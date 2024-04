“Si alguien me hubiera dicho esta mañana que ibas a estar entre los 20 primeros, habría sido feliz”, dice el subcampeón de la carrera.

El Tour de Flandes de este año puede haber tenido los ganadores más predecibles, pero según él mismo admitió, el corredor que ocupó el segundo lugar, Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels) no anticipaba de ninguna manera su propia carrera dramáticamente exitosa.

“Es un resultado que supera mis expectativas”, dijo Mozzato en un comunicado del equipo. “Si alguien me hubiera dicho esta mañana, 'vas a estar entre los 20 primeros', me habría sentido feliz, y 'en entre los 10 primeros' me habría apuntado inmediatamente. Pero en el podio…”

El joven de 26 años se dirigió hacia Oudenaarde con un grupo de ocho que arrasó con la fuga de Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) y Alberto Bettiol (EF Education en el último momento. Michael Matthews (Jayco-AlUla), que luego fue relegado a 11º, lanzó el sprint, pero Mozzato saltó por detrás del australiano para cruzar la línea justo delante y hacerse con el segundo puesto.

“En mi cabeza, el objetivo era superar tantas subidas como fuera posible en el primer grupo suavizando mis esfuerzos”, dijo Mozzato. “Y eso dio sus frutos en la final, porque en los últimos 30 o 40 kilómetros estaba en bastante buena forma. Fue una carrera en la que todos terminaron 'cocidos'”.

Mozzato ciertamente había demostrado que llegaba al segundo Monumento de la temporada en una forma poderosa. Comenzó marzo con una impresionante victoria al sprint en el Bredene Koksijde Classic y luego logró una racha de resultados dentro o cerca del top 20, incluido un décimo en el Classic Brugge-De Panne. Aun así, el segundo puesto en una de las carreras más importantes del calendario fue un salto más allá de las expectativas más optimistas del corredor y del equipo WorldTour.

“¡Necesitamos inmortalizar este momento! Este primer podio en un monumento tiene valor”, afirmó eufórico el director general de Arkea-B&B Hotels, Emmanuel Hubert. “El Tour de Flandes es una de las clásicas más bellas del mundo. Para Luca, el segundo puesto es una muy buena actuación.

“Es un hombre valiente, un corredor que 'hace el trabajo' como se debe hacer. Sabe explotarlo todo al milímetro. En términos más generales, esta actuación demuestra también que el equipo Arkea-B&B Hotels es capaz de competir en las competiciones más exigentes. nivel más alto.”

También es una actuación que significa que Mozzato, un piloto que Arkea sacó del equipo de B&B Hotels en colapso a finales de 2022, será considerado bajo una luz completamente nueva. No sólo fue un podio en un Monumento, sino también en una edición brutal de la carrera, y el tres veces ganador Van der Poel la describió como “la más difícil que he corrido”.

“Creo que llevará algún tiempo creer en ello y darme cuenta de ello”, dijo Mozzato sobre su podio en un La Gazzetta dello Sport informe. “Estoy muy feliz, creo que es mi mejor actuación”.

