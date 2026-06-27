“Esta alineación tiene corredores capaces de competir en cada etapa durante las tres semanas, desde las etapas de sprint planas hasta las altas montañas”, dice el jefe de rendimiento Gene Bates.

Dado que el Giro de Italia fue la carrera general elegida por Ben O'Connor esta temporada, Jayco. AlUla no ha ocultado que el Tour de Francia se centrará en esas victorias de etapa, y el equipo que acaban de anunciar no podría dejarlo más claro.

Junto con O'Connor, quien el año pasado logró su segunda victoria en el Grand Tour de julio al tomar la etapa reina, se alinearán con otro ex ganador de múltiples etapas en la carrera, Michael Matthews, quien recientemente regresó a las carreras después de un accidente de entrenamiento en marzo donde se rompió ambas muñecas y también tuvo que lidiar con una fractura sinusal.

“Si me hubieran dicho hace tres meses que estaría participando en el Tour de Francia, no creo que les hubiera creído”, dijo Matthews, que participará en su novena edición, en un comunicado del equipo.

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“Después de perderme el año pasado por mi enfermedad y luego por mi accidente a principios de este año, me ha dado aún más motivación y hambre”.

El corredor con un final rápido pero con capacidad para aguantar en las subidas difíciles no será el único corredor del equipo que buscará victorias en los días que no se inclinan por los escaladores puros, con Mauro Schmid, que quedó segundo el año pasado en una accidentada etapa 11, buscando dar un paso adelante esta vez.

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Luego, para los sprints está Pascal Ackermann, que ha conquistado tres etapas en el Giro de Italia y el maillot ciclamino, pero aún no ha subido de los escalones más bajos del podio en el Tour de Francia.

Luego, cuando se trata de días de mucha escalada. Junto a O'Connor, el equipo cuenta con Luke Plapp, que el año pasado consiguió una victoria en el Giro de Italia, además de ser siempre alguien a tener en cuenta en una contrarreloj, como lo demuestra con su quinto puesto el año pasado en la carrera contrarreloj a Peyragudes.

Luego está Felix Engelhardt, quien hará su debut en el Tour de Francia junto al medallista de oro olímpico de persecución por equipos Kell O'Brien. Agregará poder al equipo, al igual que el siempre estable capitán Luke Durbridge, quien competirá en un último Tour de Francia debido a su inminente retiro al final de esta temporada.

“Estamos muy entusiasmados con el equipo que hemos formado para el Tour de Francia este año”, dijo el jefe de rendimiento Gene Bates. “Esta alineación tiene corredores capaces de competir en todas las etapas durante las tres semanas, desde las etapas sprint planas hasta las de alta montaña”.

Jayco AlUla para el Tour de Francia 2026