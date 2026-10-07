Sina Frei y Charlie Aldridge ganan la ronda final en los sitios olímpicos de Lake Placid

Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) y Luca Martin (Cannondale Factory Racing) recibieron los títulos de la serie general de cross-country WHOOP UCI Mountain Bike World Series (XCO) 2026 cuando la competencia concluyó en los sitios olímpicos de Lake Placid, Nueva York, el sábado. Ambos corredores llegaron a la ronda final con la victoria absoluta asegurada siempre y cuando terminaran la carrera.

Tanto la carrera femenina como la masculina se redujeron a una batalla de sprint después de una dinámica última vuelta de carrera, mientras condiciones secas y soleadas recibieron a los corredores, un marcado contraste con el viernes, cuando lucharon en un circuito mojado y embarrado donde Martina Berta (Origine Racing) y Martin Vidaurre (Specialized Factory Racing) obtuvieron las respectivas victorias en XCC.

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Jenny Rissveds gana el título general XCO de la Serie Mundial de Bicicleta de Montaña UCI WHOOP 2026