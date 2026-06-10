El ciclista de Canyon-SRAM usa una 'cara de póquer' y un movimiento audaz en el descenso de montaña de la etapa 9 para ganar un lugar en el podio de la general

Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM) comenzó el noveno día de carreras del Giro de Italia femenino ocupando el tercer lugar en la clasificación general. Estaba a 1:20 de la maglia rosa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) y a otros 31 segundos de Demi Vollering (FDJ United-SUEZ). Los formidables veteranos eran una montaña tan difícil de superar como las tres ascensiones clasificadas de la novena etapa.

Con una fuerte aceleración cuesta abajo después de la primera y más larga subida del día, fue la líder virtual de la general en la ruta el domingo, encontrándose al frente de la carrera con Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) y Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) y a menos de 99 km del final. El trío tuvo dos minutos sobre Van der Breggen y Vollering.

Luego, Vollering se adelantó al trío líder faltando 24 km y el escenario cambió, pero aun así llevó a la joven alemana a su primer podio de la general en una carrera del World Tour.

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“Intenté todo lo que pude. Sí, creo que lo jugamos bien, y sí, creo que fue un gran Giro. Creo que estoy bastante contento con mi resultado”.

Contó que después de los 8,6 km de Montoso, cuando faltaban menos de 99 km, pareció haber un intermedio o pausa entre el grupo de cabeza. Luego lanzó un ataque que no fue captado por las cámaras de televisión.

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“De alguna manera terminé sola y Elisa se unió a mí con Niamh. Estuvimos bastante tiempo con nosotras tres, y luego se unió Demi. Creo que fue un buen escenario para nosotras”, recordó en una entrevista televisiva posterior a la carrera.

“Ella (Vollering) me dijo que necesita descansar un poco y luego podrá viajar con nosotros”.





La alemana de 23 años dijo que no dejó que los pensamientos sobre el liderato virtual de la carrera entraran en la ecuación mientras participaba en la escapada. De hecho, estaba orgullosa de cómo mantiene visualmente sus emociones en secreto. Antes de la final del Giro, habló sobre su buena “cara de póquer” de sus días de carrera competitiva y carreras de esquí, ganando dos veces el Campeonato Mundial juvenil de esquí de montaña.

Su madre también estuvo en el Giro para ver a su hija correr, y dijo en un vídeo de Canyon-SRAM que su capacidad para ocultar cualquier estrés provenía de sus días de entrenamiento en ballet: “no deberían cambiar su cara cuando bailan y especialmente ponerse de puntillas cuando les duele”.

El rostro de la alemana permaneció centrado en su tarea de conseguir un podio en la general. La dos veces campeona del mundo sub-23 en la disciplina contrarreloj hizo su gran paso en la contrarreloj cuesta arriba de la etapa 4, terminando cuarta detrás del ganador Van der Breggen y pasando a la cuarta posición en la general. Cada día ella mejoraba.

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En 2024 terminó sexta en la general del Giro y luego fue quinta en la general en 2025, con maillot blanco como mejor corredora joven. Y en 2023, su primer Giro, ganó la etapa 5 en su debut en el Grand Tour. Ese día despegó en solitario y ganó por poco a la eventual campeona general Annemiek van Vleuten.

Entonces, ¿tuvo visiones en las calles de Saluzzo de ganar una segunda etapa del Giro, contra un ex bicampeón?

“Creo que sabía que Elisa ganaría la etapa, hoy estuvo increíblemente fuerte y se lo merecía”, dijo sobre la victoria de Longo Borghini en el sprint. Fisher-Black quedó segundo y Niedermaier quedó tercero en la etapa, por delante del ganador de la general, Vollering, en un explosivo último día de carrera.

El segundo lugar en la general fue un exitoso cuarto viaje al Giro. Niedermaier sólo dará un paso más la próxima vez que corra en el Gran Vuelta de Italia.

“Estoy muy contento con el resultado, especialmente después de esperar tanto tiempo por este podio. Hace cuatro años, me caí muy fuerte en el Giro y desde entonces he estado esforzándome por subir al podio. Finalmente, este año, pude hacerlo”.