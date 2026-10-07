Sina Frei y Charlie Aldridge ganan la ronda final en los sitios olímpicos de Lake Placid

Jenny Rissveds (Canyon XC Racing) y Luca Martin (Cannondale Factory Racing) recibieron los títulos de la serie general de cross-country WHOOP UCI Mountain Bike World Series (XCO) 2026 cuando la competencia concluyó en los sitios olímpicos de Lake Placid, Nueva York, el sábado. Ambos corredores llegaron a la ronda final con la victoria absoluta asegurada siempre y cuando terminaran la carrera.

Tanto la carrera femenina como la masculina se redujeron a una batalla de sprint después de una dinámica última vuelta de carrera, mientras condiciones secas y soleadas recibieron a los corredores, un marcado contraste con el viernes, cuando lucharon en un circuito mojado y embarrado donde Martina Berta (Origine Racing) y Martin Vidaurre (Specialized Factory Racing) obtuvieron las respectivas victorias en XCC.

Distanciada al principio de la carrera femenina, Rissveds terminó 11º, a más de dos minutos de la ganadora Sina Frei (Specialized Factory Racing), quien superó a Berta en un sprint de dos, lanzando su bicicleta a la línea para reclamar la victoria femenina de élite con Maxwell terminando tercero.

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“Estaba considerando simplemente comenzar (la carrera) y detenerme y esperar a que me dieran una vuelta y me tiraran, pero pensé que al menos lo intenté, y lo intenté. No diría que me di por vencido, pero tuve que adaptarme a mitad de camino. Hoy fue demasiado rápido para mí”, dijo Rissveds.

“El nivel es increíblemente alto en este momento, y sólo en comparación con el año pasado, es mucho más rápido y las carreras son mucho más reñidas. Los otros equipos han hecho sus deberes durante el invierno, y eso es lo que tenemos que hacer para estar a su altura en los próximos años”.

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La primera división se produjo temprano la primera vez que los corredores abordaron el técnico jardín de rocas, con un grupo delantero de 12 corredores que se redujo a siete a mitad de la carrera. Junto al campeón mundial Frei, Berta y Maxwell en el grupo líder estaban Gwendalyn Gibson (Trek Unbroken), Alessandra Keller (Thömus Maxon), Nicole Koller (Lapierre PXR Racing) y Laura Stigger (Specialized Factory Racing).

En la última vuelta, sólo Frei, Berta y Maxwell seguían en la lucha por la victoria. Frei tomó el control al frente, mientras que Maxwell aceleró en las subidas pero no pudo rodearla y se colocó en la tercera rueda mientras abordaban el jardín de rocas cuesta arriba. Luego, Berta se tambaleó, lo que obligó a Maxwell a detenerse detrás de ella mientras Frei abría espacio y parecía encaminarse hacia una victoria en solitario.

Pero Berta no se dio por vencida y alcanzó a Frei antes de la recta final. La pareja corrió hacia la victoria, con Berta ganando lentamente a la ciclista suiza, pero Frei se llevó la victoria.

“Estaba corriendo a toda velocidad y vi venir la rueda y pensé, 'no, más rápido, más rápido, más, más, más', y luego simplemente empujé la bicicleta hacia adelante y estoy muy feliz de que haya funcionado”, dijo Frei.

“Estoy muy feliz, comenzar la temporada y terminarla con una victoria es increíble”. añadió Frei. “El primero lo gané con la camiseta del equipo, el segundo con la europea y el tercero con la camiseta de Campeón del Mundo. Es increíble”.

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Inspirado en su herencia de trineo, el corto, rápido y técnico circuito XCC del Monte Van Hoevenberg combinaba amplias pistas de esquí con senderos sinuosos, subidas contundentes, curvas con bermas, rocas, raíces y una distintiva sección de salto.

En la carrera final para el equipo Cannondale Factory Racing, que se retirará a finales de año, Martin terminó quinto, a 20 segundos del ganador, su compañero de equipo Charlie Aldridge. El ciclista británico superó a Filippo Colombo (Scott-Sram MTB Racing Team) para conseguir su primera victoria en la Copa del Mundo desde su victoria en la última carrera de 2025 en Mont-Sainte-Anne. Vidaurre terminó tercero.

“Es muy bueno estar en el podio y conseguir la clasificación general es realmente especial. Es el último día para este equipo y terminamos en lo más alto. Tener a tres corredores entre los cinco primeros demuestra que fue un gran día para nosotros. Fue bastante difícil para mí, pero estoy muy contento con la forma en que terminó”, dijo Martin.

Colombo salió con fuerza desde el principio, aplicando presión en la parte delantera, con un grupo líder de siete personas alejándose a mitad de la carrera de nueve vueltas. Junto con Aldridge, Colombo y Vidaurre, la división incluía a Fabio Püntener (Scott-Sram MTB Racing Team), Simone Avondetto (Wilier-Vittora Factory Team), Cole Punchard (Cannondale Factory Racing) y Martin.

Los ataques continuaron volando mientras los siete corrían hacia la última vuelta. Primero Vidaurre, luego Colombo aceleraron masivamente hasta que finalmente Aldridge hizo su movimiento, lanzándose temprano y liderando la recta final, donde pudo contener a los demás para llevarse la victoria.

“Finalmente gané un sprint. Llegué demasiado temprano, demasiado tarde, este tiempo fue perfecto y estoy entusiasmado con eso. Última carrera del año, qué manera de terminar”, dijo Aldridge.

“Es simplemente una manera encantadora de terminar la última carrera para Cannondale-Factory Racing, y se siente genial terminar en lo más alto”.

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