Rissveds y Luca Martin lideran la clasificación élite de XCO tras concluir la tercera ronda en Austria

La campeona mundial Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) aseguró la victoria en la carrera olímpica de cross-country femenina de élite, mientras que Adrien Boichis (Specialized Factory Racing) logró una emotiva primera victoria en la carrera masculina de élite en la tercera ronda de la Serie Mundial Whoop UCI Mountain Bike celebrada en el Epic Bike Park en Saalfelden Leogang, Austria.

Las fuertes lluvias y las condiciones de barro continuaron durante el fin de semana después del clima traicionero durante las carreras de XCC del viernes.

En la carrera élite femenina, Savilia Blunk (Decathlon Ford Racing Team), que consiguió una ventaja en los primeros tramos de la primera vuelta, acabó chocando con Rissveds en la primera bajada y quedó fuera de la lucha por la victoria. El ganador de XCC, Sina Frei (Specialized Factory Racing), también quedó fuera de la competencia después de una caída en la primera vuelta.

Últimos vídeos de Mira el vídeo completo aquí:

Rissveds siguió con Puck Pieterse (Alpecin-Premier Tech) fue la única ciclista que la siguió durante su avance inicial, pero no pasó mucho tiempo antes de que se alejara de sus rivales en una búsqueda en solitario por la victoria.

Nicole Koller (Lapierre PXR Racing) y Alessandra Keller (Thömus maxon) lograron reconectarse con Pieterse en la persecución, pero en la última vuelta, Rissveds había aumentado su ventaja a más de un minuto.

te puede gustar



'No tenía un plan, solo traté de sobrevivir': el ciclista danés logra su primera victoria en la Serie Mundial de Mountain Bike XCC mientras los veteranos luchan bajo la traicionera lluvia y el barro



'Condiciones locas': la nueva etapa surcoreana de la Serie Mundial XCO de Mountain Bike 'se convierte en una competencia de carreras' mientras Sina Frei y Dario Lillo dominan el barro



Makena Kellerman gana la carrera XCC sub23 en Nové Město Na Moravě y amplía su liderato en el día de las Mountain Bike World Series antes del debut en XCO

Rissveds acabó consiguiendo una clara victoria por 56 segundos por delante del subcampeón Pieterse, mientras que Keller completó el podio en tercer lugar.

Rissveds lidera ahora la clasificación general después de tres rondas. “Quería ser valiente hoy e irme de aquí sin decepcionarme”, dijo Rissveds. “Lo intenté y funcionó”.

Las condiciones comenzaron a secarse para la carrera élite masculina, pero el suelo permaneció mojado y embarrado, lo que provocó múltiples accidentes en la primera vuelta. Los compañeros de equipo de Scott-SRAM MTB Racing, Fabio Püntener y Filippo Colombo, fueron dos de los que perdieron tiempo debido a incidentes al principio de la carrera.

Boichis atacó temprano con Mathis Azzaro (Origine Racing Division), Luca Martin (Cannondale Factory Racing) y Bjorn Riley (Scott-SRAM MTB Racing Team) despejando el resto del campo en la primera vuelta. Mientras tanto, Simone Avondetto (Wilier-Vittoria Factory Team) se abrió camino hasta el grupo líder más adelante en la carrera.

Los pinchazos de Riley y luego de Jordan Sarrou (BMC Factory Racing) los dejaron fuera de la competencia por el día.

Qué leer a continuación



Choca esos cinco con Tom Pidcock: el británico logra su quinta victoria en otras tantas largadas en la ronda de la Copa del Mundo XC de Nové Město



Puck Pieterse corre hacia la victoria en la Serie Mundial de Mountain Bike XCC mientras Mathis Azzaro le niega a Tom Pidcock en Nové Město Na Moravě



“Ese accidente me asustó”: Evie Richards descansando después de una fuerte caída en la Copa del Mundo de Mountain Bike de Nové Město

Azzaro fue el primero del grupo de cabeza en atacar, pero todos se reagruparon antes de la última vuelta. Boichis guardó su movimiento ganador para la última subida empinada de la carrera, distanciando a Martin y luego a Azzaro para conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo XCO masculina de élite.

“Es lo más alto que existe. No hay carrera más grande que la Copa del Mundo UCI, y no hay personas más fuertes que los ganadores de la Copa del Mundo Elite UCI. Pensar que hoy fui el mejor del mundo es algo especial y nunca lo olvidaré”, dijo Boichis.

“Tengo hermosos recuerdos aquí. En 2023 gané mi primer Mundial UCI sub-23. Sólo quería ejecutar mi plan de tener un comienzo conservador y luego ir avanzando a lo largo de la carrera. Realmente creí en mí mismo. Cuando estaba sufriendo. Estaba pensando que los demás estaban sufriendo más. En el último tiro, me esforcé al máximo”.

Luca Martin (Cannondale Factory Racing) lidera actualmente la clasificación masculina élite después de las tres primeras rondas.