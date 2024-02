Platos más grandes, desviadores nuevos, ruedas inéditas

El fin de semana inaugural se compone de dos carreras. El primero es Omloop Het Niewsblad, una carrera llena de obstáculos y revueltas, de la que ya hemos creado nuestra primera mega galería tecnológica. El comienzo es frenético, pero bien organizado, con equipos acordonados frente a los fanáticos y con mucho espacio para que se muevan tanto los equipos como los periodistas laborales.

Kuurne-Brussel-Kuurne es una bestia completamente diferente. No hay lugar de salida, por lo que los equipos estacionan los autobuses en aparcamientos, junto a puentes antiguos y en las orillas del río Leie. A menudo sólo hay una distancia de una bicicleta desde la puerta del autobús hasta los fanáticos que claman, lo que ciertamente hace que sea un poco más difícil obtener información de los mecánicos.

Las multitudes suelen rodear a los grandes equipos, y la llegada del autobús Visma-Lease a Bike vio un movimiento masivo de cuerpos más parecido a un banco de peces que a humanos. Por otro lado, significó que las cosas eran más fáciles en los autobuses del equipo de segundo nivel. Pude tener una conversación interesante con el mecánico de Lotto-Dstny sobre la explosión accidental de neumáticos de Thomas de Gendt sin tener que usar los codos.

Lamentablemente no hay Kurrne-Brussels-Kuurne femenino, por lo que toda la tecnología a continuación proviene del pelotón masculino. Si quieres vivir la experiencia completa, pon algunos éxitos del pop clásico de los 80, mientras dos maravillosos DJ los tocaban a todo volumen en una desvencijada plataforma de andamio con ruedas. Me alegro que no estuviera lloviendo.

Teniendo en cuenta el comienzo temprano y la fatiga del día anterior, este par definitivamente me puso de humor.

Aquí hay un vistazo más de cerca a lo que creemos que es el nuevo desviador delantero SRAM Red. Es interesante que el equipo solo estuviera usando esta pieza del grupo inédito; tal vez se estén asegurando totalmente de que esté libre de problemas de caída de cadena en estas carreras anteriores y menos importantes. Sin embargo, confirma la compatibilidad con versiones anteriores, lo cual es bueno.

Neumáticos 30c sobre ruedas Reserve inéditas. El ERD (diámetro efectivo de la llanta) y la notación de compensación que se pueden ver están ahí para que los fabricantes de ruedas determinen la longitud correcta de los radios. Sospecho que el “20-2” es que el sellador se añadió por última vez el 20 de febrero.

En el autobús Tudor Pro Cycling pude ver más de cerca la BMC Teammachine R de Petr Kelemen. La posición es extrema, pero claramente es un piloto alto y la moto está bastante bien golpeada.

Las barras de horquilla anchas siguen siendo la parte más llamativa de la bicicleta.

Los jinetes parecen tener sus sillas cerradas de golpe, ya sea hacia adelante o hacia atrás, sin tener en cuenta los límites marcados en los rieles.

Matteo Trentin fue el único ciclista que optó por barras redondas y una potencia separada, pero el equipo me dijo que esto se debía más a que prefiere usar drop clásicos en lugar de formas ergo más modernas, y una cabina integrada de esta forma no es Todavía no está disponible en BMC, aunque aparentemente está en proceso.

Trentin también opta por palancas de cambio de velocidad satélite que se asoman por debajo de su cinta.

En Lotto Dstny, la bicicleta de Victor Campanaerts es ciertamente más normal que el año pasado, cuando llevaba un plato de 62 dientes, un buje Classified y neumáticos de 32 mm.

La barrera del idioma era tal que no pude determinar totalmente el ancho de la barra de Campanaerts, ni 38 cm ni 40 cm, pero los mecánicos ciertamente dejaron claro que Vision no fabrica una barra más estrecha que 40, al menos públicamente.

Campanaerts, siempre usuario de anillos grandes, usaba un anillo grande de 56 toneladas, un poco más grande que el de 54 toneladas que usaban la mayoría de los demás.

Las bielas de carbono deberían reducir unos gramos el peso total de la bicicleta.

Teniendo en cuenta que es un ciclista conocido por ser súper aerodinámico, es curioso ver a Campnanaerts optar por espaciadores de 15 mm.

Si bien el equipo insiste en que la combinación de una llanta Zipp 303 y un neumático 28c es segura, los ciclistas instalaron goma de 30 mm para Kuurne.

No hay muchos deportes en los que puedas acercarte a las estrellas más importantes mientras se preparan para un evento y pedirles que graben una introducción para tu podcast.

Por cierto, yo no dibujé esto. Soy mucho mejor manteniéndome en las filas. No perfecto, pero mejor.

A menudo hay puestos que venden productos para bicicletas, pero este estaba vendiendo neumáticos usados ​​y algunas ruedas tubulares Mavic Cosmic antiguas y muy deterioradas.

