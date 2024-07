El actual campeón olímpico de MTB y medallista de plata en contrarreloj sufre problemas de salud

La suiza Jolanda Neff, actual campeona olímpica de cross-country, renunció a su plaza para los Juegos Olímpicos de París, según la Federación Suiza de Ciclismo.

Marlen Reusser, medallista de plata en la contrarreloj individual de los Juegos Olímpicos de Tokio, también anunció el lunes que no competirá en los Juegos Olímpicos de este año en París debido a una enfermedad persistente.

Neff ha luchado con problemas respiratorios durante varios años y especuló que su dolencia podría estar relacionada con repetidas infecciones de COVID-19.

“En cuanto me pongo duro, el sistema explota y ya no puedo respirar”, dijo Neff. Fondo de Reserva de Recursos Naturales A finales de mayo, “sólo puedo ganar un poco de tiempo en las secciones técnicas y luego ir a mi propio ritmo en las subidas. Eso requiere mucha paciencia y es muy frustrante. En Nove Mesto, el ritmo era tan alto al principio que exploté por completo. No podía respirar en absoluto.

“Llevo cuatro años con el mismo problema. No sé qué es, pero no me entra mucho aire cuando respiro. He tenido coronavirus tres veces y no sé si mis pulmones han sufrido algún daño como consecuencia de ello. También tengo fiebre del heno grave desde 2016. La tenía más o menos bajo control”.

A Neff le han diagnosticado una constricción de las cuerdas vocales relacionada con el esfuerzo y, aunque se ha sometido a terapia para tratar la afección, no está lista para competir en los Juegos Olímpicos.

“Preferiría que fuera otra persona. No tengo por qué ir a los Juegos Olímpicos para quedar última. Sólo quiero participar si puedo hacerlo”, dijo Neff en mayo.

Sina Frei, medallista de plata en los Juegos de Tokio 2021, ocupará el lugar de Neff y competirá con Alessandra Keller. Suiza es actualmente el país mejor clasificado en la clasificación UCI de cross-country tanto para mujeres como para hombres de élite, y Keller lidera la clasificación individual para mujeres de élite.

Reusser dijo que “sufre de un llamado síndrome postinfeccioso causado por una infección viral” en una publicación en las redes sociales y dijo que no está claro qué causó el síndrome que la obligó a dejar de entrenar.

“En febrero sufrí una infección por COVID”, dijo Reusser. “Luego me caí en el Tour de Flandes y me fracturé la cara y los dientes. En mayo me operaron y sufrí varias infecciones virales y todavía no me he recuperado”.

Según su equipo SD Worx-Protime, Reusser ha sido sometida a numerosos exámenes, le han extraído una muela, ha tomado antibióticos y más, pero no ha mejorado lo suficiente para competir en París.

“Vi a muchos médicos, me hicieron muchas pruebas y siempre tuve la esperanza de estar en forma a tiempo para París.

“Una parte importante de mi tratamiento consiste ahora en descansar, por lo que tengo que planificar y tener esperanza a largo plazo y hacer todo lo posible para asegurarme de poder competir en plena forma en el Campeonato Mundial de Zúrich.

“Queda por ver si eso funcionará, pero sin duda haré todo lo que pueda”.

Reusser será reemplazada por Elena Hartmann en la contrarreloj y la carrera en ruta en París, uniéndose a Elise Chabbey, Noemi Rüegg y Linda Zanetti en el equipo olímpico suizo de ruta.