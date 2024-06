Visma-Lease a Bike DS no quiere presionar a Jorgenson y Kuss para el Tour de Francia y sigue confiando en Vingegaard

Si bien Visma-Lease a Bike aún no confirma si Jonas Vingegaard regresará al Tour de Francia de este año después de su horroroso accidente en Itzulia Basque Country, el plan A sigue a favor del danés, quien, según dicen, “es el hombre que puede ganar”. la carrera” incluso después de sufrir una fractura de clavícula, costillas y un colapso pulmonar en abril.

Vingegaard ha dado pasos positivos en las últimas semanas, volviendo a montar al aire libre, luego dirigiéndose al terreno español más montañoso y ahora aventurándose a alcanzar altura en Tignes.

Pero la presencia del dos veces ganador del Tour para defender su camiseta amarilla todavía es incierta, y Visma no quiere enviarlo a menos que esté al 100%.

Sin embargo, incluso con su líder fuera y Matteo Jorgenson y Sepp Kuss teniendo que dar un paso al frente en el Critérium du Dauphiné para intentar lograr tres victorias seguidas para el equipo holandés, el ánimo sigue en alto.

“La moral es buena. Tenemos la esperanza de que Jonas (VIngegaard) esté en forma dentro de cuatro semanas, pero no hay noticias al respecto”, dijo Visma DS Grischa Niermann a ciclismonoticias después de la etapa inaugural en Saint-Pourçain-sur-Sioule.

“No podemos predecirlo todavía, pero somos un equipo muy, muy fuerte e incluso sin Jonas podremos hacer un Tour de Francia realmente bueno”.

Sin embargo, Niermann insistió en que la esperanza actual es que Vingegaard sea titular y luche por la victoria contra Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), mientras el esloveno intenta completar el doblete Giro-Tour por primera vez desde 1998.

“La confianza está en Jonas (Vingegaard) y Jonas es el tipo que puede ganar la carrera”, dijo Niermann fuera del autobús del equipo.

“Si no puede montar, entonces tendremos que hacer nuevos planes y eso podría incluir a Sepp (Kuss) y Matteo (Jorgenson)”.

Kuss es el ganador más reciente de la Vuelta a España y Jorgenson ha alcanzado nuevas alturas en 2024 desde que se unió al equipo holandés, logrando la victoria general en París-Niza y logrando el éxito de un día en Dwars door Vlaanderen.

Y, a pesar de la falta de voluntad de Niermann de presionar a la pareja para el Tour, con un largo campamento en altitud previsto antes del Dauphiné, la forma es sólida de cara a la carrera por etapas de ocho días previa al Tour de Francia.

“Están en buena forma. Sepp (Kuss) tuvo algunos días la semana pasada en los que no se sentía al 100% en forma, pero los días realmente difíciles aún están lejos, así que tenemos esperanzas de que les vaya bien”, dijo Niermann.

“Y al menos tuvieron una buena preparación. Por supuesto, esa no fue la preparación para el Dauphiné sino para el Tour de Francia, pero tienen buena pinta y veremos hasta dónde llegan”.

Kuss y Jorgenson toman las riendas en ausencia de Vingegaard

La etapa 1 fue la primera vez que el talentoso dúo de EE. UU. corrió juntos con sus camisetas amarillas, con Jorgenson optando por un comienzo de temporada más centrado en las Clásicas, con el joven de 24 años muy emocionado de embarcarse en el desafío de la general junto a su compatriota.

“Fui compañero de cuarto con Sepp (Kuss) durante algunas semanas en Sierra (campamento de altitud) y fue como la primera vez que nos reunimos y es realmente agradable tener un estadounidense en el equipo”, dijo Jorgenson a los periodistas antes del inicio.

“Estar aquí juntos, ambos luchando por la general, es genial. Es un privilegio, tengo que pellizcarme”.

Tampoco sentía la presión de coliderar el equipo en ausencia de Vingegaard, pero admitió que sería muy difícil superar el desafío a pesar de su anterior éxito en la carrera por etapas francesa en la Race to the Sun.

“No, en realidad creo que teniendo a Sepp aquí conmigo, creo que podemos compartir un poco la carga y no siento tanta presión. Sólo quiero hacer lo mejor que pueda”, dijo Jorgenson.

“Será difícil de todos modos (ganar), fue difícil en la París-Niza. Creo que es un buen recorrido, pero el fin de semana será un gran desafío en los últimos 3 días”. El estadounidense, por supuesto, se refiere al trío de llegadas en alto que cierran la carrera en Francia.

Las subidas al Collet d'Allevard (11,2 km al 8,1%), Samoëns 1600 (10 km al 9,3%) y Plateau des Glières (9,4 km al 7,1%) decidirán el ganador absoluto ya que las respectivas llegadas se disputarán en las etapas 6 a 8 y establecerán aparte de los que están en mejor forma de cara al Tour. Pero Jorgenson ve esos días más a favor del ganador del Gran Tour, Kuss.

“Creo que Sepp y yo tenemos características muy diferentes. Él está realmente preparado para ese fin de semana y yo estoy más preparado para la crono y las primeras llegadas en cima, así que estoy deseando intentarlo y ver dónde terminamos”.

Kuss se mostró muy tranquilo al inicio de la jornada, finalizando sus tareas con los medios segundos antes de que comenzara la cuenta atrás para la salida de etapa, consciente de que la jornada al sprint de hoy no era la suya y que la diferencia entre el Dauphiné y el Tour deja margen para encuentra ese último trozo de forma.

“No puedes llegar al Dauphine sin estar en buena forma, pero es una buena carrera para tener una idea del tipo de carrera que tendrás en el Tour y luego tener tiempo para ajustar el entrenamiento”, dijo Kuss en FloBikes. 'micrófono.

“Sin duda es una carrera importante. No he corrido desde hace tiempo. Pero creo que me siento bastante bien”.

“Por supuesto, hay una contrarreloj larga, pero también hay algunas etapas de montaña duras, así que veremos cómo va cada día y estoy deseando que llegue el fin de semana en particular”.