Tech desde el primer día del fin de semana de apertura en Omloop Het Nieuwsblad

Hubo un escalofrío definido en el aire cuando los fanáticos se abrieron paso a través de las calles de Gent en el primer sábado frío pero brillante de marzo. Omloop Het Nieuwsblad marca el comienzo de la temporada de clásicos europeos, uno de los períodos más emocionantes del calendario de carreras de WorldTour. La carrera masculina comenzó primero justo después de las 11 de la mañana, seguido más tarde por la carrera femenina.

Omloop comienza junto al famoso velódromo 'T Kuipke en caballero y tiene lugar en un antiguo edificio de estilo hangar al lado. El vasto techo curvo deja la luz, pero todavía es un poco lúgubre en las esquinas lejanas. En poco tiempo, los autobuses del equipo y los autos están llegando, acumulando las bicicletas del equipo y haciendo sus preparativos finales mientras los corredores firman y se preparan para la carrera.

La temporada de WorldTour comenzó en enero, y en este momento estamos familiarizados con la mayoría de las nuevas bicicletas y permutaciones de componentes; Sin embargo, los clásicos crean sus propias demandas especiales, y neumáticos más grandes y algunos ajustes aquí y todavía están el orden del día.

Recorrí los pozos antes de la primera carrera del fin de semana de apertura y vi tanta tecnología interesante como pude. Primero, lo diré ahora: creo que los jinetes están comenzando a ejecutar más espaciadores de auriculares para ayudarlos a mantener posiciones aerodinámicas por más tiempo. Había muchas pilas de espaciadores saludables en los pozos. También aprendí que hay nuevos neumáticos sin cámara de especializados en las obras, que se usaban en Red Bull-Bora Hansgrohe, así como algunas ruedas misteriosas de Roval que el equipo permaneció con los labios apretados.

Hay mucha tecnología interesante para poros aquí, tengo los ojos en algunos bits de tecnología más interesantes para la segunda entrega, que vendrá después de Kuurne-Brussel-Kuurne mañana.

Primero, visité Cofidis, el único equipo de WorldTour que dirige el equipo Campagnolo Super Record WR este año. El equipo estaba usando neumáticos Vittoria Corsa Pro de 30 mm, y gracias a la cama de borde sellada, sus ruedas bora no requieren cinta sin tubería.

Un piloto de Intermarché-Wanty dibujó la pajita corta y parecía haber sido seleccionado para ejecutar esta cámara para imágenes integradas durante la presentación del equipo. Esto ciertamente no es Aero.

La mecánica de los EAU me dijo que todavía están recibiendo bicicletas Y1RS y que no todos los pilotos tienen una todavía. También dijeron que las primeras construcciones de bicicletas fueron complicadas, pero que se están acostumbrando a las nuevas máquinas ahora.

Red Bull-Bora Hansgrohe actualmente está utilizando algunas ruedas Roval nuevas y aún no anunciadas y neumáticos turbo especializados. No me dirían mucho, pero aprenderemos más a medida que avance la temporada. Mira los colores de neumáticos contrastantes aquí.