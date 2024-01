El australiano corrió por última vez en sus carreteras locales en 2016.

Jack Haig competirá en Australia por primera vez desde 2016 cuando lidere a Bahrain Victorious en el Tour Down Under de la próxima semana.

La última salida del jugador de 30 años en Australia fue en el Herald Sun Tour 2016 al comienzo de su primera temporada profesional con GreenEdge. Las apariciones anteriores de Haig en el Tour Down Under fueron con la selección UniSA-Australia en 2014 y 2015.

“Es fantástico tener a Jack a bordo. Ha pasado un tiempo desde que hizo el TDU y es brillante tenerlo aquí liderando el equipo”, dijo el director deportivo Neil Stephens en un comunicado del equipo.

“Tiene muchas ganas de hacerlo bien en esta carrera para el equipo, ¡y es una ventaja adicional ser australiano en Australia! Haremos todo lo posible para estar entre los mejores corredores y terminar con una general alta para Jack”.

Haig obtuvo un tercer lugar asegurado en la general en la Vuelta a España de 2021, pero ha tenido mala suerte en las Grandes Vueltas durante las últimas dos temporadas. Se cayó del Tour de Francia del año siguiente en la primera semana, mientras que su desafío en la general en el Giro de Italia de 2023 también se vio arruinado por su accidente en la etapa 12.

El australiano se recuperó para quedar quinto en la general en el Critérium du Dauphiné del mes siguiente, y tuvo una presencia agresiva en el Tour de Francia.

Mientras que Haig buscará brillar en la etapa decisiva hacia Willunga Hill en el penúltimo día, Phil Bauhaus liderará la línea de Bahrain Victorious en los sprints al principio de la carrera. El alemán ganó la primera etapa en Tanunda hace un año por delante de Caleb Ewan y Michael Matthews.

“Phil Bauhaus regresa por segundo año consecutivo”, dijo Stephens. “Ciertamente está regresando tratando de aspirar a las etapas, probablemente esté incluso en mejor forma que la última vez y tiene muchas ganas de correr una vez más”.

Cameron Scott, nativo de Adelaida, estará presente para guiar a la Bauhaus en la final de las cuatro primeras etapas, con Fran Miholjević, Johan Price Pejtersen, Nicolò Buratti y el nuevo fichaje Torstein Træen completando la alineación de siete hombres.

Træen, que impresionó en etapas de una semana durante su estancia en Uno-X, desempeñará un papel clave para Haig en los días montañosos que decidirán la clasificación general en el Tour Down Under.

“Torstein estará allí como un gran apoyo en las montañas, y quién sabe… incluso podría hacerlo bien en la general por su cuenta”, dijo Stephens. “Esas dos últimas etapas son las etapas de la general. Hay muchas colinas y habrá mucha acción”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Tour Down Under y el Tour Down Under femenino, incluidos informes de Australia, noticias de última hora y análisis. Saber más.