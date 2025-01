La joven de 25 años había derrotado a Mattias Skjelmose a la victoria de junio, pero fue despojado de título para correr en el pavimento

La Unión de Ciclismo Danés (DCU) ha restablecido el título de la contrarreloj de Elite Men Men del jinete de Alpecin-Deceuninck Johan Price-Pejteren siete meses después de que fue descalificado del evento por montar en el pavimento.

Price-Pejtersen, de 25 años, cabalgando para Bahrein Victorious, ganó el título con una vez 47:06 en el curso de 41 km en Herning en junio pasado, venciendo a Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a la victoria por solo dos segundos.

Sin embargo, después de la carrera, el ex campeón de la contrarreloj de Sub-23 World vio su título recién ganado despojado después de que lo atraparon corriendo por el pavimento por el camino en las últimas etapas de la carrera.

Price-Pejtersen, quien también ganó títulos de contrarreloj de Sub-23 europeos en 2019 y 2021, fue despojado de 50 puntos UCI por ganar y entregar una multa de 200Chf.

El martes, la DCU anunció la reversión de la descalificación, que se produjo después de que Price-Pejteren había apelado contra la decisión.

“El Comité Disciplinario de la DCU ha considerado el caso con respecto a la descalificación y la multa de Johan Price-Pejteren en la contrarreloj del Campeonato Danés y se hace la siguiente decisión”, se lee en un comunicado emitido por la DCU.

“El caso contra Johan Price-Pejtersen, donde el Panel Comisionado de la Unión de Ciclismo Danés el 21 de junio de 2024 emitió una orden, 'Comunicado DM No. 1, Time Time-Time', por el cual Johan Price Peitersen fue sentenciado a la siguiente sanción: Descalificación, multa Fule CHF 200,, y 50 puntos de la lista de clasificación de UCI ', se reserva y se invierte, de modo que Johan Price Peitersen solo es sentenciado a una sanción de acuerdo con las Regulaciones de UCI, Artículo 2.12.07: §7.6 con una multa de CHF 200 y privación de 25 puntos UCI de la lista de clasificación UCI “.

En resumen, Price-Pejtersen ahora ha sido devuelto su título nacional de contrarreloj, mientras que su deducción de puntos UCI se ha reducido a 25 puntos, y su multa se ha mantenido en su lugar.

Después de la descalificación el verano pasado, Skjelmose llevó a Instagram para escribir que tenía “gran simpatía” por Price-Pejtersen, y señaló que no presionó por la decisión, “todo lo contrario”. Ofreció la camiseta y la medalla a Price-Pejteren, a quien llamó un “buen amigo”.

“Me gustaría expresar mi gran simpatía por Johan, quien no solo es un juicio de tiempo fantástico, como vimos ayer, sino a quien considero un buen amigo en el pelotón. Por lo tanto, he ofrecido a Johan que puede tener tanto el campeonato danés. Jersey y medallas que me presentaron, para reconocer su logro, para que no se convierta en la historia como una molestia pura “, escribió Skjelmose.

El martes, Skjelmose le dijo a la agencia de noticias danés Ritzau A través del mensaje de texto de que está enfocado en la nueva temporada de carreras y que no había estado involucrado en el atractivo de Price-Pejtersen.

“Solo sé sobre la nueva decisión a través de los medios de comunicación, pero independientemente, no he estado involucrado en los procedimientos desde la carrera, y no lo haré ahora”, escribió. “Actualmente estoy enfocado en la temporada que está a punto de comenzar y no tengo más comentarios sobre la decisión”.

De acuerdo con la regulación de UCI 2.2.025, “está estrictamente prohibido usar aceras, rutas o rutas de ciclo que no forman parte del curso como se define en el Artículo 2.2.015, separado por bordes, bordes, cambios de nivel u otras características físicas. “

Las sanciones por infracciones (dependientes del nivel de carrera) incluyen una multa CHF200-1,000 más una deducción de 15-25 puntos UCI, una tarjeta amarilla y una sanción de tiempo potencial, degradación del resultado o la descalificación del resultado del conductor “en casos graves de ventaja, peligro, infracciones repetidas o circunstancias agravadas “.