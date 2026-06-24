Rissveds finaliza en solitario la carrera olímpica de cross-country por delante de Ronja Blöchlinger, de su país, mientras que Martin se impone tras una larga batalla con Adrien Boichis.

Por segunda semana consecutiva, la campeona mundial Jenny Rissveds pudo celebrar en lo más alto del podio, consiguiendo una victoria en solitario en la carrera de élite femenina de Cross-Country Olympic (XCO) en las Whoop UCI Mountain Bike World Series en Lenzerheide.

Luca Martin (Cannondale Factory Racing), por su parte, convirtió esta vez una racha de segundos puestos en victoria. Dio la vuelta a la situación al reclamar el primer puesto en la carrera élite masculina después de una larga batalla con el ganador de la semana pasada en Leogang, Adrien Boichis (Specialized Factory Racing).

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Luca Martin (Cannondale Factory Racing) celebra su primera victoria XCO del año en la ronda Lenzerheide 2026 de la Serie Mundial de Ciclismo de Montaña UCI WHOOP