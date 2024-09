Se necesita más trabajo en el concepto a pesar de que Australia, Alemania e Italia se encuentran en una competencia apasionante

No siempre funcionó como un reloj, pero al menos el cronometraje de precisión suizo estuvo a la altura de la tarea de separar a los ganadores Australia de los medallistas de plata Alemania al final de la contrarreloj por equipos de relevos mixtos en el Campeonato Mundial de Ruta.

La quinta edición del relevo mixto tuvo su final más apasionante hasta el momento, pero una escena ridícula a primera hora de la tarde puso de relieve algunos de los problemas actuales con la disciplina. La idea de un evento mixto en el Mundial es loable, pero el concepto sigue siendo insuficiente debido a la ejecución incierta de la UCI.

En otros deportes, un relevo supone un paso directo de una pierna a la siguiente. En el ciclismo de ruta, no hay ningún cambio visible entre los tres hombres que corren la primera mitad y las tres mujeres que completan la segunda. En cambio, las mujeres esperan en una rampa de salida, sin poder ver la línea de meta, y solo se les indica que se retiren una vez que dos de sus homólogos masculinos han completado su esfuerzo.

El miércoles pareció haber una ruptura en la comunicación en ese frente por parte de los comisarios, y Argelia pagó el precio. Como muchos equipos, el trío de hombres de Argelia perdió a un corredor en la fase inicial de su esfuerzo en el recorrido montañoso. Cuando más tarde una segunda ciclista se estrelló, parecía que el relevo de Argelia había terminado, y el equipo femenino que esperaba abrió paso para permitir que el trío femenino del Centro Mundial de Ciclismo tomara la rampa de salida.

Para aparente sorpresa de los comisarios, los siguientes hombres en cruzar la línea de meta fueron dos ciclistas del equipo argelino, pero en medio de la confusión, las mujeres del Centro Mundial de Ciclismo fueron señaladas para comenzar su esfuerzo temprano, antes de que sus hombres hubieran llegado a la meta. . Poco después, las mujeres argelinas llegaron a la salida y comenzaron tardíamente la etapa de la contrarreloj.

Los comisarios dictaminaron rápidamente que ambos equipos simplemente recibirían la suma de los tiempos separados registrados por sus tríos masculino y femenino, pero, dadas las circunstancias, no fue sorprendente que Argelia terminara en un distante último lugar en el evento, a más de media hora. sobre Australia y a casi 14 minutos del equipo más cercano, Afganistán.

“Nos habían dicho que no podíamos hacer la salida, así que nos quedamos sin calentamiento, sin nada. Tuvimos que empezar la carrera fríos y no fue fácil”, explicó después la argelina Yasmine El Meddah en la zona mixta.

“Los hombres tenían un corredor que se cayó y otro que se cayó, y a las mujeres nos dijeron que no podíamos empezar. El ciclista caído volvió a subir después, entonces dijeron que podíamos empezar, porque los hombres volvieron a juntarse. En cualquier caso, es nuestra primera participación, intentaremos aprender de ella para el año que viene”.

ritmo

Aunque hubo un récord de 20 equipos en el relevo mixto del miércoles, hubo algunas ausencias notables, con Holanda, Bélgica y Gran Bretaña entre las federaciones que optaron por no participar. La naturaleza del curso –tanto su duración como su dificultad– fue sin duda un factor en esas decisiones.

Sin duda, fue una consideración importante para los equipos que hicieron el viaje, con la campeona europea Italia eligiendo a la escaladora Gaia Realini, específicamente, debido a las exigencias de la carrera, que se desarrolló a lo largo de dos vueltas al arduo circuito de 26,7 km que será utilizado en las carreras en ruta a finales de esta semana.

“Me seleccionaron apenas una semana antes y pensé que era una broma cuando el seleccionador nacional me llamó”, dijo Realini después de haber ayudado a asegurar el bronce para Italia, sólo ocho segundos detrás de Australia. “No soy contrarrelojista, pero quizás el recorrido me convenía con toda la escalada. También sirvió como prueba para la carrera en ruta. Ahora sabemos lo difíciles que son las subidas”.

Cada trío de corredores tuvo que afrontar 409 metros de desnivel total en su vuelta al recorrido, y la fuerte subida de Zürichbergstrasse, que se produjo después de apenas 2 km, causó graves perturbaciones para muchos equipos, incluidos algunos de los participantes más tardíos. No fue mucho más fácil liderar el esfuerzo de equipo en el ascenso más largo al Witikon que siguió.

