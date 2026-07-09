El equipo está intentando solucionar el problema, pero, según se informa, envió un autobús de reemplazo desde su sede en los Países Bajos.

Jonas Vingegaard y sus compañeros de Visma-Lease a Bike ya estaban en sus bicicletas mucho antes de la etapa 3 del Tour de Francia el martes, llegando a la salida de la etapa bajo escolta policial.

Aunque estaba a poca distancia de su hotel, el viaje se realiza normalmente en el autobús del equipo, pero el equipo holandés se ha quedado sin el suyo y está luchando por encontrar un sustituto.

Esto se debe a que el aire acondicionado del autobús se estropeó el lunes por la tarde, lo que, en medio de una ola de calor abrasadora en los Pirineos, es un problema bastante grande.

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El equipo ahora está intentando reparar el aire acondicionado, pero no se arriesga y, según el periódico francés L'Equipehan pedido que se envíe un autobús de sustitución desde la base del equipo en los Países Bajos, que actualmente está siendo conducido por un miembro del personal hasta el sur de Francia.

Existen protocolos que rigen las salidas de etapa, y el organizador de la carrera, ASO, exige que los equipos se presenten de manera oportuna en los autobuses de su equipo. Sin embargo, el martes se hicieron excepciones en estas circunstancias excepcionales, ya que las temperaturas ya rondaban los 30 grados en la localidad de salida, acercándose al mediodía.

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“A pesar de nuestra desgracia, estábamos a sólo dos kilómetros de aquí”, dijo el jefe del equipo, Richard Plugge. L'Equipe en la salida de etapa en Carcasona el martes por la mañana.

“Con ASO, que fue muy comprensivo y servicial, llegamos a este acuerdo para que los pasajeros pudieran permanecer el mayor tiempo posible en el lugar fresco del hotel, que es tan bueno como el autobús”.

Como tal, los corredores llegaron a la salida mucho más tarde de lo previsto, justo a tiempo para su turno de registro, y acompañados por un par de coches del equipo.

Queda por ver si Vingegaard y sus compañeros del Visma tendrán acceso a un fantástico autobús del equipo al final de la sofocante etapa del martes. Eso parece depender de que se arregle el aire acondicionado, y es probable que el autobús de reemplazo llegue al sur de Francia a tiempo para la etapa del miércoles.