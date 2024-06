Un australiano ofrece información actualizada sobre el progreso de la recuperación casi dos meses después del accidente de Itzulia en el País Vasco

Tras su participación en el accidente masivo en la etapa 4 de Itzulia Basque Country en abril, Jay Vine ha dado una actualización sobre su recuperación de las múltiples fracturas vertebrales sufridas en la caída.

El australiano ha estado fuera de acción y de la bicicleta durante casi dos meses después del accidente, en el que también participaron los participantes del Tour de Francia Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primož Roglič.

A principios de esta semana, su equipo UAE Team Emirates le autorizó a comenzar un “entrenamiento suave”, y el jueves publicó en Instagram para detallar su progreso, que por el momento se limita a entrenar cuesta arriba.

“Es hora de una actualización”, escribió Vine. “Han sido 8 semanas largas llenas de varias exploraciones, fisioterapia, sesiones de rehabilitación, paseos en entrenador interior y (todo lo demás), pero mi recuperación ha avanzado muy bien.

“El equipo ha estado trabajando duro para optimizar y garantizar que me recupere por completo, y estoy feliz de decir que los médicos me dieron la aprobación para quitarme el collarín hace unos días, e incluso me dieron el visto bueno para montar”. mi bicicleta afuera (claro que sí, solo puedo andar cuesta arriba, ¡pero es mejor que nada!).

“Afortunadamente, aquí en Andorra hay más de unas cuantas subidas razonablemente largas, así que subiré y luego Bre me llevará de regreso montaña abajo y repetiré”.

Vine iba a formar parte del equipo de apoyo de los EAU mientras el líder del equipo, Tadej Pogačar, busca completar el doblete Giro d'Italia-Tour de Francia esta temporada, con el Giro y la Vuelta a España en su calendario de carreras de 2024.

Sin embargo, sus planes de temporada, que comenzaron con el Tour de los Emiratos Árabes Unidos y la París-Niza, incluidos varios días en cabeza de carrera en el primero, se han visto muy afectados como resultado del accidente del Itzulia Basque Country y sus lesiones.

Vine escribió que está “empezando a sentirme más como yo otra vez”, pero reconoció que él y su equipo aún no saben cuándo volverá a competir.

“Todavía no estoy al 100% y sé que me llevará un tiempo acostumbrarme a todas las nuevas sensaciones, pero en general es un gran paso en la dirección correcta y estoy empezando a sentirme más como yo mismo otra vez”, Vine escribió.

“No, no sabemos cuándo ni cuáles serán mis carreras, la primera prioridad es realizar algún tipo de entrenamiento básico y asegurarnos de que no haya brotes, y lo evaluaremos y partiremos de ahí. No hay que temer, estamos tomándonos nuestro tiempo y asegurándonos de que todas las temperaturas y presiones estén en verde antes de arrancar el motor correctamente”.