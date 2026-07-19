Una sonrisa y un sentido del humor han contribuido en gran medida a mantener a raya la controversia mientras el ciclista del UAE Team Emirates-XRG es el centro de atención con el maillot amarillo.

Tadej Pogačar ha pisado fuerte este Tour de Francia hasta ahora, ganando tres etapas, cediendo una a un compañero de equipo y, en general, imprimiendo la autoridad de su equipo en todas partes. Pero el campeón del mundo también ha demostrado una destreza en el tacto que, en su trato con los medios de comunicación, ha mantenido el ruido exterior al mínimo.

Después de haber pasado ocho días con el maillot amarillo, y con ocho más probablemente por delante, hay una larga fila de preguntas que responder mientras cumple con sus deberes con los medios, en las zonas mixtas antes y después de cada etapa y también en su conferencia de prensa diaria con el maillot amarillo.

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