Dane lucha en el mejor final cuesta arriba en la etapa 5, preocupación por la mano lesionada

Jonas Vingegaard (Visma-Lrease A Bike) cayó del liderazgo en París-Nice el jueves, perdiendo 26 segundos en la breve pero empinada subida en La Côte-Saint-André en el final de la etapa 5.

VISMA-LEENT Una bicicleta anunció que el jinete danés había “sostenido una contusión de la mano” y que el personal médico del equipo “decidirá mañana si está lo suficientemente en forma para continuar la carrera”.

El dos veces ganador del Tour de Francia sufrió un accidente de mitad de carrera fuera de la vista de las cámaras de televisión, pero las fotos de las secuelas del programa de incidentes Vingegaard con un pequeño corte en el labio. Parecía tranquilo mientras tomaba una bicicleta nueva y rápidamente regresó al pelotón.

Sin embargo, las grietas comenzaron a mostrarse en el kilómetro final cuando Vingegaard sufrió detrás del ritmo del compañero de equipo y el campeón defensor de Paris-Nice, Matteo Jorgenson.

Jorgenson lideró un grupo selecto en los últimos 200 metros, pero perdió en la victoria del escenario en el sprint ante Lenny Martínez (Bahrein Victorious) y Clément Champoussin (XDS Astana).

Sin embargo, Jorgenson regresó al Maillot Jaune un día después de perderlo ante un ataque de Vingegaard en La Loge des Gardes en la etapa 4. Lleva a Vingegaard por 22 segundos con Lipowitz de Florian (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en tercer lugar a 36 segundos.

Después del final, se podía ver a Vingegaard sosteniendo su muñeca y parecía tener dolor.

De acuerdo a Sporza.beJorgenson explicó: “Regresaba de una pausa de la naturaleza

Y vi que Jonas se había estrellado. Y luego se me acercó en la carrera y me dijo que su mano pensó que posiblemente estaba rota.

“Fue realmente doloroso. Le costó frenar y sostener las barras. Me dijo que en los momentos estresantes probablemente no iba a estar allí y me dijo que lo hiciera yo mismo y que él haría lo mejor que haría.

“Me alegro de haber mantenido la camiseta en estas circunstancias, pero definitivamente no es la forma en que lo imaginé que iría”.

El compañero de equipo Victor Campenaerts se sumó a la historia, diciendo que Vingegaard se había quejado de mareos.

“No tuve la impresión de que era muy lúcido. Lo superó un poco, pero ya no podía sostener su freno”, dijo Campenaerts.