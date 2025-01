Intermarché-Wanty Rider de recuperación de una larga conmoción cerebral: “Se siente casi como si nunca me fuera”

El tema de la seguridad en el ciclismo profesional ha sido un tema candente en el recorrido por debajo, con varias reglas de UCI ya recién establecidas para 2025 y más regulaciones diseñadas para reducir las velocidades en el pelotón también bajo consideración.

Habiendo sufrido una conmoción cerebral severa que lo mantuvo fuera de la competencia durante 502 días, la seguridad también es importante para el Taco Van der Hoorn de Intermarché-Wanty. Pero dibujó la línea en la discusión de restringir a los corredores a ciertas relaciones de equipo.

“Personalmente, no tengo una cadencia realmente alta, así que siempre conduzco una marcha más grande”, dijo Van der Hoorn My Bike En el recorrido por debajo, donde corrió un plato de 58 dientes y un cassette bajando a 11 dientes. “Me gusta que viaje con 70 rpm todo el tiempo. Así que estoy acostumbrado a tener un engranaje más alto que otras personas. Así que para mí personalmente, no sería beneficioso.

“Creo que ir rápido también es parte del ciclismo, así que creo que es una discusión difícil, porque si limita los engranajes, ¿también prohibimos los skinsuits o las bicicletas aerodinámicas porque vas demasiado rápido?

Otras reglas con las que estuvo de acuerdo. “Creo que (la prohibición) sentarse en el tubo superior (Aero Tuck) fue una buena decisión de la UCI. Se estaba volviendo un poco peligroso, tengo que decir”.

Van der Hoorn era menos fanático de las nuevas regulaciones que eliminaban las maneras de la carretera fuera de las zonas de alimentación.

“Siento que las zonas de alimentación son más peligrosas … Cada jinete está por todas partes, llegando a su soigneur, yendo de izquierda a derecha, frenado, así que en realidad, es bastante caótico.

“Muchos accidentes ocurren en las zonas de alimentación porque es desordenada. La gente recibe botellas y todos están cerca el uno del otro. Cuando todos están extendidos, es mucho más fácil tomar su botella y no influye tanto en los otros jinetes. Los chicos con los que he hablado piensan que es peor.

Recuperación de conmoción cerebral

Van der Hoorn sufrió una conmoción cerebral en un accidente durante la gira de Flandes en 2023, y aunque se habló de que regresaba a la competencia a principios del año pasado, una recuperación de inicio significaba que no regresó hasta agosto. Corriendo hasta la última carrera mundial del año, la gira por Guangxi, Van der Hoorn acumuló 20 días de carreras y una victoria de construcción de confianza en la Elfstendrace el 2 de octubre.

Volviendo al recorrido por tercera vez, Van der Hoorn está completamente asentado en el Pro Peloton. “El año pasado, volviendo después de esta lesión, mi primera carrera fue realmente especial, pero ahora solo ha vuelto a los negocios. Se siente casi como si nunca me fuera”, dijo.

Van der Hoorn tuvo que tomar la vida cotidiana muy suavemente durante su despido, de lo contrario soportaría la niebla cerebral y aplastaría los dolores de cabeza. Aprendió a construir gradualmente, pero dijo que era un proceso frustrante.

“Simplemente tomó mucho tiempo para sanar, y cada vez que necesitabas hacer pasos realmente pequeños, realmente no ayuda no hacer nada, no sanará si solo descansas. Necesitas acumular realmente lentamente , cada vez, darle a tu cerebro un poco más de estímulo.

“Por eso tardó tanto tiempo, comienza, se detiene, los pasos fueron tan pequeños. Y muchas veces lo haces bien durante un mes, y luego un día haces demasiado, y luego regresas donde Fuiste hace un mes, y eso es realmente frustrante “.

Las pruebas de su larga rehabilitación ahora están firmemente en el espejo retrovisor y ha podido competir sin sentirse preocupado por eso.

“Por supuesto, preferiría no chocar con mi cabeza. Pero he hablado con los especialistas al respecto, y dicen que hay la posibilidad (la recuperación de otra conmoción cerebral) tomará más tiempo, un poco más grande que con personas que nunca habían Una conmoción cerebral.

“Entonces, me aferro a ese mensaje. Si los especialistas dicen que así es como funciona, ¿quién soy yo para juzgar su opinión? Así que sigo eso y espero que no me bloquee en mi cabeza. Y si me bloqueo la cabeza, Estoy bastante seguro de que volveré en el buen sentido.

“Siempre tienes riesgos. El ciclismo es un deporte peligroso, y puedes tener varias cosas (suceder). También puedes romper tu cadera o algo así. Es una gran parte de eso, desafortunadamente”.