“Creo que se adapta exactamente a mi estilo de carrera tenerlo en el equipo”, dice el ganador australiano de 2023 de un nuevo compañero de equipo.

Ha pasado mucha agua bajo el puente para Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) desde que consiguió la corona del Tour Down Under en 2023, incluido un accidente que le cambió la vida, pero no hay dudas sobre su lugar en la lista de favoritos. , sin tener en cuenta lo poderosa que ha sido su recuperación hasta la fecha.

El australiano regresó de ese horrible accidente en Itzulia País Vasco en abril del año pasado para terminar la temporada con una victoria en una etapa contrarreloj en la Vuelta a Burgos, la clasificación de montaña en La Vuelta a España y una medalla de oro en contrarreloj por equipos mixto en el Mundial de Ruta. Campeonatos. Además, acaba de empezar las carreras de verano en Australia con un ajustado segundo puesto en la carrera contrarreloj del Campeonato Nacional. Vine, sin embargo, se mostró comprensiblemente prudente cuando se le preguntó qué constituye, para él, un buen Tour Down Under este año.

“Estoy a menos de 12 meses de un accidente que me cambiará la vida, así que estoy tomando cada carrera con calma, con muchas ganas de disfrutar mi tiempo aquí”, dijo en la conferencia de prensa previa a la carrera el lunes. “Ya ha sido un verano realmente agradable en Australia, pero estamos en enero: serán seis días de un calendario de carreras de 70 y pico. Así que no estropearlo todo en los primeros seis días. Eso sería bueno”.

Vine dijo que estaba en una posición similar a la última vez que asistió a la carrera, pero también se apresuró a señalar que las posibilidades de su equipo no recaían enteramente sobre sus hombros en la carrera que se desarrollará en seis etapas a partir del martes. Vine, que entregó el maillot de líder ocre en su primera carrera con el nuevo equipo en 2023, es este año quien da la bienvenida a un nuevo compañero en el Tour Down Under, Jhonatan Narváez, quien el año pasado dejó su huella corriendo con Ineos Grenadiers. en el evento.

“Sabes, Johnny quedó segundo el año pasado, así que tenemos dos opciones”, dijo Vine. “Así que incluso si lo estropeo, tenemos a alguien más que puede… dar un paso al frente”.

El corredor que encaja en la categoría de “velocista rápido” es una pareja bienvenida para Vine, quien disfruta el desafío que la combinación presenta a sus rivales.

“Creo que se adapta exactamente a mi estilo de carrera tenerlo en el equipo. Quiero decir, tienen una situación única: tengo a un tipo que es una amenaza en la general y que la gente no querrá estar al volante y que también puede estar en el grupo selecto. No creo que vaya a ser muy fácil para otros equipos atacarnos”. Vine dijo ciclismonoticias más temprano el lunes. “Estoy muy emocionado de tenerlo corriendo junto a mí”.

Sin embargo, el terreno del año pasado fue quizás uno que jugó más obviamente a favor de las fortalezas de Narváez, con el tiempo extra como factor crucial en la batalla general y un rápido cambio de velocidad, por supuesto, fue una herramienta útil para ayudar a barrer esos puntos.

Este año, la configuración parece inclinarse más hacia los escaladores que probarán por primera vez la subida a poco más de 10 km de la carrera con el Kangaroo Creek Reservoir, Paracombe KOM, aunque se espera que la etapa 1 sea en última instancia para los velocistas. Se espera que los días de la general comiencen realmente en la etapa 3, cuando Knots HIll hará su debut, y se espera que la última oportunidad para una reorganización seria llegue en la etapa 5, que termina en la cima de Willunga Hill.

“Definitivamente pienso mejor que el año pasado”, dijo Vine. ciclismonoticias cuando se le preguntó si el recorrido de la carrera de este año le convenía. “El recorrido del año pasado no fue el más difícil. Quiero decir, si por mí fuera, estaríamos en Paracombe, Corkscrew, Knots Hill, Willunga y Lofty y no habría etapas para velocistas… y tal vez un prólogo en Norton Summit. también”, bromeó Vine.

Aunque incluso si el curso de este año no coincide del todo con este escenario soñado, después de 2023 Vine comienza esta edición con buenos recuerdos y la oportunidad de ganar aún más.