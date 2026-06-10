El ciclista de Canyon-SRAM usa una 'cara de póquer' y un movimiento audaz en el descenso de montaña de la etapa 9 para ganar un lugar en el podio de la general

Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM) comenzó el noveno día de carreras del Giro de Italia femenino ocupando el tercer lugar en la clasificación general. Estaba a 1:20 de la maglia rosa Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) y a otros 31 segundos de Demi Vollering (FDJ United-SUEZ). Los formidables veteranos eran una montaña tan difícil de superar como las tres ascensiones clasificadas de la novena etapa.

Con una fuerte aceleración cuesta abajo después de la primera y más larga subida del día, fue la líder virtual de la general en la ruta el domingo, encontrándose al frente de la carrera con Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) y Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) y a menos de 99 km del final. El trío tuvo dos minutos sobre Van der Breggen y Vollering.

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SALUZZO, ITALIA - 7 DE JUNIO: Antonia Niedermaier de Alemania y el equipo CANYON//SRAM zondacrypto en el segundo lugar posan en la ceremonia del podio después del 37º Giro d&amp;apos;Italia Mujeres 2026 - Etapa 9, una etapa de 145 km de Saluzzo a Saluzzo / #UCIWWT / el 7 de junio de 2026 en Saluzzo, Italia. (Foto de Luc Claessen/Getty Images)