Rissveds finaliza en solitario la carrera olímpica de cross-country por delante de Ronja Blöchlinger, de su país, mientras que Martin se impone tras una larga batalla con Adrien Boichis.

Por segunda semana consecutiva, la campeona mundial Jenny Rissveds pudo celebrar en lo más alto del podio, consiguiendo una victoria en solitario en la carrera de élite femenina de Cross-Country Olympic (XCO) en las Whoop UCI Mountain Bike World Series en Lenzerheide.

Luca Martin (Cannondale Factory Racing), por su parte, convirtió esta vez una racha de segundos puestos en victoria. Dio la vuelta a la situación al reclamar el primer puesto en la carrera élite masculina después de una larga batalla con el ganador de la semana pasada en Leogang, Adrien Boichis (Specialized Factory Racing).

El grupo de cabeza se redujo de seis a cuatro y luego a dos, con Boichis presionando en las subidas y lanzando un ataque en la última vuelta sobre el asfalto mientras perseguía una segunda victoria al trote, pero luego resbaló en la grava y se estrelló. Eso fue todo lo que Martin necesitó para escaparse y abrir un hueco que le dejó cruzar la línea con tiempo para celebrar.

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“Estoy muy feliz después de tres segundos puestos, necesitaba ganar. Fue una carrera loca. En la primera parte, traté de quedarme atrás (del grupo líder) y sentir mi forma”, dijo el líder de la serie Martin en un comunicado de prensa después de lograr su primera victoria en la Copa del Mundo XCO del año y la segunda de su carrera.

“Sabía que la última vuelta sería muy peligrosa y nunca la terminé. Cuando Adrien atacó, sentí que podía regresar en la bajada. Se estrelló, estaba muy resbaladizo, (eso fue) cuando vi que tenía que ir”.

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Detrás de Martin y Boichis, quedó tercero Bjorn Riley (Scott SRAM MTB).





Para Rissveds, no hubo batalla en la última vuelta, ya que el campeón del mundo y líder de la serie despegó solo temprano después de recuperarse de una oleada inicial de la piloto local Ronja Blöchlinger (Liv Factory Racing). Después de eso, Rissveds siguió sola hasta la línea de meta, para llevarse la victoria con un minuto de ventaja sobre la ciclista suiza Blöchlinger, que se mantuvo firme para lograr su primer podio en la Copa del Mundo XCO y su segundo podio del fin de semana.

“Estoy muy contento con la carrera de hoy. En la pista corta del viernes, para ser honesto, estaba bastante agotado”, dijo Rissveds. También comentó que no había sido una semana fácil dada la polémica en torno al contacto con Savilla Blunk que provocó la caída del piloto del Decathlon Ford Racing en la primera vuelta en Leogang en la última prueba.

“Hoy solo estaba tratando de ser paciente, pero luego me di cuenta de que me sentía bien”.

Blunk, que anteriormente había ganado en la pista corta de Lenzerheide, acabó tercero, a 12 segundos de Blöchlinger.

Después de dos fines de semana seguidos de carreras, ahora faltarán un par de semanas para otra serie de rondas reñidas: La Thuile, Italia, del 3 al 5 de julio y Pal Arinsal, Andorra, del 10 al 12 de julio.