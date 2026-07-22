La estrella belga intenta “mantener los pies en la tierra” mientras detalla sus ambiciones de defender el segundo puesto la última semana.

A pesar de convertirse en el favorito para desafiar a Tadej Pogačar en el Tour de Francia después de quedar segundo, y de que el maillot amarillo admitiera que será “un dolor de cabeza” en la última semana, Remco Evenepoel ha dicho que cree que Pogačar “no necesita preocuparse por nadie”.

Para Evenepoel, él tampoco se centra en sus competidores, prometiendo dirigir todos sus esfuerzos a defender su lugar en la general y sólo hacerlo, como habló con los medios internacionales durante una videollamada en el día de descanso del lunes.

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