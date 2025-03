VISMA-LEENGA Un jinete de bicicleta todavía amamantando las lesiones del accidente en Francia

VISMA-LEENT Una bicicleta ha anunciado que Jonas Vingegaard no tomará el comienzo del próximo Volta A Catalunya (24-30 de marzo), y el danés en cambio se toma el tiempo para recuperarse de un accidente en París-Nice.

Vingegaard se retiró de París-Nice antes de la sexta etapa después de chocar en la quinta etapa, un final de la colina en La Côte-Saint-André. Sufrió una contusión de la mano, así como mareos y dolor en la cara, pero terminó el escenario.

Sin embargo, sus heridas ahora significan que no participará en Catalunya, Visma-Arr-arrenda una bicicleta confirmada el miércoles por la mañana.

“Jonas Vingegaard aún no se ha recuperado lo suficiente de su choque en París-Nice. Por lo tanto, no comenzará en el Volta Ciclista A Catalunya. ¡Le deseamos una rápida recuperación!” El equipo escribió en una declaración en las redes sociales.

En cambio, el equipo holandés será dirigido por Simon Yates y Sepp Kuss. La pareja se unirá a la carrera de una semana de una semana de Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Bart Lemmen, Matthew Brennan y Menno Huising.

La pregunta para Vingegaard ahora es dónde estará su próxima carrera. Su encuentro a una inclinación en un tercer título de Tour de Francia incluirá solo dos carreras más: Catalunya y el Critérium du Dauphiné (8-15 de junio), con un campamento de vacaciones y altitud entre las carreras.

Las campañas anteriores lo han visto enfrentarse al país vasco de Itzulia en abril antes de regresar para el Dauphiné y la gira, aunque lo dispuesto estaría a regresar a la carrera, el sitio de su accidente que amenaza la vida la primavera pasada, es cuestionable.

Mientras tanto, Yates y Kuss liderarán a Visma contra varios otros contendientes de GC en Catalunya, donde la cumbre termina en La Molina, Montserrat Mil·lenari y Queralt están listos para decidir el campeón.

Joining the two leaders on the provisional startlist for the 104th edition of the race are UAE Team Emirates-XRG duo Adam Yates and Juan Ayuso, Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Mikel Landa (Soudal-QuickStep), Enric Mas (Movistar), Ineos Grenadiers Geraint Thomas pairing Egan Bernal and Geraint Thomas, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) y Santiago Buitrago (Bahrein Victorious), entre otros.