura-Ace de una serie antigua específica, por ejemplo, eso solo te resultará molesto a la hora de buscar.

Afortunadamente para todos ustedes, he revisado página tras página y he seleccionado una variedad de productos que tienen grandes descuentos y otros que también valoro muy bien, incluso a precio completo, para que sepan que están haciendo un buen negocio.

Naturalmente, al ser un minorista estadounidense, esto no es de ninguna utilidad para nuestros lectores del Reino Unido. Sin embargo, nuestro centro principal de ofertas de ciclismo del Amazon Prime Day cubre los mejores artículos que encontramos en ambos territorios, al igual que nuestro centro dedicado a las mejores ofertas de Garmin del Amazon Prime Day.

Sin embargo, si te sientes seguro, simplemente… Dirígete a Ciclista Competitivo usted mismo y eche un vistazo.

Ofertas rápidas de ciclismo en Prime Day

AirPods :Hasta 32% de descuento

:Hasta 32% de descuento Garmin :Ofertas en ciclocomputadores y más

:Ofertas en ciclocomputadores y más GoPro :Hasta un 34% de descuento en cámaras Hero

:Hasta un 34% de descuento en cámaras Hero Computadoras para bicicletas :Garmin, Wahoo y más

:Garmin, Wahoo y más Relojes inteligentes :50% de descuento en Garmin y más

:50% de descuento en Garmin y más Auriculares :35 % de descuento en Jabra, JBL y más

:35 % de descuento en Jabra, JBL y más Ropa : Ahorre en Gore, POC y más

: Ahorre en Gore, POC y más Cascos :20% de descuento en Lazer, Abus y más

:20% de descuento en Lazer, Abus y más Venta flash de ciclistas competitivos

