El equipo danés apoya a Mads Pedersen en la carrera de ruta, Bjerg compite en la contrarreloj

El dos veces ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), no ha sido seleccionado para los Juegos Olímpicos de París, y Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates) ocupa el último de los cuatro lugares asignados a Dinamarca.

Bjerg correrá la carrera en ruta el 3 de agosto junto a Mads Pedersen, Mattias Skjelmose (ambos Lidl-Trek) y Michael Mørkøv (Astana Qazaqstan), quienes ya habían sido anunciados por el comité olímpico danés. Mørkøv también competirá en la pista.

Serán los primeros Juegos Olímpicos de Bjerg y también será el representante de Dinamarca en la contrarreloj individual el 27 de julio.

En noviembre del año pasado, Vingegaard declaró que le gustaría ir a los Juegos Olímpicos de París dijo a la agencia de noticias danesa Ritzau “Espero ser seleccionado, pero no me sorprenderá si no lo soy. Es muy posible que el seleccionador nacional elija a otros cuatro”.

El ciclista de Visma-Lease a Bike se recupera de una lesión tras un accidente en el País Vasco de Itzulia en abril. Actualmente se encuentra entrenando en altura en Tignes mientras busca defender su corona del Tour de Francia.

Todo a favor de Mads Pedersen

Las esperanzas de una medalla danesa en los Juegos Olímpicos de París descansan sobre los hombros del campeón mundial de 2019, Mads Pedersen. El joven de 28 años se adapta bien al recorrido de estilo clásico alrededor de París, que abarca la corta y pronunciada Côte de la Butte Montmatre en las últimas vueltas. Bjerg desempeñará un papel de apoyo para Pedersen en la carrera en ruta.

“Estoy deseando ayudar a Mads. Soy asistente de piloto a diario y me especializo precisamente en eso. Sé que puedo marcar la diferencia en el equipo. Tenemos un equipo danés fuerte y debemos demostrar que estamos preparados para luchar por las medallas en París”, dijo Bjerg en el sitio web de la Federación Deportiva de Dinamarca.

El mes pasado, Bjerg jugó un papel clave en la victoria de Tadej Pogačar en el Giro de Italia. Reveló que ahora se saltará el Tour de Francia para concentrarse en los Juegos Olímpicos. Bjerg tiene sus propias aspiraciones en París para la contrarreloj individual, en la que es un outsider para una medalla.

“Estoy deseando que llegue la contrarreloj. He trabajado con contrarreloj durante 10 años y sé lo que se necesita para alcanzar el 'pico' en esa disciplina”, dijo Bjerg.

“Estoy increíblemente orgulloso de ir a los Juegos Olímpicos. He hecho todo lo posible. Desde diciembre sólo he estado en casa 14 días y, por lo demás, sólo he estado en carreras y en campos de entrenamiento. Elegí montar en Giro de Italia y saltarme el Tour de Francia para estar completamente preparado para los Juegos Olímpicos. Por eso también me siento muy aliviado de haber sido seleccionado”.