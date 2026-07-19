Una sonrisa y un sentido del humor han contribuido en gran medida a mantener a raya la controversia mientras el ciclista del UAE Team Emirates-XRG es el centro de atención con el maillot amarillo.

Tadej Pogačar ha pisado fuerte este Tour de Francia hasta ahora, ganando tres etapas, cediendo una a un compañero de equipo y, en general, imprimiendo la autoridad de su equipo en todas partes. Pero el campeón del mundo también ha demostrado una destreza en el tacto que, en su trato con los medios de comunicación, ha mantenido el ruido exterior al mínimo.

Después de haber pasado ocho días con el maillot amarillo, y con ocho más probablemente por delante, hay una larga fila de preguntas que responder mientras cumple con sus deberes con los medios, en las zonas mixtas antes y después de cada etapa y también en su conferencia de prensa diaria con el maillot amarillo.

La mayoría de las veces, habrá muchos temas relevantes relacionados con el escenario para abordar, pero en los días más tranquilos, ese vacío se llenará con preguntas que podrían generar otros temas de conversación.

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El viernes, Pogačar tuvo que lidiar con una pareja y los esquivó con perfecto aplomo.

El primero estaba relacionado con su posible aparición en la Vuelta a España a finales de este año, lo que volvió a aparecer en la agenda con las afirmaciones del Príncipe de Mónaco de que Pogačar le había informado que estaría en la salida. La Vuelta de este año comienza en Mónaco, que también es la residencia adoptiva de Pogačar, y el Príncipe Alberto dijo L'Equipe que “Tadej Pogačar dijo que estaría en la salida, así que ya veremos”.

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Cuando se le preguntó esto, Pogačar respondió: “Si el Príncipe lo dijo, hay muchas posibilidades”.

Las palabras fueron pronunciadas con una sonrisa y sentido del humor, por lo que incluso si las palabras mismas pudieran convertirse en un titular, el contexto en el que las dijo fue totalmente evasivo.

El jefe del equipo de Pogačar, Mauro Gianetti, dijo más tarde ciclismonoticias que nada había cambiado en cuanto a la Vuelta, que supondría el debut de Pogačar y la posibilidad de completar el conjunto del Gran Tour.

“Es un placer que le gustaría que Tadej estuviera allí. Pero lo hemos dicho no sé cuántas veces, pero aún no lo sabemos. Tomaremos esa decisión después del Tour”.

Pogačar también se negó a responder a las preguntas sobre el récord de victorias del Tour de Francia y, en particular, a los comentarios hechos por Lance Armstrong sobre la verdadera naturaleza de ese récord.

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Armstrong, que ganó siete Tours entre 1999 y 2005 antes de ser despojado de todos ellos debido al dopaje, buscó avivar el fuego en su propio podcast afirmando que Pogačar aspira a siete victorias en el Tour en su carrera, y no solo a las cinco que le darían una parte del récord oficial.

Pogačar, ganador de cuatro Tours, respondió afirmando que “no tiene ningún interés en los récords”. Y si bien parece difícil de creer, dado su notable esfuerzo por ganar tantas carreras importantes como sea posible, es mucho más comprensible que tampoco tenga interés en crear una controversia innecesaria a su alrededor.

Si hubiera estado de acuerdo con Armstrong, obviamente se avecinaba una tormenta, e incluso si no lo hubiera hecho, habría dado oxígeno a un debate que involucra quizás el nombre más tóxico del ciclismo. Y por eso, sabiamente, se negó a participar en absoluto.

“Recibí esta misma pregunta por la mañana. No lo sé, no puedo decir nada”, dijo Pogačar.

“No busco récords, sólo quiero terminar el Tour con amarilla en París y ese es el objetivo principal”.

Pogačar ha sido más comunicativo de lo habitual con los medios en este Tour de Francia, ofreciendo más conocimiento y líneas más fuertes que en el pasado, pero ahora tiene suficiente experiencia en este juego para saber cómo lidiar con las curvas.