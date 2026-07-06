“A veces he tenido dificultades en los últimos años”, dice el danés tras la victoria en la etapa 1.

Los corredores de Visma-Lease a Bike celebraron otra victoria en la contrarreloj por equipos y celebraron que Jonas Vingegaard se pusiera la bandera amarilla del primer líder del Tour de Francia, pero para el danés, el momento fue mucho más significativo y mucho más emotivo.

Se le señaló que era la primera vez que le dedicaba tiempo a su rival Tadej Pogacar desde que ganó el Tour en 2023. También es la primera vez que viste el maillot amarillo desde que se coronó ganador del Tour 2023 en París. Para Vingegaard, fue más significativo que fuera su maillot amarillo desde su terrible caída de 2024 en la carrera Itzulia País Vasco.

“Estoy muy feliz y orgulloso de volver a vestir la camiseta amarilla. Estoy muy feliz. Es algo con lo que soñé durante los últimos tres años”, dijo.

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“Han sido unos años difíciles para mí, por razones obvias. A veces he tenido dificultades en los últimos años. Ahora siento que puedo cerrar este capítulo del libro. Por supuesto, siempre será parte de mi libro, yo tirado en el suelo, creyendo que voy a morir. Llegar de ahí a este punto es emotivo.

“Cuando estás en el campo, ni siquiera piensas en andar en bicicleta. Yo sólo pensaba en intentar sobrevivir. Así que volver a conseguir el maillot amarillo es un sueño hecho realidad”.

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Los corredores de Visma celebraron juntos en el podio y ciclismonoticias Fue testigo de cómo Matteo Jorgenson abrazaba al personal del equipo en el autobús de Visma y encendía a la multitud golpeando el aire.

“Creo que es una disciplina especial en el ciclismo. Terminamos con el maillot amarillo y ese es un sueño para todos en el ciclismo”, dijo Vingegaard.

“Hemos tenido un comienzo increíble en este Tour de Francia. Creo que los muchachos disfrutarán esto esta noche, yo lo disfrutaré y todo el equipo lo disfrutará. Nos da mucha motivación para seguir adelante en este Tour.

Visma se centra enormemente en la contrarreloj por equipos. Ganaron la etapa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes e idearon una estrategia inteligente por contrarreloj para la etapa de Barcelona. Los corredores del equipo marcharon en cabeza en el primer tramo llano, con Vingegaard y los escaladores amarillos Sepp Kuss y Davide Piganzoli sentados sobre sus ruedas hasta la subida final.

“Realmente creía en la táctica de carrera, pero cuando había mucho viento en contra, parecía que íbamos demasiado fácil”, admitió Vingegaard.

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“Tenemos cinco tipos grandes que pueden hacer un trabajo mucho mejor y podemos usarlos de esta manera en el llano. De todos modos, Sepp, Davide y yo no podemos hacer mucho más que frenarlos”.

Vingegaard se puso el maillot amarillo y aventaja a Filippo Ganna (Netcompany Ineos) por ocho segundos en la clasificación general del Tour de Francia, con Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) a 12 segundos.

La segunda etapa del domingo también finaliza en Montjuïc, con tres puertos en el circuito. Seguramente Pogačar irá al ataque, pero si Vingegaard logra acabar con él, conservará el maillot amarillo y le dará otro golpe psicológico a su gran rival.

“Creo que las próximas etapas serán muy duras. Creo que vamos a luchar todos los días a partir de ahora”, dijo Vingegaard, casi disfrutando del desafío.

“Creo que tengo un nivel muy alto aquí y que soy capaz al menos de luchar por las victorias”.