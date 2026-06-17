Rissveds y Luca Martin lideran la clasificación élite de XCO tras concluir la tercera ronda en Austria

La campeona mundial Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) aseguró la victoria en la carrera olímpica de cross-country femenina de élite, mientras que Adrien Boichis (Specialized Factory Racing) logró una emotiva primera victoria en la carrera masculina de élite en la tercera ronda de la Serie Mundial Whoop UCI Mountain Bike celebrada en el Epic Bike Park en Saalfelden Leogang, Austria.

Las fuertes lluvias y las condiciones de barro continuaron durante el fin de semana después del clima traicionero durante las carreras de XCC del viernes.

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