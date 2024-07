El danés asesta un duro golpe psicológico al alcanzar y vencer a Tadej Pogačar en una jornada sin aliento en el Macizo Central

Jonas Vingegaard ya estaba de nuevo a bordo de su bicicleta y realizando su calentamiento durante su entrevista rápida en Le Lioran, pero no podía fingir que este había sido un día más entre muchos en la recta final del Tour de Francia. Este fue un momento aparte.

El danés ha ganado esta carrera dos veces, pero seguramente nada de lo que ha experimentado en el Tour hasta la fecha (y ha experimentado mucho, desde un Grand Départ en casa hasta su primer maillot amarillo en la cima del Col du Granon) podría haber inspirado un derroche de emociones como este.

Vingegaard, que fue superado por Tadej Pogačar en la subida de Puy Mary a 31 km de la meta, recuperó de algún modo un déficit de 35 segundos en el siguiente Col de Pertus antes de superar al maillot amarillo En Le Lioran, pero el dramatismo de lo ocurrido ese día fue sólo un detalle de un panorama más amplio. Hace apenas tres meses, Vingegaard yacía en una cama de hospital en Vitoria, temiendo por su carrera y, según dijo, incluso por su vida.

El orador del Tour, Sébastien Piquet, tiene una tendencia a hacer llorar a los ganadores de etapa, como la propia Barbara Walters de ASO, pero no tuvo que esforzarse demasiado en este caso. Vingegaard sólo llegó a la mitad de su primera respuesta cuando las lágrimas comenzaron a correr por su rostro demacrado.

“Es, por supuesto, muy, muy emotivo para mí. Volver del accidente… Lo siento”, dijo Vingegaard antes de hacer una pausa para recapacitar. “Significa mucho. Todas las cosas por las que pasé en los últimos tres meses… Sí, te hace pensar en eso. Nunca habría podido hacer esto sin mi familia”.

El 4 de abril, Vingegaard sufrió una perforación pulmonar y una fractura de clavícula en el choque masivo en el Alto de Olaeta durante la cuarta etapa de la Itzulia Basque Country. Sus compañeros del Tour Remco Evenepoel y Primoz Roglič también estuvieron entre los que sufrieron caídas, pero Vingegaard fue el más afectado.

Pasó doce días en el hospital de Vitoria, sin que Visma-Lease a Bike diera a conocer muy pocos detalles concretos sobre su estado. La preocupación aumentó cuando el padre de Vingegaard declaró a los medios daneses que él también desconocía por completo la situación debido al vacío informativo de Visma.

A principios de mayo, Vingegaard ya había vuelto a entrenarse, primero en Dinamarca y después en Mallorca. Cuando en junio se reunió con sus compañeros del Visma para una concentración en Tignes, parecía claro que participaría en el Tour, pero nadie, quizá ni siquiera el propio Vingegaard, podía saber con precisión en qué estado se encontraría. Esas dudas, que ya se habían disipado tras una primera semana segura, seguramente hayan desaparecido ahora.

“Hace tres meses, cuando tuve el accidente, realmente creía que iba a morir”, dijo Vingegaard cuando se sentó en el camión de la conferencia de prensa. “Ahora, estar sentado aquí con una victoria de etapa en la carrera más importante del mundo es realmente increíble. Nunca hubiera creído que sería posible para mí llegar tan lejos”.

No fue el único, aunque más tarde le preguntaron por otra forma de incredulidad. Se le dijo a Vingegaard que sus rivales del UAE Team Emirates sentían que había exagerado sus dudas sobre su estado de forma en la preparación para este Tour. Pogačar, por ejemplo, siempre había insistido en que su rival llegaría al Tour en su mejor forma y el miércoles sugirió que Vingegaard estaba en la mejor forma de su vida.

“No creo que puedas estar en la mejor forma de tu carrera con una semana y media de entrenamiento”, dijo Vingegaard, que se encuentra a 1:14 de Pogačar en el tercer lugar de la general y ocho segundos detrás de Evenepoel.

“Si me hago el 'carta de víctima' es porque lo soy. Viendo de dónde vengo, no creo que muchos jugadores hubieran llegado al Tour. Llegar al Tour fue una gran victoria. Dije entonces que lo tomaría día a día. No sé cómo serán la segunda y la tercera semana, pero seguiremos adelante.

“Creo que esa es una pregunta para Tadej, si puede creer lo bueno que soy. Es lo que es. Para ser honesto, simplemente no puedo creer cómo llegué a este nivel. Solo tuve un mes y medio de entrenamiento adecuado antes de esta carrera. Mis lesiones fueron tan graves que tuve que descansar mucho antes de poder comenzar a entrenar de verdad. Pero ahora estoy aquí y estoy muy feliz con esta victoria de etapa y cómo va. Es más de lo que jamás hubiera esperado”.

Puy María

El miércoles, en el Macizo Central, al igual que en el Galibier en la cuarta etapa, Pogačar y el UAE Team Emirates se propusieron comprobar el verdadero estado de forma de Vingegaard. En generaciones pasadas, la larga carrera hasta Le Lioran habría sido propicia para una escapada, pero en la era Pogačar-Vingegaard, cada día es un día potencial de clasificación general.

El UAE Team Emirates dejó claras sus intenciones al marcar un ritmo vertiginoso en Puy Mary que redujo al grupo de cabeza a sus mínimos, y cuando Pogačar atacó cerca de la cumbre, pareció brevemente que el esloveno estaba en proceso de terminar el Tour cuando este llegó a su mitad.

Después de escaparse en los últimos 800 metros de la subida, Pogačar abrió una brecha de 35 segundos sobre el otro lado, y aunque Vingegaard, Evenepoel y Roglič encontraron una causa común en su persecución, el suyo parecía ser un ejercicio de limitación de daños. Sin embargo, una vez que Vingegaard se alejó de sus compañeros perseguidores en el siguiente Col de Pertus, el aspecto del día cambió. Su auricular chisporroteó con información alentadora del director deportivo Grischa Niermann. La brecha se estaba reduciendo, y rápidamente.

“Me sorprendió mucho poder acortar la diferencia”, dijo Vingegaard. “Desde el momento en que me dejó atrás, pensé en hacer una contrarreloj, a mi propio ritmo y limitar mis pérdidas. De repente, en la siguiente subida, él estaba delante de mí. Escuché que el tiempo estaba bajando y, de repente, estaba 10 segundos por delante de mí y creí que podía alcanzarlo”.

Aunque Pogačar ganó el sprint por la bonificación de tiempo en la cima a 14 km del final, estaba mostrando signos claros de cansancio y, en el siguiente Col de Font de Cère, Vingegaard parecía pedalear con mucha más fluidez. En el sprint cuesta arriba en Le Lioran, Vingegaard de alguna manera superó a su rival, habitualmente más explosivo, asestando un fuerte golpe psicológico para acompañar su victoria de etapa.

“Espero que sea un punto de inflexión, no solo para esta carrera, sino para toda la temporada”, dijo Vingegaard. “Con suerte, será un punto de inflexión y podremos hacer lo que hacemos normalmente, pero es bastante difícil hacerlo con toda la mala suerte que hemos tenido”.

Lo hizo parecer sorprendentemente fácil en Le Lioran.