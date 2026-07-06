“A veces he tenido dificultades en los últimos años”, dice el danés tras la victoria en la etapa 1.

Los corredores de Visma-Lease a Bike celebraron otra victoria en la contrarreloj por equipos y celebraron que Jonas Vingegaard se pusiera la bandera amarilla del primer líder del Tour de Francia, pero para el danés, el momento fue mucho más significativo y mucho más emotivo.

Se le señaló que era la primera vez que le dedicaba tiempo a su rival Tadej Pogacar desde que ganó el Tour en 2023. También es la primera vez que viste el maillot amarillo desde que se coronó ganador del Tour 2023 en París. Para Vingegaard, fue más significativo que fuera su maillot amarillo desde su terrible caída de 2024 en la carrera Itzulia País Vasco.

Últimos vídeos de
Mira el vídeo completo aquí: