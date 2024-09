Bélgica opta por una doble selección de velocistas de alto riesgo para Van der Poel, Pedersen y Milan en Limburgo

Bélgica ha optado por la táctica de alto riesgo de seleccionar a Jasper Philipsen y Tim Merlier para el Campeonato Europeo de carreras en ruta del domingo y les dará a ambos la libertad de correr hacia la victoria, incluso si se enfrentan cara a cara y hombro con hombro.

El seleccionador belga, Sven Vanthourenhout, ha seleccionado a dos velocistas porque tanto Philipsen como Merlier son potenciales ganadores y, por tanto, en teoría, ofrecen más posibilidades de victoria.

“A los dos nos prometieron que tendríamos nuestra oportunidad en el sprint, así que no veo ningún problema en ello”, declaró Philipsen a los medios belgas sobre el reparto del liderato del sprint con Merlier en vísperas de la carrera.

“La misma respuesta”, añadió Melier, habitualmente más reservado.

Ambos velocistas belgas están en forma y ambos podrían ganar la carrera de 220 km por las sinuosas carreteras del este de Flandes. Ambos corrieron en Alpecin en 2021 y 2022 antes de que Merlier se trasladara a Soudal, pero rara vez corrieron juntos. Ahora comparten el liderazgo del equipo.

Merlier sufrió una fuerte caída en la segunda etapa del Renewi Tour, pero confía en su sprint. El corredor del Soudal Quick-Step ha ganado 3 sprints en 2024, incluidas tres etapas en el Giro de Italia y la Scheldeprijs Classic, donde venció a Philipsen.

Philipsen es, sin duda, el mejor velocista de la temporada. Ganó la Milán-San Remo y la Clásica Brujas-De Panne, fue segundo en la París-Roubaix y luego ganó tres etapas en el Tour de Francia, donde su compañero de equipo en el Alpecin-Deceuninck, Van der Poel, es a menudo su hombre de salida.

Tanto Philipsen como Merlier tendrán sus propias mini salidas cuando se enfrenten a Mathieu van der Poel (Países Bajos), Jonathan Milan (Italia), Mads Pedersen (Dinamarca), Alexander Kristoff (Noruega) y corredores de 31 naciones diferentes.

Si la carrera termina en un sprint de velocidad, Philipsen podría esprintar por un lado de la carretera y Merlier por el otro, en una especie de duelo de sprints belgas.

“Todo es posible”, dijo Philipsen.

“Hay más velocistas que nosotros”, añadió Merlier, destacando cómo ambos llegarán a un acuerdo sobre el sprint con el entrenador nacional Sven Vanthourenhout en la reunión del equipo previa a la carrera.

Parece que Vanthourenhout ha seleccionado a dos velocistas porque tanto Philipsen como Merlier son potenciales ganadores. Quizá Bélgica también sepa que la carrera podría no terminar en un sprint masivo, como fue el caso en las carreras de hombres júnior y sub-23. Philipsen y Merlier podrían ganar tras una escapada o ganar en un sprint masivo si la táctica de la carrera hace que el pelotón se reúna.

“No tengo una bola de cristal, pero… el recorrido es adecuado para la competición. Un poco como la Ronde van Limburg. Y eso no siempre termina en un sprint”, sugirió Merlier.

Philipsen no está tan convencido y quizás se quedará en el pelotón y esperará un sprint colectivo.

“Personas como Pedersen y Mathieu van der Poel querrán hacer la carrera difícil, pero entonces no me corresponderá a mí participar. Nuestras posibilidades de ganar son mayores en un sprint masivo. Ese es nuestro objetivo”, afirmó.

Los escenarios no incluyen que un velocista sacrifique su oportunidad por el otro.

“No espero que eso suceda”, dejó claro Philipsen.

“Tanto Tim como yo saldremos airosos de esta situación, pero si realmente estoy al límite de mis fuerzas y tengo la sensación de que no puedo ganar, sería un poco estúpido intentarlo. En ese caso, me temo que no podré ser el primero en salir”.

Merlier estuvo de acuerdo. Ambos simplemente quieren correr por sí mismos y tendrán la libertad de hacerlo.

Como señalaron los medios flamencos, podría terminar en triunfo o en desastre.