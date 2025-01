El danés se salta el Giro de Italia pero intentará disputar dos Grandes Vueltas

Jonas Vingegaard ha confirmado que no sólo aspirará al Tour de Francia de 2025, sino que también participará en la Vuelta a España esta temporada.

En una entrevista publicada por Visma-Lease a Bike en el día de prensa del equipo en España, Vingegaard dejó claro que no participaría en el Giro de Italia, como se había rumoreado repetidamente. Su compañero de equipo Wout van Aert ya ha declarado que correrá en Italia el próximo mes de mayo y codirigirá el equipo allí con Simon Yates.

Después de aspirar a una tercera victoria en el Tour de Francia, Vingegaard se dirigirá a España para intentar superar en la Vuelta su segundo puesto en 2023, detrás de su compañero de equipo en Visma-Lease a Bike, Sepp Kuss.

En caso de que Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) opte por correr también la Vuelta, la decisión de Vingegaard aumenta la emocionante perspectiva de que las dos estrellas de la general más exitosas del ciclismo de esta década luchen en dos Grandes Vueltas en un solo año por primera vez en sus carreras.

La estrella danesa también reveló las mejores carreras de la primera parte de su temporada, comenzando con un nuevo intento de ganar la París-Niza y un debut en la Volta a Catalunya. En todos estos eventos, dijo, está decidido a buscar la victoria.

“En 2025, mi mayor objetivo será, por supuesto, el Tour de Francia, intentar ganarlo por tercera vez. Luego, en primavera, haré la París-Niza, Catalunya y más tarde también la Vuelta a España”. Dijo Vingegaard en la entrevista del equipo. Más tarde reveló que su debut de temporada será la Volta ao Algarve, con su carrera clave de preparación para el Tour de Francia en el Critérium du Dauphiné. El Campeonato del Mundo también está provisionalmente en su calendario.

“Estoy muy motivado para todas estas carreras. Aún no he ganado la París-Niza, estuve allí hace dos años pero no pude ganar. Pero, por supuesto, tengo muchas ganas de volver e ir por la victoria. .

“También en Cataluña quiero ir por la victoria. Nunca lo había hecho antes, pero estoy muy feliz de estar allí en la línea de salida. Y la Vuelta es una carrera especial, una de las más importantes del mundo. . Siempre lo he visto por televisión y también me encantaría ganarlo”.

Sin embargo, la principal prioridad de Vingegaard será lógicamente el Tour de Francia, donde buscará repetir sus victorias de 2023 y 2022. En el proceso, debe vencer al favorito absoluto de 2024, Tadej Pogačar.

“Volver al Tour de Francia es para mí la carrera que más significa. Es la carrera más importante del año, tiene algo especial”, dijo Vingegaard.

“Eso es lo que más espero, y también intentar volver a buscar la victoria y estar ahí desde el principio, con la mejor preparación posible y en la mejor forma posible”.

Vingegaard, por tanto, no participará en la Itzulia, carrera en la que sufrió una grave caída en la cuarta etapa y estuvo a punto de abandonar su carrera a causa de sus terribles lesiones.

En su única participación anterior en la París-Niza de 2023, acabó tercero en la general por detrás de Pogačar y David Gaudu (Groupama-FDJ). Sin embargo, el año pasado consiguió un triunfo notable en Tirreno-Adriático, que se disputa en marzo paralelamente a la carrera por etapas francesa de una semana de duración, lo que es un buen augurio para sus posibilidades esta primavera.

“Para ser sincero, 2024 fue un año un poco loco, empezó muy bien con victorias en el Gran Camino y en Tirreno, estuve más fuerte que nunca”, recordó.

“Luego, por supuesto, tuve la desagradable caída en Euskera y fue un gran revés y me llevó mucho tiempo recuperarme. Para ser honesto, creo que fue mucho peor de lo que la gente cree”, argumentó.

“Poder llegar al Tour fue una victoria en sí misma. Estoy muy orgulloso de haberlo logrado y muy feliz de haber estado allí”.

“Todo lo que pasó después de eso fue una ventaja, así que quedar segundo en el Tour y ganar una etapa fue realmente increíble para mí, estoy muy contento con eso”.

“También gané el Tour de Polonia más tarde. También es una gran carrera y eso es algo (ganarlo) que debería haber hecho hace cinco años”, en referencia a la carrera de 2019, cuando Vingegaard ganó una etapa en Polonia. su primera victoria profesional, pero el último día fue eliminado del puesto de líder por Pavel Sivakov.

Sin embargo, las principales conclusiones de 2024 para Vingegaard fueron más bien saber que tiene la capacidad física y el carácter para defenderse después de reveses masivos como su terrible accidente en abril.

“Aprendí que con una preparación menos buena todavía puedo desempeñarme bien”, dijo Vinegegaard.

“También aprendí que si no me hubiera caído, habría tenido una mejor preparación (para el Tour) y, con suerte, también habría sido mejor (en términos de resultados)”.

“No se puede decir nada sobre el resultado (definitivo), pero al menos estoy seguro de que puedo hacerlo mejor que el año pasado”.