Su compatriota Antonio Tiberi participa en la Vuelta en apoyo de su compañero de equipo en el Bahrain Victory

El australiano Jack Haig está actualmente concentrado en trabajar para su compañero de equipo en el Bahrain Victorious y aspirante a la general, Antonio Tiberi, en la Vuelta a España. Pero eso no ha impedido que el ciclista de 30 años aprecie la última historia de éxito de su país en el Gran Tour de España, con su compatriota Ben O'Connor apoderándose del maillot rojo de forma espectacular en la sexta etapa.

Dada la ventaja de casi cinco minutos de O'Connor en la clasificación general sobre su rival más cercano, Primoz Roglič, Haig (el australiano que más recientemente ha subido al podio de la Vuelta, con un tercer puesto en 2021) sin duda tiene posibilidades de llegar a Madrid con la roja. O al menos, dice Haig, O'Connor podría seguir su trayectoria profesional y llegar a los tres primeros puestos.

Por su parte, Haig también tiene objetivos generales. Pero como dijo Noticias de ciclismo En la salida de la etapa 7, la principal prioridad para el australiano en la Vuelta es trabajar para su compañero de equipo Antonio Tiberi, mejor situado en la general y actualmente líder de la clasificación de Mejor Corredor Joven.

“Todo va bien, he hecho el Tour de Francia y después he estado un poco en casa. Ha pasado todo muy rápido, he hecho San Sebastián y después he venido aquí”, explica Haig.

“Pero me siento bien, disfruto de las carreras en España. La Vuelta siempre se ha portado bien conmigo, así que estoy contento de estar aquí. Además, tenemos a Antonio Tiberi, que parece estar bastante bien. Así que intentaremos conseguir el maillot blanco con él y, con suerte, también un buen puesto en la general”.

Tiberi se encuentra actualmente sexto en la general, a 5:29, pero el ciclista que está dando que hablar en estos momentos en la Vuelta a España es el líder de la carrera O'Connor, compatriota de Haig y vecino cercano en sus residencias europeas en Andorra también.

“Es un corredor realmente bueno, ha quedado cuarto en el Tour y quizás esté teniendo la mejor temporada de su carrera. Además, acaba de ser padre, así que quizás eso también sea parte de ello”, explicó Haig cuando se le preguntó cómo veía a O'Connor como corredor.

“Este año ha quedado cuarto en el Giro de Italia y ha conseguido muchos otros buenos resultados, por lo que puede que algunos equipos lo hayan subestimado. Puede resultar muy difícil quitarle el maillot rojo y, sobre todo, el podio”.

Como explicó Haig, el ataque de larga distancia de O'Connor y su capacidad para ganar seis minutos de ventaja sobre el grupo sorprendieron a muchos. Pero lo que permitió al corredor del Decathlon-AG2R La Mondiale causar aún más daño en la sexta etapa fue la falta de reacción una vez que se había desmarcado.

“Creo que muchos muchachos en el pelotón se sorprendieron por lo grande que era la brecha al final porque no íbamos con calma en el grupo”, dijo Haig.

“Sin embargo, nadie tomó el control para hacer un esfuerzo concertado para reducir la brecha, algunos equipos superaron en ciertos momentos pero nunca hicieron un gran esfuerzo”.

“Todos se sorprendieron mucho cuando cruzaron la línea de meta y vieron que la diferencia era de seis minutos. Ahora tendremos que esperar y ver cómo se desarrolla la situación”.

En cuanto a sus opciones de intentar conseguir un puesto destacado en la general de la Vuelta como en 2021, Haig no descarta sus posibilidades. Pero como él mismo dice, “esos objetivos están en el fondo, y si se da, se da”.

“El objetivo principal es ayudar a Antonio”, afirma Haig, que actualmente ocupa la 16ª posición a 6:11. “Ha hecho un Giro realmente bueno, tiene mucho talento, el equipo lo tiene bajo contrato por mucho tiempo y quieren intentar desarrollarlo lo máximo posible. Estoy feliz de poder ayudar a trabajar para él”.

Además de las opciones del Bahrain Victorious, la pregunta del millón para la Vuelta es hasta dónde puede llegar O'Connor en el liderato de la carrera, y como observa irónicamente Haig, “Primoz (Roglič) tiene mucho trabajo que recuperar esta vez así que espero que sea más emocionante para ustedes (los periodistas)”.

“Pero también diría que Ben tiene muchas posibilidades de ganar la Vuelta. Como ya he dicho, no es un corredor que no tenga resultados previos ni que no haya demostrado ya que puede hacer tres semanas con bastante fuerza”.

“Así que creo que tiene muchas posibilidades de llevarse la camiseta (general) y, especialmente ahora, de subir al podio final”.