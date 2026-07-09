El equipo está intentando solucionar el problema, pero, según se informa, envió un autobús de reemplazo desde su sede en los Países Bajos.

Jonas Vingegaard y sus compañeros de Visma-Lease a Bike ya estaban en sus bicicletas mucho antes de la etapa 3 del Tour de Francia el martes, llegando a la salida de la etapa bajo escolta policial.

Aunque estaba a poca distancia de su hotel, el viaje se realiza normalmente en el autobús del equipo, pero el equipo holandés se ha quedado sin el suyo y está luchando por encontrar un sustituto.

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