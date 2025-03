El equipo todavía no ha corrido en 2025, pero dice que los problemas se resuelven y la temporada comenzará inminentemente

Las preocupaciones están aumentando en torno al equipo británico del equipo femenino Hess después de informes de no pagos a los pasajeros, la falta de registro de UCI, y los corredores que ya abandonan el equipo con el equipo no han comenzado una carrera todavía en 2025.

Sin embargo, el equipo le dice My Bike Ese registro es inminente y comenzarán su temporada la próxima semana.

Lanzado en 2023, Hess se registró previamente como un equipo continental de UCI, pero ha estado faltando en la base de datos de UCI desde el comienzo del año, y ahora una investigación conjunta de Procyclinguk y Velo-club ha establecido que el equipo pagó a los corredores y al personal tarde a fines de 2024 y no pudo pagar a su fabricante de kits.

El primer signo concreto de problemas y la posibilidad de que el equipo se plegara surgió el jueves cuando uno de los fichajes del equipo para 2024, Laura Lizette Sander de Estonia, se anunció como un nuevo piloto de Coop-Repsol. La estrella irlandesa Esther Wong también anunció un traslado al equipo de nivel británico a nivel de club Torelli el jueves.

El equipo aún no ha competido en 2025, y aparentemente no tiene un kit físico, solo una maqueta, con Procyclinguk informando que el ex fabricante Cuore puso fin a su relación sobre los pagos perdidos. Informan que el miembro del personal del equipo Bob de Cnodder ha dejado al equipo, llevándose consigo los únicos vehículos del equipo.

Procyclinguk Los informes de que se perdieron los pagos salariales para los pasajeros y el personal en diciembre y enero, pero finalmente se les pagó el 8 de febrero.

Los problemas relacionados con los pagos también son aparentemente parte de la razón por la cual el registro de UCI del equipo se ha retrasado, con Procyclinguk Según los informes, publicar un correo electrónico de la UCI a los pasajeros, pidiendo confirmación de que se habían abordado pagos pendientes antes de poder registrar el equipo para 2025.

Incluso a nivel continental, hay varios equipos de criterios que deben cumplir para poder obtener una licencia de UCI, incluida la proporcionar una garantía bancaria, que para los equipos continentales de las mujeres se establece en el 15% de la factura salarial total, o € 20,000, cualquiera que sea mayor.

El equipo, sin embargo, le dijo My Bike Que el problema de registro ahora se resuelve y estará completo en los próximos días, con su primera carrera programada para el próximo fin de semana.

“Hemos podido avanzar con todo y estaremos registrados como un equipo continental de UCI, hoy, el último lunes”, dijo un representante del equipo en un correo electrónico el viernes.

“Nuestra primera carrera será el clásico del Medio Oeste en Bélgica el 23 de marzo. El equipo, el personal y la gerencia esperan iniciar la temporada y esperamos muchos éxitos durante toda la temporada”.

El equipo dijo previamente Velo-club que su primera carrera sería el GP Oetingen el 12 de marzo. No abordaron directamente los problemas relacionados con los pagos perdidos.

Algunos corredores han corrido esta temporada por sus equipos nacionales, pero la mayoría del equipo todavía está esperando poder competir.

My Bike Actualmente entiende que existe la posibilidad de que sigan más corredores para salir del equipo.

Hess Cycling se estableció en 2023 como un equipo continental registrado en Luxemburgo, y a fines de ese año lanzó sus ambiciones de unirse a WorldTour y viajar en el Tour de Francia Femmes. Cambiaron su registro a British en 2024 y firmaron una gran cantidad de nuevos corredores.

Sus grandes ambiciones, financiadas por el empresario suizo Rolf Hess, vinieron con un supuesto presupuesto de € 750,000 en 2024, pero también algunas sugerencias de aumento de las cejas, como la idea de que los pasajeros incorporarían las redes sociales que influyen en sus carreras, vendiendo productos producidos por el grupo comercial Hess.

En 2024, el equipo corrió un calendario saludable de las carreras de UCI europes con jinetes como Marjolein Van 'T Geloof y Nicole Frain. El final de la temporada vio a ocho jinetes salir del equipo, y nueve nuevos jinetes llegan, aunque Sander y Wong ya se han ido.

A finales de 2024, Rolf Hess enfrentó una investigación en España debido a las acusaciones de fraude en una de sus empresas. El equipo dijo en un comunicado que esto no afectaría al equipo de ciclismo.

“Si bien tomamos en serio estos informes, nos gustaría subrayar que esta situación no tiene nada que ver con el ciclismo de Hess y no afectará al equipo de ninguna manera”, compartió un comunicado con medios que incluyen Ciclismo semanal y Procyclinguk en ese momento lee.

“El equipo de ciclismo de Hess espera competir en competiciones de equipo continental de UCI en 2025 y más allá”.