Una nueva temporada suele significar nuevos patrocinadores. Si las cosas permanecen prácticamente sin cambios, muchos equipos simplemente optan por descartar asociaciones ahora extintas.

En el equipo Bingoal, las bicicletas De Rosa utilizaban una transmisión de platos y bielas Rotor…

… y desviadores traseros Ultegra. Para ser honesto, fue agradable ver algo diferente de Dura-Ace y SRAM Red.

Si bien se respetaron la mayoría de los cordones de la zona de boxes, nada impidió que el club de fans de Biniam Girmay se pusiera un momento junto a la bicicleta de su ciclista.

Normalmente los belgas son los más fanáticos, pero el conjunto eritreo fue difícil de derrotar en Kuurne.

Con el cambio inalámbrico puedes colocar palancas de cambio adicionales más o menos donde quieras.

Si bien no todos los ciclistas de Israel-Premier Tech utilizaban la nueva Factor Ostro VAM, aproximadamente la mitad del equipo de Kuurne tenía la última máquina.

La silueta es ciertamente similar a la máquina anterior, pero soy más fanático de la pintura azul que de la apariencia completamente negra de las bicicletas del equipo 2023.

En el autobús Bora-Hansgrohe tuve cinco minutos con la bicicleta de Bob Jungels. En un raro caso de confianza entre mecánico y periodista, simplemente me entregaron la bicicleta y me permitieron conducirla donde quisiera.

Las barras de Jungels me parecen de 40 cm de ancho. El equipo ahora utiliza computadoras Hammerhead, a las que a veces parece no gustarles sentarse rectas en los soportes.

En lo que respecta a las posiciones en la silla, la suya era relativamente conservadora.

Tras una inspección más cercana, además de utilizar cámaras de aire, el ex campeón de Luxemburgo llevaba neumáticos 28c Turbo Cotton ‘Hell of the North’, una banda de rodadura ligeramente más texturizada que el Turbo Cotton estándar que el equipo usa durante el resto de la temporada, además de usar cámaras de aire. con cámaras de aire.

La bicicleta del hombre fuerte noruego Alexander Kristoff, una Dare VSRu. En mi opinión, es la bicicleta más angular del pelotón profesional, dejando de lado las bicicletas TT.

La forma de reloj de arena del tubo de dirección es bastante pronunciada.

Los poseedores de números de carrera vienen en una variedad de formas. Algunas usan abrazaderas impresas en 3D, otras unidas, aquí se mantienen en su lugar con una junta tórica de goma como lo sería un soporte para computadora para bicicleta.

Como la tija de sillín de Dare tiene una abrazadera deslizante, se ha utilizado un rotulador dorado para colocar tanto la abrazadera como los raíles en la posición correcta.

La Enve Melee de TotalEnergies ciertamente tiene una silueta diferente a muchas de las otras bicicletas del grupo. El tubo superior tiene una pendiente más pronunciada y los perfiles del tubo son menos extremos.

Si bien los trabajos de pintura completamente negra son muy comunes, el toque de color en el tubo diagonal que no se puede ver desde el costado eleva un poco el paquete visual.

Un cordón de seguridad en un ciclocomputador es algo que rara vez vemos en boxes.

Siguiendo la tendencia del año pasado en los boxes del UAE Team Emirates, las bicicletas del equipo fueron equipadas con rotores más ligeros de Carbon-Ti.

Más calcomanías de patrocinadores pegadas. Arnaud Demare se opuso un poco a la tendencia de utilizar neumáticos de 30c y se quedó con 28c.

Si no eran éxitos de los 80 en mis oídos, era esta combinación de tuba y tabla de lavar.

Una vez que comenzó la carrera, la multitud disminuyó.

En la sala de prensa, un grupo de fotógrafos clamaba alrededor del ganador Cérvelo S5 de Wout van Aert.

Aquí tenéis otra vez una de las nuevas ruedas…

Una presión máxima de 100 psi me hace sospechar que está enganchada, como el resto de las ruedas de carretera Reserve.

Una parte delantera estilo bayoneta y barras lo más bajas posible para engañar al viento tanto como sea posible.

Curiosamente para un equipo tan meticuloso como Visma-Lease a Bike a la hora de optimizar las cosas, van Aert está utilizando una barra de 40 cm. Cérvelo tiene una opción de 38 cm, que bien podría ahorrar algunos vatios, aunque estoy seguro de que el equipo debe haberlo probado.

Eso es todo, amigos. Estén atentos para ver más acción entre bastidores de las carreras más importantes a medida que avanza la temporada.

¿Hay algo que nos hayamos perdido? Háganos saber en los comentarios a continuación y permanezca atento a ciclismonoticias para conocer todos los resultados de las carreras, noticias y artículos de nuestro equipo sobre el terreno durante la temporada de clásicos.

