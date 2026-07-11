El jefe del equipo, Ralph Denk, dice que el drama potencial “se está haciendo más grande de lo que realmente fue”

Después de que Remco Evenepoel arremetiera contra su compañero de equipo Florian Lipowitz, Red Bull-Bora-Hansgrohe minimizó cualquier sugerencia de que se esté formando una rivalidad interna entre sus dos colíderes en el Tour de Francia.

El enojo de Evenepoel se reveló después de la etapa 6 del Tour, cuando dijo a los medios flamencos que el alemán se había negado a darle una ventaja en Gavarnie-Gèdre, ya que pelearon y perdieron el tercer lugar y los segundos de bonificación ante Isaac del Toro.

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