El danés no tiene problemas tras el ataque de su rival Tadej Pogačar en Côte de San Luca

Han transcurrido apenas 87 días desde que el actual campeón del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, sufrió un accidente que le provocó un colapso pulmonar, fracturas de costillas y una fractura de clavícula. Hace apenas 54 días, corrió al aire libre por primera vez desde aquel accidente y competir por un tercer título del Tour de Francia parecía algo fuera de cuestión.

Incluso antes del inicio del Tour de Francia, Vingegaard dijo que estaba feliz de estar en la carrera, pero en la etapa 2, su notable regreso se volvió aún más impresionante cuando no tuvo problemas después de un ataque abrasador de Tadej Pogačar en las pendientes de dos dígitos de la Côte de San Luca.

Mientras que Pogačar se ha puesto el maillot amarillo de líder de la carrera, Vingegaard le pisa los talones en tercera posición con el mismo tiempo, junto con Remco Evenepoel (Soudal-Quickstep) y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost). Todos ellos han ganado 21 segundos a los restantes aspirantes al Tour de Francia, como Primož Roglič (Bora-Hansgrohe).

“Creo que esto fue mucho mejor de lo que esperaba, así que estoy realmente satisfecho”, dijo Vingegaard a NBC después de la etapa.

“El hecho de haber podido seguir a Tadej en la segunda subida a San Luca… Creo que esta es probablemente una de las etapas que más temíamos o, de hecho, esperábamos que perdiera tiempo.

“Sinceramente, no me he preparado bien para esta carrera. Probablemente solo he tenido un mes y medio para prepararme, así que creo que puedo estar muy contento con cómo va todo hasta ahora.

“Ya sabía antes de mi caída que la etapa de hoy quizá le convenía más a él que a mí y, sobre todo, después de mi caída, estaba aún más retrasado. Al menos ahora puedo decir que, si no estoy atrás, al menos estoy muy, muy cerca”.

Tras el ataque inicial, cuando Vingegaard no logró avanzar, ambos intercambiaron algunas palabras. “Él quería que yo lanzara el kicker allí, pero esperé hasta el final porque, de lo contrario, sabía que me atacaría de nuevo. A partir de ese momento, empecé a trabajar con él e intenté ganar algo de tiempo a todos los demás competidores”, explicó.

La actuación de Vingegaard dejó en claro quién es el líder del equipo, ya que el ganador de la París-Niza, Matteo Jorgenson, terminó 21 segundos detrás después de sufrir una caída durante la etapa.

“Sabemos quién es el líder. Con Jonas tenemos un doble ganador del Tour”, dijo Merijn Zeeman a NBC. “Así que todo el mundo está trabajando para él”.

Jorgenson se estrelló junto con Wout van Aert debido a un bache en la carretera, dijo Zeeman, pero ambos resultaron relativamente ilesos.

“Cuando me enteré, por supuesto, me preocupé”, dijo Vingegaard. “Por suerte, no se hicieron daño. Solo son rasguños, según lo que escuché. Creo que fue una suerte, porque son dos ayudantes y compañeros de equipo muy importantes para mí”.