Las esperanzas del belga de defender el maillot verde se ven obstaculizadas al perderse los puntos en la sexta etapa en Dijon

La búsqueda de Jasper Philipsen para sumar a sus seis victorias de etapa en el Tour de Francia y el maillot verde de 2023 recibió otro golpe el jueves después de que el belga descendiera del segundo lugar en el sprint de la etapa 6 a Dijon.

El belga cambió su línea en los últimos 150 metros de la etapa al sprint de 163,5 km, bloqueando así a Wout van Aert. Mientras corría junto a las barreras hacia la línea de meta, detrás de él, Van Aert parecía querer abrirse paso junto a Philipsen, pero como resultado se vio obligado a reducir la velocidad y a abandonar su sprint.

Junto con el ganador de la etapa, Mark Cavendish, Philipsen ya había recibido una advertencia por su sprint en la etapa 5 del miércoles, ya que ambos se habían movido de derecha a izquierda a través de la carretera en la carrera hacia la meta.

Las únicas dos palabras que Philipsen dijo en público fueron con enojo poco después de cruzar la línea de meta.

“¡Joder!”, dijo después de golpear un coche oficial de la carrera del Tour de Francia más allá de la línea de meta. Después de beber varios tragos de una bebida de recuperación y de inclinarse sobre su trasero durante unos segundos, volvió a decir “¡Joder!” y golpeó el manillar.

Philipsen se dirigió rápidamente al autobús del equipo Alpecin-Deceuninck, pero se negó a hablar con la enorme multitud de medios de comunicación de habla holandesa e internacionales. Su compañera Melanie Peetermans pudo subir al autobús del equipo para consolar a Philipsen, pero después de que Christoph Roodhooft saliera a hablar, la puerta del autobús del equipo se cerró y finalmente se marchó en un ambiente de decepción.

“Recibimos una llamada telefónica de la UCI con un mensaje diciendo que había descendido. No hubo ningún otro comentario. Fue solo un mensaje simple”, dijo Roodhooft a la multitud de medios, entre ellos Noticias de ciclismo.

“Hemos visto el sprint. Está muy claro que el abordaje no es en línea recta. Y cuando Van Aert entra un poco, también se frena un poco. Todo cuadra. No creo que sea una maniobra que justifique al 100% la penalización, pero hay algo que decir para ambos lados”.

Philipsen fue relegado al puesto 107 en la sexta etapa y recibió una multa de 500 CHF por sus acciones. También fue penalizado con 13 puntos del maillot verde y perdió los puntos que habría ganado con un segundo puesto en la etapa. Ahora se encuentra en cuarta posición con 85 puntos, 65 puntos por detrás del líder de la clasificación por puntos, Biniam Girmay.

“Nuestro primer objetivo era ganar una etapa”, reconoció Roodhooft. “Hoy lo hizo bien en la intermedia y luego quedó segundo al sprint. No ganó, pero para la etapa verde estábamos en el calendario. Ahora ya no depende de nosotros, se ha derrumbado por todas partes. Ahora tenemos que esperar y ver qué puede hacer”.

La presión aumenta sobre el Alpecin-Deceuninck. El año pasado, Philipsen ganó cuatro etapas y el maillot verde, tres veces en la primera semana. Sin embargo, Roodhooft descartó que haya presión.

“¿Presión? ¿Por qué necesita presión?”, replicó Roodhooft. “Ha quedado dos veces segundo, para mí todo estaba bien hasta ahora. Ganar una etapa no es fácil. Creo que esta es sólo la sexta etapa o algo así…”

“De las dos oportunidades que tuvo, no creo que lo haya hecho tan mal. No ganó, pero no está solo en intentar ganar una etapa al sprint…”

Los descensos y las advertencias salpican los duelos al sprint del Tour

El descenso de Philipsen es la última de una serie de acciones disciplinarias impuestas contra varios corredores en las etapas sprint del miércoles y jueves.

El nuevo castigo de 'tarjeta amarilla' de la UCI solo será efectivo a partir del 1 de agosto, pero el jueves por la mañana, según se informa, tanto Philipsen como Cavendish recibieron advertencias en persona del jurado de la carrera por sus sprints al final de la etapa 5.

Durante la etapa del miércoles, el velocista alemán Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) fue relegado del 16º lugar por desviarse de su línea, mientras que Davide Ballerini (Astana Qazaqstan) fue multado por “comportamiento inapropiado e indecoroso en la meta y daño a la imagen del deporte”, es decir, por detenerse a ver a su compañero de equipo Cavendish ganar su 35ª etapa récord en la pantalla grande.

Los oficiales de la carrera parecen estar haciendo cumplir estrictamente las reglas, advirtiendo a Cavendish durante la etapa 6 por ir a rebufo de los autos del equipo mientras intentaba regresar al pelotón después de un problema mecánico. Más tarde recibió una multa de 200 CHF por ir a rebufo junto con una penalización de tiempo de 40 segundos, además de puntos UCI menores y deducciones de puntos del maillot verde.

El velocista del Astana explicó a Pavo real siguiendo la etapa lo sucedido y acusó a una moto de la televisión de interferir en su persecución.

“Tuve un problema mecánico: la cadena se me enredó y se trabó debajo del pedalier”, dijo Cavendish. “Comencé a entrar en pánico cuando la cámara de televisión (es la segunda vez que esta cámara en particular lo hace) se mete en medio de la carretera y detiene el convoy que viene. Eso crea… te quedas atrás”.

“Una cámara de televisión está ahí para captar imágenes y no para influir en la carrera, y es la segunda vez que esta moto lo hace. Ahí es cuando empiezas a entrar en pánico cuando un control externo influye en la carrera. Es algo para lo que no te puedes preparar”.