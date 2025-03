Belga se prepara la primera victoria de la temporada de 2025 en su suelo en casa con sprint de racimo bien intermitente

Desde el tercer en Omloop Het Nieuwsblad hasta el primero en Kuurne-Brussel-Kuurne: Jasper Philipsen capturó resultados idénticos para vigilar a Van Aert en el fin de semana de apertura del año pasado, yendo de cuestionar si se había olvidado de cómo correr después de la derrota del sábado a una respuesta resonada con una buena carrera para la victoria el domingo.

Después de colocar 94º el año pasado en una carrera que nunca lo ha favorecido en el pasado, el Fastman ya se había mostrado el sábado en las colinas y los adoquines de Omloop que su escalada y su aptitud clásica estaban en la máxima forma. Todo lo que faltaba después de que él y su equipo entregaron una excelente actuación hasta los kilómetros finales de Nieuwsblad fue la victoria en sí.

Pero después de cerca de las fallas en los EAU y luego nuevamente en Omloop el sábado, 24 horas después, cortesía de un tren inicial esterlemero, incluido el australiano Kaden Groves, más tarde descalificado de su décimo lugar para celebrar la victoria de Philipsen: el belga pudo celebrar su primer éxito de 2025. En el proceso y incluso si Milan -Ban está a tres semanas de distancia, el Alpecin -Diceuncke, también ha hecho un momento, también lo ha hecho un remo de Milan -Bee, el Alpecin -Diceunck. también, sobre sus intenciones para una defensa del título de la primavera que se acerca rápidamente.

“Traté de mantener el enfoque e ir a la victoria, visualizando un poco, pero, por supuesto, es difícil para nuestros oponentes vencer cuando tienes un equipo y un apoyo como este de muchachos como Jonas (Rickaert) y Kaden … fue un período perfecto”, dijo en la conferencia de prensa de su ganador en un lado de Ninove Press.

“Ayer (sábado) me sentí un poco más fuerte en las subidas para ser honesto, pero estaba claro que iba a ser un montón de sprint, no hubo grandes divisiones. Traté de concentrarme rápidamente en el sprint (el domingo) y también las piernas ya no eran las mejores, pero nadie tenía buenas piernas después de un duro día como este”.

“Solo necesitábamos tener la confianza en la parte plana de que podríamos hacer algo en el último kilómetro”.

Se ha hablado mucho sobre la fuerza colectiva del equipo de los EAU Emirates-XRG y Visma-Arr-arrenda una bicicleta y, aunque ambos escuadrones hicieron todo lo posible para dar forma a la carrera a su favor, ninguno de los dos tuvo éxito. Alpecin-Deceuninck, por otro lado, ha aumentado su juego considerablemente al dominar el fin de semana de apertura, sugirió un periodista a Philipsen.

“Creo que dimos un muy buen paso desde el año pasado, aún no tuvimos éxito en el fin de semana de apertura, siempre tuvimos nuestra mejor forma más tarde”, confirmó.

“Solo espero que podamos seguir manteniendo esta forma y no bajar hacia abajo, porque todavía está muy lejos de los clásicos. Cambiamos un poco en nuestra preparación y pude sentir que el equipo estaba allí, eso también da confianza para las próximas carreras, espero que esto continúe”.

“También está claro que los EAU y Visma no fueron tan agresivos como hemos visto en el último año. Por supuesto que estaban allí, pero no mejores que los demás”.

El cambio en su propia preparación, dijo, no fue tener el fin de semana de apertura como sus primeras carreras de la temporada, comenzando con otro evento como la gira de los EAU antes de llegar a Bélgica. Los efectos de este cambio también fueron notables, con su mejor resultado en Omloop hasta la fecha el sábado, saltando de 66 en 2024 a tercero en 2025, y luego su victoria el domingo, con no menos figura que el líder del equipo y la estrella de los clásicos Mathieu van der Poel, dijo, siendo instrumental en mantener su disciplina en la capacitación de invierno también.

“Por supuesto, los EAU no fueron la carrera más difícil, pero tuvimos una sensación de carreras en los últimos kilómetros y tal vez eso también ayudó”.

El entrenamiento de altitud en España también, con Van der Poel, también ayudó mucho. “Realmente me empujó este invierno”, confirmó Philipsen, “se quedó cerca y pasamos muchas horas juntos entrenando”.

“Creo que nunca he entrenado tan duro como lo hice este invierno porque siempre me estaba empujando (diciéndome que lo fuera) a tiempo a las 10 en punto:” Esté allí y no llegues dos minutos tarde “. Siempre haciendo kilómetros adicionales”.

“Necesito personas que me motiven y fue bueno prepararse con él. Hicimos un buen entrenamiento”.

Philipsen volverá al entrenamiento de altitud, confirmó, “porque el año pasado hicimos Tirreno para dar ese paso adicional. Pero tal vez puede ser excesivo para hacer esa carrera, tenemos que encontrar un buen equilibrio entre el entrenamiento y las carreras. Estoy totalmente seguro de lo que el equipo de rendimiento está haciendo, es de esperar que sea la elección correcta, pero seguramente será un riesgo”.

Sin embargo, en lugar de dirigirse directamente a Milan-san Remo, hará Nokere Koerse en Bélgica el miércoles anterior, “Porque normalmente no soy tan bueno cuando vengo de la altitud. Tendremos que verlo y experimentarlo”.

En una carrera como Omloop y, sobre todo, Kuurne, Philipsen pudo obtener los beneficios de todo ese trabajo duro, con un triunfo que alivia la presión sobre el equipo, pero también confirma que está en plena forma para la primavera.

“Siempre fue el plan para hacer el fin de semana de apertura, creo que hasta ahora estamos a tiempo y las cosas van como esperadas en términos de preparación. Así que espero que podamos mantener este impulso porque todavía hay un largo camino por recorrer en los clásicos”.

En este momento en cualquier caso, aunque no clasificó a Kuurne como un “sprint normal”, que se produce después de un clásico tan difícil, parece que ha encontrado el equilibrio perfecto entre la velocidad y el poder para correr muy bien en las carreras más difíciles de un día.

“Hoy no fue un sprint clásico, ya nadie tenía las piernas, era una pierna muy dura, nadie había las piernas más frescas. Ayer fue una buena oportunidad, así que perdí un equilibrio adicional, siempre es un equilibrio difícil entre la velocidad y ser fuerte”.

“Pero este es muy agradable para ganar, abrir el fin de semana para un chico belga es muy especial. Estoy muy feliz de tener esto y podemos ir a las próximas carreras con una mente abierta”.

