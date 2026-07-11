El jefe del equipo, Ralph Denk, dice que el drama potencial “se está haciendo más grande de lo que realmente fue”

Después de que Remco Evenepoel arremetiera contra su compañero de equipo Florian Lipowitz, Red Bull-Bora-Hansgrohe minimizó cualquier sugerencia de que se esté formando una rivalidad interna entre sus dos colíderes en el Tour de Francia.

El enojo de Evenepoel se reveló después de la etapa 6 del Tour, cuando dijo a los medios flamencos que el alemán se había negado a darle una ventaja en Gavarnie-Gèdre, ya que pelearon y perdieron el tercer lugar y los segundos de bonificación ante Isaac del Toro.

“Había pedido una salida y no la he conseguido”, dijo Evenepoel. “Sí, estaba enfadado, y con razón. En Cataluña, rodé delante para él durante 30 kilómetros. Le pedí que hiciera un kilómetro de trabajo delante, y eso no fue posible. Eso me enfadó y habrá que discutirlo a fondo esta noche”.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Aquella noche, el periódico belga resumió mejor el drama. El NieuwsbladTitular: “Cómo Remco Evenepoel prendió fuego al liderazgo compartido con Florian Lipowitz con cinco frases tajantes”. Enojado por el final y enojado con el compañero de equipo con el que se suponía que debía trabajar tan bien, ¿debería Red Bull preocuparse por que las tensiones se desborden?

El jefe del equipo Red Bull, Ralph Denk, ha dicho que, a pesar de los comentarios de Evenepoel, todo el asunto “se está haciendo más grande de lo que realmente era”, y que la pareja se había reconciliado ayer por la noche durante una cena en el hotel del equipo.

te puede gustar



'Todo está dicho. El Tour no espera' – Remco Evenepoel aclara las cosas con el colíder del Tour de Francia, Lipowitz, después de desahogar su frustración



'Pedí una pista y no la obtuve': Remco Evenepoel se enfurece con su compañero de equipo Florian Lipowitz mientras la cooperación se rompe en el Tour de Francia



'Tendrán que luchar entre ellos en la carretera': Red Bull revela las reglas de liderazgo del Tour de Francia Evenepoel-Lipowitz

“Sí, hubo un poco de desacuerdo, una barrera del idioma, pero también en el calor del momento, eso fue después de más de 180 km de etapa de montaña, pero no fue gran cosa”, dijo Denk, informando sobre la acción del día en el podcast Inside Red Bull-Bora-Hansgrohe – Tour de Francia del equipo.

“Lo vi antes, los dos chicos hablaron sobre ello, así que realmente no hay nada importante, e incluso se sentaron juntos durante la cena y se rieron, por lo que se está haciendo que el tema sea más grande de lo que realmente era”.

A pesar del drama, el dúo de Red Bull se encuentra en una posición fuerte después de la primera etapa de montaña y seis días de dura carrera, con Evenepoel en cuarto lugar en la general y Lipowitz 30 segundos más atrás en séptimo.

Aunque están muy por detrás del líder general y ganador de la etapa 6, Tadej Pogačar, a 3:30 y 4:00 respectivamente, Evenepoel y Lipowitz están bien en la lucha por igualar sus mejores marcas anteriores del Tour, tercero, y no están muy lejos de Jonas Vingegaard en segundo lugar.