Falta de colaboración ante los múltiples ataques del líder del Tour porque 'mejor estar siempre con los compañeros'

Jonas Vingegaard ha explicado que su falta de interés en colaborar con Tadej Pogačar durante la novena etapa de tierra del Tour de Francia el domingo, cuando ambos lograron dejar atrás al resto de rivales en la general, se basó en una estrategia de equipo de permanecer siempre con sus compañeros el mayor tiempo posible.

En un día en el que Pogačar se desató en múltiples ocasiones, alargando repetidamente el pelotón y tratando de superar a sus rivales, Vingegaard reconoció a los periodistas que hubiera sido ideal para él también colaborar con Pogačar para tener más tiempo sobre sus rivales conjuntos Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) y Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

Tanto Evenepoel como Roglič se quedaron atrás cuando Vingegaard, con ayuda de Matteo Jorgenson y Christophe Laporte, se interpuso en uno de los ataques más feroces de Pogačar. En otras ocasiones, fue solo Roglič el que quedó fuera.

Pero sin importar la combinación de corredores que iban por delante, una cosa se mantuvo constante: Vingegaard nunca estuvo dispuesto a ayudar a Pogačar, optando en cambio por tratar de desactivar cualquier intento de destruir la carrera.

“Él iba tan rápido que no nos dimos cuenta”, dijo Vingegaard a los periodistas más tarde. “Pero en todo tipo de situaciones, pensamos que era mejor para nosotros tener más compañeros de equipo en caso de que sucediera algo”.

“Por supuesto, de alguna manera hubiera sido mejor seguir corriendo porque Primož y Remco no estaban allí. Pero, por otro lado, nuestro objetivo era no perder tiempo, así que tal vez era mejor esperar”.

La cautela de Vingegaard se justifica quizás por sus experiencias en la montaña rusa de las pistas de grava de los alrededores de Troyes. No solo tuvo que recorrer casi 100 kilómetros en la bicicleta de un compañero de equipo y lidiar con una avalancha ininterrumpida de ataques de Pogačar, sino que Vingegaard también sufrió dos pinchazos en la etapa, lo que probablemente sirvió como recordatorio adicional de la sensatez de no estar demasiado aislado, como podría haber sucedido si hubiera trabajado con el esloveno.

“Por supuesto, me siento muy aliviado de haber llegado sano y salvo a la meta sin perder tiempo y con solo dos pinchazos”, dijo Vingegaard en lo que pareció ser una referencia humorística a sus múltiples contratiempos.

“Tuve uno cuando me subí a la bici de Jan y, de hecho, me volvió a pasar en los últimos tres kilómetros. Fue solo medio pinchazo, pero pude terminar con la misma bici.

“Les debo un enorme agradecimiento a todos mis compañeros de equipo, y hoy lo hicieron muy bien. Jan me dio la bicicleta; encajaba perfectamente, y el resto de los muchachos me mantuvieron al frente. Entré en cada sector en primera posición e incluso me acortaron la distancia una vez cuando no pude seguirlos. Así que les debo mucho después de un sector”.

La dependencia de Jorgenson y Laporte para que lo llevaran de vuelta a Pogačar, a unos 30 kilómetros de la línea de meta, probablemente hizo que fuera aún más improbable que Visma cambiara de opinión sobre lo arriesgado que sería trabajar con el esloveno. Pero, como también explicó Vingegaard, su presencia ayudó a compensar una de las principales debilidades de su armadura cuando se trataba de correr sobre tierra: su peso, en comparación con el de su archirrival.

Cuando se le preguntó quién era el más fuerte sobre la grava, Vingegaard, que según él tenía una complexión más ligera, respondió sin vacilar: “Tadej lo era. Pero también (la grava) le favorece más a él que a mí, especialmente cuando la grava estaba más suelta”.

“Para un tipo de mi peso, la grava suelta no es favorable, y fue también cuando consiguió abrirme un pequeño hueco; probablemente fue el peor sector de todos. Estaba tan suelta que me resbalaba, para ser sincero. Me costó mucho controlar la moto”.

Sin embargo, a pesar de que Vingegaard subrayó su oposición a la inclusión de etapas de grava en las Grandes Vueltas, calificándolas de “innecesarias”, y a pesar de que claramente había sido un día de carrera muy complicado, llegó al autobús del equipo luciendo relajado y con una sonrisa en su rostro, señaló un periodista.

“Creo que después del accidente”, en Itzulia, País Vasco, en abril, donde resultó gravemente herido y no pudo competir hasta el Tour de Francia, “me di cuenta de lo que era la vida”, explicó Vingegaard, “y es más sobre la familia y vivir la vida que sobre el ciclismo, así que tal vez de esa manera siento menos presión y lo disfruto más”.