El joven de 21 años ganó las ediciones 2024 del Tour de Ruanda y la Sub-23 Lieja-Bastoña-Lieja, cuarta en Brabantse Pijl.

Israel-Premier Tech ha anunciado el fichaje del talento británico Joe Blackmore después de que el joven de 21 años comenzara su temporada 2024 con una serie de actuaciones impresionantes para el equipo de desarrollo continental del ProTeam.

Blackmore, un ciclista versátil con experiencia tanto en ciclocross como en bicicleta de montaña, es bastante nuevo en las carreras de carretera. Pero ya ha conseguido una serie de resultados impresionantes, tanto a nivel sub-23 como profesional.

Después de quedar sexto en el Tour de Ruanda y debutar en el Tour de l'Avenir en 2023, esta temporada Blackmore ha dado otro gran paso adelante. En febrero ganó dos etapas camino al título general en Ruanda mientras competía para el equipo profesional Israel-Premier Tech, antes de conseguir la victoria absoluta en el Tour de Taiwán en marzo.

A principios de este mes, Blackmore ganó el Circuito de las Ardenas, clasificado 2.2, situándose en cabeza por tres segundos con una victoria de etapa el último día. La semana pasada confirmó su talento entre el pelotón profesional con una impresionante carrera hasta el cuarto lugar entre corredores del calibre de Benoît Cosnefroy (Decathlon-AG2R La Mondiale), Tim Wellens (UAE Team Emirates) y Michael Matthews (Jayco-AIUIa) en Brabantse. Pijl, mientras que el sábado volvió a subir a lo más alto del podio en Liège-Bastogne-Liège U23.

Inmediatamente después de ese triunfo, Israel-Premier Tech actuó rápidamente para asegurar a Blackmore para el equipo profesional, incorporándolo con un contrato de dos años para las temporadas 2025 y 2026.

“Realmente disfruté mis primeros meses con el equipo y el calendario de carreras que tengo. No esperaba ganar tanto”, dijo Blackmore en un comunicado de prensa.

“Sabía que mi invierno sin ciclocross me permitió entrenar más, así que esperaba ser un poco más fuerte que el año pasado, un poco más cerca del frente, pero no esperaba ganar todas estas carreras. Supongo que una vez que Empieza a ganar, estás en racha”.

El éxito de Blackmore naturalmente le ha hecho atraer el interés de otros equipos profesionales, pero el londinense dijo que estaba motivado para quedarse con Israel-Premier Tech en parte debido a las oportunidades que el equipo le ha brindado.

“Israel-Premier Tech parece un equipo realmente bueno y todos se preocupan y apoyan”, dijo. “Ya he avanzado un poco con el ProTeam y realmente me gusta el ambiente y las oportunidades que me han brindado, así que me motivé a quedarme”.

Blackmore también describió varios objetivos para la próxima temporada y dijo que es un corredor más apto para las carreras montañosas que para las montañas o los sprints, como sugiere su creciente palmarés.

“En cuanto a mis objetivos, tengo muchas ganas de ganar en todas las carreras que me convengan, y este año tengo el ojo puesto en los Campeonatos del Mundo de Mountain Bike y de Ruta”, afirmó.

“No soy un escalador puro, no soy un velocista puro, así que creo que las carreras por etapas de una semana y las carreras intensas de un día son particularmente adecuadas para mí y, eventualmente, veré cómo me va en las Grandes Vueltas. “

Se unirá a un grupo prometedor de corredores jóvenes y nuevos profesionales del equipo, que anteriormente se había ganado la reputación de incorporar corredores de renombre que se acercaban al final de sus carreras.

El ganador del Paris-Tours, Riley Sheehan, el ganador del premio a la combatividad del Giro de Italia, Derek Gee, y los compañeros británicos de Blackmore, Ethan Vernon y Jake Stewart, también se pueden contar entre ese grupo.

El recién nombrado director de Israel-Premier Tech Academy, Tim Elverson, reveló que había estado siguiendo a Blackmore durante varias temporadas antes de incorporarlo al equipo de desarrollo.

“Vi a Joe por primera vez en la temporada de ciclocross 2021-22 y pude ver algo en él, así que comencé a vigilarlo. Tiré los dados antes de llevar ciclistas de ciclocross a la carretera, así que Empecé a trabajar con él en septiembre del año pasado”, dijo Elverson.

“Llegó a Israel-Premier Tech Academy y aceptó la curva de aprendizaje y realmente se adaptó al ambiente familiar que hemos construido, lo que creo que le ha permitido crecer rápidamente. Con las oportunidades que IPT puede ofrecer y la estructura WorldTour que tenemos, el El progreso que puede hacer es ilimitado”.

Elverson continuó diciendo que Blackmore podría terminar adaptándose a varios Monument Classics a medida que se desarrolla, tal es su versatilidad. Además de su reciente éxito en la carretera, también ganó el título nacional de gravel a nivel élite y títulos nacionales sub23 tanto en MTB cross country como en ciclocross.

“Obviamente, Joe está en ascenso y todavía no está claro exactamente en qué tipo de corredor se convertirá, pero mi sensación es que es particularmente adecuado para carreras por etapas cortas y las Clásicas de las Ardenas”, dijo Elverson.

“Aunque por la forma en que maneja la moto y su amor por las carreras duras, creo que hay bastantes Monumentos que pueden convenirle. Con la experiencia que tenemos en este equipo, lo único seguro es que habrá muchas victorias para venir.”