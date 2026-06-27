“Esta alineación tiene corredores capaces de competir en cada etapa durante las tres semanas, desde las etapas de sprint planas hasta las altas montañas”, dice el jefe de rendimiento Gene Bates.

Dado que el Giro de Italia fue la carrera general elegida por Ben O'Connor esta temporada, Jayco. AlUla no ha ocultado que el Tour de Francia se centrará en esas victorias de etapa, y el equipo que acaban de anunciar no podría dejarlo más claro.

Junto con O'Connor, quien el año pasado logró su segunda victoria en el Grand Tour de julio al tomar la etapa reina, se alinearán con otro ex ganador de múltiples etapas en la carrera, Michael Matthews, quien recientemente regresó a las carreras después de un accidente de entrenamiento en marzo donde se rompió ambas muñecas y también tuvo que lidiar con una fractura sinusal.

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