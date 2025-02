Dane espero 'probar algo nuevo' en Portugal después de comenzar las temporadas en Rainy O Gran Camiño

Ha pasado medio año desde que Jonas Vingegaard asumió por última vez una carrera profesional, con el danés llamando a un final temprano de su campaña 2024 después de ganar el Tour de Pologne en agosto pasado.

Ahora, está de vuelta en acción esta semana mientras se dirige al Volta Ao Algarve, iniciando su temporada 2025 y comenzando el camino de carreras de regreso al Tour de Francia en busca de una tercera victoria general.

Hablando el día antes de la carrera, que comienza en Portimão el miércoles, Vingegaard dijo que “no está buscando respuestas” después de un despido tan largo de las carreras.

También señaló que siente que ha dado un paso adelante durante un invierno que lo ha visto evitar el entrenamiento a la altitud.

“No sé si estoy buscando respuestas. Creo que voy a disfrutar de nuevo corriendo”, dijo en una conferencia de prensa previa a la carrera el miércoles.

“Siento que he dado un paso. Me siento fuerte en este momento. Nunca se sabe lo que todos los demás han hecho, por lo que es difícil comparar. Solo tienes que concentrarte en ti mismo, y me he centrado todo el invierno para obtener tanto bueno posible.

“He cambiado de enfoque y no he estado en Altitude Camp, por lo que será interesante ver lo que eso hace a la forma”.

Vingegaard se dirigirá al Algarve por primera vez en su carrera, después de haber optado en las últimas dos temporadas para comenzar su año en O Gran Camiño en el noroeste de España.

La carrera de cinco días de esta semana es el primer paso hacia sus grandes goles de primavera de París-Nice y el Volta A Catalunya, dijo, aunque también es una oportunidad para evitar el mal tiempo que ha experimentado en O Gran Camiño, y una oportunidad de hacer Batalla con el ex compañero de equipo Primož Roglič.

“Realmente me gusta (O Gran Camiño), pero no me gustó el clima que hemos tenido en los últimos dos años”, dijo Vingegaard. “Entonces, tal vez quería probar algo nuevo y ver.

“Estoy feliz de estar aquí y estoy deseando que llegue la carrera. Espero poder luchar por la victoria. También tenemos un equipo fuerte, y no soy el único que puede hacer algo. . Lo haremos, seguro.

“Creo que mi oponente principal es el que acabas de mencionar”, agregó después de que fue interrogado sobre competir contra Roglič. “Es un pelotón fuerte aquí y obviamente también tengo que estar en un buen y alto nivel. Espero poder competir con estos tipos por la clasificación general”.

Vingegaard no regaló mucho sobre su posible forma que se dirige a la carrera, lo que trae un final de la cumbre en el Alto da Foia en la etapa 2 y luego una contrarreloj de 20 km que se dirige al Alto do Malhão en la etapa 5.

“Ha sido un buen período, para ser honesto. He tenido un buen entrenamiento en las últimas cuatro o cinco semanas, así que creo que la forma está llegando y estoy ansioso por volver a correr”, dijo.

“Ha pasado un tiempo desde mi última carrera, obviamente, pero, por supuesto, ahora estoy ansioso por esta carrera y mis próximas carreras

“Por supuesto que extraño las carreras. Me encanta competir y es por eso que amo este trabajo. He estado entrenando mucho, pero necesitaba la temporada baja a principios del año pasado debido a todo lo que sucedió, obviamente.

“Pero ahora, estoy motivado para este año, especialmente ahora para esta carrera y las próximas carreras. Entonces veremos, también para más adelante en la temporada”.