“¿Qué sentido tiene hacer algo si no puedes compartirlo con las personas cercanas a ti?”, dice Manxman después de su victoria de etapa número 35

Parafraseando la película de béisbol Moneyball de 2011, “es difícil no ser romántico con el ciclismo”. Diecisiete años después de haber pedaleado por primera vez con rabia en el Tour de Francia, y después de haber luchado, solo en los últimos tres años, contra enfermedades, accidentes y no haber sido seleccionado, Mark Cavendish se ha adjudicado el récord de victorias de etapa de todos los tiempos en el Tour de Francia.

Durante casi medio siglo, el récord de 34 etapas de Eddy Merckx se mantuvo intocable en lo más alto del ranking, con Bernard Hinault, con 28, siendo el único ciclista que se acercó vagamente al gigantesco total del belga.

Pero el miércoles, en el pequeño y tranquilo pueblo de Saint-Vulbas, el Caníbal fue derribado cuando Cavendish superó a su compañero veterano Alexander Kristoff, así como a una nueva generación de rápidos como Jasper Philipsen y Arnaud De Lie para ganar una vez más.

Ahora se encuentra solo en la cima de la clasificación, con 23 victorias y contando, por delante de cualquier ciclista actual (¿adivinen quién?). 1.090 días desde su 34.ª victoria de etapa, Cavendish fue una vez más el hombre más rápido en llegar a la meta del Tour de Francia.

Poco después de concluir la travesía de 177 kilómetros por los departamentos de Saboya y Ain, por lo demás nada destacable, Cavendish, a pesar de haberse encontrado tantas veces en la misma situación durante sus 18 años de carrera, se apresuró a expresar su incredulidad por su victoria, antes de, casi en el mismo aliento, expresar su gratitud a quienes le habían ayudado a conquistar lo inconquistable.

“Estoy un poco incrédulo. Astana se jugó mucho este año para asegurarse de que íbamos a ser buenos en el Tour de Francia. Mi jefe lo ha hecho. Fue una gran apuesta intentar ganar al menos una etapa. Fue una gran apuesta para mi jefe, Alexander Vinokourov.

“Esto demuestra a los ciclistas que vienen en el Tour de Francia lo que es, que hay que darlo todo. Lo hemos hecho. Hemos trabajado exactamente como queríamos: hemos formado el equipo, hemos hecho lo que hemos hecho con el equipamiento, cada detalle ha sido pensado específicamente para hoy”.

Poco tiempo después, en la conferencia de prensa diaria posterior a la etapa, los pensamientos de Cavendish nuevamente apenas se desviaron más allá de la gratitud hacia su equipo y su familia, el nuevo récord comprensiblemente impaciente por alejarse del micrófono y pasar tiempo con aquellos que lo han apoyado a lo largo del camino.

“Sólo quiero ver a mis muchachos, a mis compañeros de equipo, no sólo a los corredores, sino a todos los que han apoyado y trabajado en este Tour de Francia durante un año, dos años”, dijo Cavendish.

“Normalmente celebro saliendo y volviéndome loco, pero solo quiero estar con todos y darme cuenta de lo que hemos hecho. Tengo mucha suerte de tener un equipo increíble en Astana Qazaqstan, un grupo increíble de amigos y compañeros de equipo y, sobre todo, una familia increíble.

“Estoy muy agradecida de que (mi familia) esté aquí. Vinieron anoche y estuvieron aquí en la salida y la llegada hoy. Siempre significa mucho cuando están en la carrera y yo también puedo ganar”.

Cavendish, que tiene cinco hijos con su esposa Peta, todos ellos presentes en la salida y la llegada de la etapa, dijo que estaba muy contento de poder verlos y señaló que ha pasado quizás tres semanas en casa desde este año.

“Todos han puesto mucho empeño en esto”, dijo. “Cuando tienes cinco hijos y tu esposa los cría y se asegura de que vivan una vida normal mientras papá está fuera, es muy especial, ¿sabes? Me han apoyado todo el tiempo”.

“Creo que cualquier padre podrá dar fe de lo especial que es poder venir a compartir este momento. ¿Qué sentido tiene hacer algo si no puedes compartirlo con las personas cercanas a ti, tu familia y, en particular, tus hijos? Soy muy afortunado de poder disfrutar hoy de ese privilegio”.

“Estoy orgulloso de poder al menos llamarlos competidores antes de colgar el volante”

Sin embargo, su buena voluntad se extendió mucho más allá de sus compañeros de equipo y su familia. Cavendish, el tercer hombre de mayor edad en la carrera detrás de Jakob Fuglsang y su propio líder Michael Mørkøv (y ahora el segundo ganador de etapa del Tour de mayor edad en la historia), es 19 años mayor que los hombres más jóvenes con los que comparte pelotón.

Pertenece a una generación diferente a la de muchos de sus actuales compañeros en el pelotón del Tour, incluido el maillot amarillo Tadej Pogačar, que dijo que Cavendish le pidió en broma que no batiera su nuevo récord, y afirma que se siente un gran privilegio por poder compartir la carretera con los corredores con los que comparte su carrera. Rivales por ahora, pero corredores a los que animará cuando ponga punto final a su carrera al final de la temporada.

“Tengo mucha suerte de poder compartir el pelotón ahora, en mis últimos años, con corredores de los que seguiré siendo fan cuando deje de correr”, dijo Cavendish. “Los veré por televisión, los animaré. Poder saber que puedo conocerlos como personas de antemano como competidor me coloca en una posición privilegiada.

“Todo el mundo ha sido muy amable en los últimos días. La mayoría de los corredores me han dicho 'Espero que puedas ganar una etapa aquí'. Eso me emociona mucho”.

“Tenemos un grupo increíble de ciclistas en el pelotón masculino y femenino en 2024 y ese es el futuro de nuestro deporte. Como dije antes, estoy orgulloso de poder al menos llamarlos competidores antes de colgar el volante”.

Pero ahora, durante otros 17 días de carrera (de Mâcon a Dijon el jueves, a Troyes, Pau, dolorosa cita final en los Pirineos y los Alpes), estará firmemente encerrado en el modo competidor una vez más.

Después de todo, puede que haya hecho suyo el récord con 35 victorias de etapa, pero ¿por qué detenerse ahí? Y también tiene ambición por sus compañeros de equipo, que tanto le han ayudado.

“Lo primero y más importante es que intentaré disfrutarlo y, en segundo lugar, intentaremos volver a tener éxito porque ese es fundamentalmente nuestro trabajo”, dijo Cavendish. “Me encanta esta carrera, siempre me ha encantado. Me encanta esta carrera cuando corro, me encanta esta carrera cuando la veo y siempre daré el 100 %”.

“Seguiremos haciéndolo y seguiremos intentándolo en los sprints grupales, yo y mi líder. Y seguiremos intentando en las otras etapas conseguir una escapada con Harold (López) y Luts (Alexey Lutsenko) y aquellos que puedan ganar una etapa. Astana Qazaqstan tiene la capacidad de ganar varias etapas aquí, así que haremos todo lo posible para lograrlo.

“No va a ser fácil para un velocista sobrevivir todo el recorrido, pero intentaremos hacer todo lo posible para intentarlo y llegar a la espectacular contrarreloj de Mónaco a Niza dentro de dos semanas y media”.