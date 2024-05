El australiano pierde terreno en Oropa tras ser el último hombre en resistirse al favorito

En el Giro de Italia, la línea entre el coraje y la imprudencia es siempre tenue. Ben O'Connor sólo se dio cuenta de que lo había cruzado a menos de 4 km de la cima de Oropa en la etapa 2, cuando vio cómo la rueda trasera de Tadej Pogačar desaparecía de su vista de manera constante e inexorable.

Era difícil decir cuál fue la mayor prueba para O'Connor, si el ascenso a Oropa o el largo descenso hasta el autobús de su equipo en Biella después. En el camino hacia la montaña, el australiano intentó resistir valientemente el ataque de Pogačar para ganar la etapa. En el camino de regreso después de la etapa, lo persiguió la comprensión de que su valentía había traspasado la frontera hasta convertirse en locura.

“Quería intentar seguir a Pogi. Era una especie de objetivo porque me sentía muy bien, así que valió la pena intentarlo”, dijo O'Connor afuera del autobús Decathlon AG2R La Mondiale después. “Pero tal vez fue demasiado largo y sufrí las consecuencias más adelante en la carrera”.

O'Connor había hablado antes de este Giro de su deseo de enfrentarse cara a cara con Pogačar, y cumplió su palabra aquí. Cuando Pogačar lanzó su ineludible ataque a 4,4 km de la meta, O'Connor inmediatamente se puso al volante, atreviéndose a estirar la mano y tocar la llama mientras otros observaban desde una distancia cautelosa.

A los pocos cientos de metros, el calor resultó demasiado incluso para O'Connor, que tuvo que soltar el volante de Pogačar. Regresó a Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), pero aún así persistió en acelerar el ritmo en un intento por limitar el daño. Thomas, por el contrario, se contentó con seguir la pista a O'Connor y, al menos por ahora, dejar que Pogačar se entregara a su propia lucha personal contra la historia.

La estrategia de O'Connor fue más valiente, pero la de Thomas fue en conjunto más pragmática. Después de que la pareja fue atrapada por un grupo de perseguidores, los esfuerzos de O'Connor comenzaron a notarse y gradualmente se escabulló por detrás. En la cima quedó 13º, un minuto menos que Pogačar. Más relevante aún, estaba a 33 segundos de Thomas y Daniel Martínez (Bora-Hansgrohe).

Un largo y quejumbroso insulto resonó desde las profundidades del autobús Decathlon AG2R después de que O'Connor subiera a él después de la meta. Su exasperación era aún mayor porque había perdido tiempo con Thomas y otros en un día en el que parecía ser el más fuerte de los hombres que perseguían a Pogačar en este Giro.

Perder tiempo y seguir adelante

Después de ducharse y cambiarse, O'Connor salió con una sonrisa triste. Su frustración no se habrá disipado del todo en media hora, pero el de Subiaco ya estaba contento de reconocer el error y empezar a superarlo.

El santuario de Oropa fue construido durante la Contrarreforma para que los peregrinos hicieran penitencia mientras subían hacia la capilla en la cima. O'Connor, por su parte, se vistió con cilicio y cenizas después de haber bajado libremente la montaña.

“La idea de cada etapa es ser el más rápido en llegar a la meta, no ser el más rápido en seguir al gran Pogi”, confesó.

O'Connor comenzó a darse cuenta de que podría pagar un alto precio por sus esfuerzos cuando Thomas rechazó sus súplicas de ayudar en la búsqueda de Pogačar.

“Estaba solo yo al frente y de todos modos no íbamos a ninguna parte esperando que el grupo viniera por detrás”, dijo.

“Todo sucedió bastante rápido. Para ser honesto, fue bastante normal cómo terminé la etapa de hoy, así que no estoy muy orgulloso de ello. Estoy orgulloso de cómo intenté correr, que fue agresivo, pero no estoy orgulloso de no haber terminado correctamente”.

Podría haber sido peor, por supuesto. Después de perder contacto con Thomas, Martínez y otros, O'Connor aún logró mantener sus pérdidas dentro de límites manejables, incluso si no estaba listo para aferrarse a ese pensamiento en busca de consuelo.

“Nunca se debe perder el tiempo así, simplemente no es suficiente”, dijo. “Tienes que fijarte estándares más altos que perder el tiempo por nada porque simplemente no eres tan inteligente. Cometí un pequeño error hoy. Espero haber aprendido y trataré de no volver a cometer ese error”.

En la clasificación general, O'Connor ocupa ahora el décimo puesto, ya a 1:45 de Pogačar, pero todavía a sólo 39 segundos del podio. La molestia por perder tiempo innecesariamente con Thomas y Martínez se vio atenuada por la comprensión de que todavía quedan tres kilómetros más de 3.000 por recorrer entre aquí y Roma.

“Hay un largo camino por recorrer y ya hay muchachos que están verdaderamente fuera de la carrera general”, dijo O'Connor. “Creo que en el escenario hacia Livigno habrá intervalos de minutos entre los chicos, por lo que esto podría no ser lo más importante del mundo. Pero al principio de la carrera, nunca querrás perder 30 segundos”.