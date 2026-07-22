La estrella belga intenta “mantener los pies en la tierra” mientras detalla sus ambiciones de defender el segundo puesto la última semana.

A pesar de convertirse en el favorito para desafiar a Tadej Pogačar en el Tour de Francia después de quedar segundo, y de que el maillot amarillo admitiera que será “un dolor de cabeza” en la última semana, Remco Evenepoel ha dicho que cree que Pogačar “no necesita preocuparse por nadie”.

Para Evenepoel, él tampoco se centra en sus competidores, prometiendo dirigir todos sus esfuerzos a defender su lugar en la general y sólo hacerlo, como habló con los medios internacionales durante una videollamada en el día de descanso del lunes.

Recién salido de la mayor victoria en montaña de su carrera, donde Evenepoel derrotó al dúo UAE Team Emirates-XRG, Pogačar e Isaac del Toro en la cima de Plateau de Solaison, el belga está exactamente cinco minutos detrás del esloveno. Con Jonas Vingegaard cayendo antes de la última subida del domingo, Evenepoel es ahora la amenaza más cercana a Pogačar.

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“No estoy seguro. Tal vez se refiere al podio de Del Toro, pero no tengo idea de lo que realmente quiere decir”, dijo Evenepoel cuando se le preguntó sobre la descripción de “dolor en el trasero” de Pogačar el lunes.

“No creo que Tadej deba preocuparse por nadie. Voy a intentar montar en bicicleta la tercera semana de mi vida”.

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Aunque se acerca a su terreno favorito en la etapa 16 de la carrera, la contrarreloj individual a Thonon-les-Bains, y dio un gran paso adelante en cuanto a subidas el domingo, por lo que tiene motivos para tener confianza para las brutales etapas alpinas que se disputarán el próximo fin de semana, no dejarse llevar será esencial. No es ningún secreto que la camiseta amarilla es un objetivo en su carrera, pero él todavía no se permite pensar en eso.

“Por el momento, todo bien, pero quiero decir que no tengo que empezar a volar; tengo que mantenerme concentrado, con los pies en el suelo, y trabajar por mi lugar, defenderlo con todo lo que tengo en mí”, dijo Evenepoel.

“Ese es el principal objetivo de la última semana: mantener mi puesto, y sería un resultado increíble para mí terminar segundo detrás de uno de los mejores, si no el mejor, piloto de todos los tiempos.

“Primero está mañana, una etapa muy importante para mí. Luego tengo que intentar pasar dos días lo más económicamente posible. No empiezo a soñar con ganar el Tour; si todo sigue normalmente, eso está muy lejos de mi alcance”.

Evenepoel, a pesar de su destreza como tres veces y actual campeón mundial de contrarreloj, no le quitará cinco minutos a Pogačar en la carrera contrarreloj de 26,1 km del martes, pero no sería sorprendente ganar al menos un minuto sobre todos sus rivales de la general y aquellos que lo desafían por el podio.

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Antes de la carrera admitió cuánto peso había perdido, casi 4 kilos, con la esperanza de mejorar sus capacidades en las subidas más largas, que no fueron visibles hasta la 15ª etapa del domingo. Incluso con la importante caída de peso, Evenepoel no espera que sea un obstáculo importante para sus habilidades contrarreloj, e incluso puede ayudarlo con el recorrido que comienza con una subida de 9,7 km con un promedio del 4,3%.

“Se puede marcar una verdadera diferencia en la subida. Va a ser especial con muchos tiempos parciales. También es el día después del día de descanso, y algunos reaccionan de manera diferente que otros. Bien podríamos ver algunas cosas sorprendentes”, dijo.

“Los primeros diez kilómetros son cuesta arriba, por lo que mi peso no es necesariamente una desventaja. Recuerdo de la Vuelta de 2023 que mi contrarreloj fue buena, así que confío en que todo irá bien. Definitivamente me quita potencia, pero debe estar equilibrado.

“(Es) un recorrido hermoso, muy rápido y técnico, y a veces incluso un poco peligroso. El final no es fácil, pero voy a darlo todo e intentaré ganar la etapa”.

La etapa del martes resultará de gran importancia para sus esperanzas de terminar segundo, con un dúo de etapas brutales hasta Alpe d'Huez el fin de semana que lo verán defenderse contra jugadores como Del Toro, Paul Seixas y Juan Ayuso. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que vimos el fin de semana pasado, Evenepoel será el favorito para terminar segundo.