Canadá participó por primera vez en el relevo mixto, quedando séptimo con 2:42. Si bien Derek Gee estaba entusiasmado con el concepto general, reconoció que un recorrido tan montañoso como este no era ideal para una contrarreloj por equipos.

“Definitivamente es difícil apoyarse en el aspecto del equipo en un campo como ese”, dijo Gee. “Si haces un tirón y cambias, todavía irás cuesta arriba. No hay recuperación y hay muy poco tiempo para coger ritmo. Por supuesto, eso era en gran medida una especie de fuerza bruta.

“Creo que también es difícil aprovechar las diferencias de fuerza dentro de un equipo, porque de inmediato todo es cuesta arriba. Inmediatamente chocaste contra una pared, y eso cocinó a algunos muchachos. Pero es interesante. Fue difícil para nosotros empezar, pero me gusta que es un curso diferente cada año”.

Concepto

En medio de todo esto se desató una carrera ciclista, y además apasionante. Los australianos Ben O'Connor, Michael Matthews y Jay Vine fueron los más rápidos de los hombres, pero sólo 7 segundos por delante de los italianos Filippo Ganna, Edoardo Affini y Mattia Cattaneo, mientras que Alemania se mantuvo a la caza con 21 segundos.

Las diferencias se estrecharon en el partido de vuelta. Liderada por Antonia Niedermaier, Alemania volvió a la contienda por el oro. Australia, mientras tanto, perdió a Ruby Roseman-Gannon, pero todavía tenían a Brodie Chapman y a la campeona de contrarreloj femenina de élite Grace Brown para traerlas a casa.

Alemania fue el primero de los contendientes por la medalla en terminar, y Niedermaier y Liane Lippert podrían haber pensado que habían hecho lo suficiente para reclamar el título mientras Chapman y Brown corrían hacia la línea. Todo se redujo a los márgenes más finos: Australia regresó a casa apenas 0,85 segundos más rápido que Alemania.

En la carretera, el dúo italiano formado por Realini y Elisa Longo Borghini no se había dado por vencido. La diminuta figura de Realini no ofrecía mucho refugio a Longo Borghini cuando intercambiaban curvas, pero sólo estaban dos segundos abajo en el último control. Al final, sin embargo, tuvieron que conformarse con el tercer puesto, a ocho segundos de Australia.

Matthews confesó que había corrido el relevo mixto en gran parte porque le ofrecía la rara oportunidad de reconocer el circuito de carreras en ruta a alta intensidad. “Ese era el objetivo principal para mí, ver el curso a pleno ritmo y con pleno lactato”, dijo Matthews.

Aun así, su entusiasmo por un posible título mundial por equipos fue palpable cuando los australianos completaron su esfuerzo. Ben O'Connor apenas comenzaba una entrevista en la zona mixta cuando Matthews llamó la atención de su compatriota hacia una pantalla de televisión cercana que mostraba que habían marcado el mejor tiempo entre los hombres.

“¡Le ganamos a los italianos, mira!” Matthews sonrió.

Con Brown disponible para anclar el relevo australiano, Matthews debió saber entonces que su día podría terminar con una camiseta arcoíris, y así fue. Fue el segundo título mundial de la semana para Brown, quien está disputando las últimas carreras de su carrera antes de colgar las ruedas después del Chrono des Nations el próximo mes.

En medio de las celebraciones, la corredora de 31 años hizo un balance claro de un concepto que aún no alcanza la suma de sus partes y se preguntó por qué el relevo mixto se había disputado en un recorrido diseñado para carreras en ruta.

“Este fue un recorrido realmente difícil para una contrarreloj por equipos porque literalmente no había secciones planas, por lo que es difícil encontrar tres corredores iguales en un recorrido como este. Creo que podría ser bueno tener más de tres corredores. Es una contrarreloj por equipos muy diferente a lo que hacemos habitualmente en las Grandes Vueltas y esas cosas”, dijo Brown.

“El evento probablemente pueda modificarse para hacerlo un poco más emocionante, para que sea un evento mejor con más participación. Estamos viendo que muchas naciones no inscriben equipos debido a accidentes en años anteriores y hay ciclistas que no quieren arriesgar sus otros eventos. En general, me gusta el concepto de hacer algo con los hombres y hacer algo como equipo, pero creo que hay margen de mejora”.