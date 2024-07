El danés no participará en la Vuelta a España, el resto de la temporada 2024 es incierto

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), subcampeón del Tour de Francia 2024 y ganador general de 2022 y 2023, ha insistido en que su principal conclusión de la carrera de este año es que, a pesar de su derrota, las circunstancias posteriores a su recuperación de las terribles lesiones de abril han hecho que terminar segundo casi se sienta como una victoria.

“Por supuesto, no voy a ganar el Tour de Francia, pero quizá en unas semanas, cuando tenga tiempo para reflexionar sobre ello, estaré aún más orgulloso del segundo puesto que de las dos victorias que he conseguido”, dijo Vingegaard el domingo por la noche.

Tras su segundo puesto en el Col de la Couillole el sábado, Vingegaard consiguió el segundo puesto en la última contrarreloj del Tour (su cuarto segundo puesto en una etapa del Tour de este año), su último puesto en la clasificación general final, a 6:17, es su cuarto podio en dos años en la carrera. Esa racha de tres primeros puestos comenzó con el segundo puesto en la general detrás del ganador de 2024 Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en 2021, luego dos victorias absolutas en 2022 y 2023 y ahora el segundo puesto de nuevo en 2024.

Sin embargo, en 2024, el liderato de la clasificación general quedó fuera de su alcance, con la única visita de Vingegaard al podio antes de la alineación final en Niza: la victoria de etapa en Le Lioran.

Pero, como la dirección de Visma-Lease A Bike recordó repetidamente a los medios en la Grand Départ de Florencia, incluso llegar al Tour fue una gran victoria para el danés, dado el terrible accidente que sufrió esta primavera. Tal vez no sea de extrañar, entonces, que sus palabras en una conferencia de prensa final el domingo por la noche subrayaran lo orgulloso que estaba el ciclista de 27 años de poder competir a un alto nivel en el Tour este año, al tiempo que dejaban claro lo decidido que está a volver a dar un paso más en 2025.

“En primer lugar, fue muy agradable para mí volver a un nivel muy, muy alto”, dijo. “Después de todo lo que pasó con el accidente, con el revés que tuve este año, no fue agradable, por supuesto, pero poder volver así, conseguir el segundo puesto en el Tour de Francia sigue siendo un gran resultado.

“Teniendo todo en mente, podría ser un resultado aún más importante que ganar el Tour de Francia cuando todo salió a la perfección. Por supuesto, no voy a ganar el Tour de Francia, pero creo que cuando tenga tiempo para reflexionar sobre ello en unas semanas, tal vez esté aún más orgulloso del segundo puesto que de las dos victorias que he conseguido”.

Sin competir desde su accidente en abril, el desempeño de Vingegaard en los primeros 10 días del Tour invitó a un optimismo aún mayor del que él o el equipo podrían haber esperado.

El único ciclista capaz de seguir a Pogačar cuando atacó en la empinada subida a San Luca en la segunda etapa en Bolonia, perdió sólo 38 segundos con el Galibier en la cuarta etapa, la prueba de montaña clave de la primera semana, que el equipo atribuyó en parte a factores como el mayor peso de Pogačar (y, por lo tanto, a una mayor velocidad) en el descenso. Luego, después de otra mínima pérdida de tiempo en la contrarreloj y de mantener bajo control a un Pogačar arrasador en una etapa de tierra siempre impredecible, Vingegaard llegó a superar a Pogačar en el sprint, lo que supuso una sorprendente derrota para el esloveno en Le Lioran. En ese momento, el Tour parecía totalmente abierto y los periodistas incluso le decían a Pogačar después de la etapa que Vingegaard se estaba adelantando en la lucha por la general.

“Creo que el día que gané la etapa, ya creía que podía ganar el Tour de Francia, desde entonces y también antes”, dijo Vingegaard. “Eso fue porque sabía que tenía un gran nivel y Plateau de Beille (en la etapa 15) fue mi mejor actuación en una subida larga, una subida de 40 minutos.

“Estaba analizando mis números de potencia y yo mismo estaba bastante increíble. Pero Tadej estaba más fuerte, así que se merece ganar sin duda. Es realmente impresionante cómo corrió el Tour”.

En cuanto a La Bonette-Restefond, a mitad de la etapa 19, Vingegaard todavía se mostraba optimista de que podía revertir la ventaja de tres minutos de Pogačar en la general, e incluso envió a tres gregarios para ayudarlo en caso de un contraataque del pelotón de la general.

Pero nunca llegó. Vingegaard se dio cuenta de que no iba a ganar el Tour ese día y, con un cambio radical de estrategia, pasó de una ofensiva total a intentar mantener a raya a sus rivales, como el tercer clasificado, Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep).

“En la etapa de Isola me sentía muy mal, cuando crucé la línea de meta estaba completamente vacío”, contó. “A mitad de etapa me di cuenta de que hoy tendría que cambiar mi mentalidad y pasar de intentar atacar a simplemente aferrarme a la rueda de Remco como si fuera mi vida”.

Sin embargo, no se trataba solo de seguir ruedas. Vingegaard luchó con valentía en la retaguardia en la etapa 20 para distanciar a Evenepoel y asegurar su segundo puesto, además de derrotar al belga nuevamente el domingo, y con la perspectiva más amplia que trajo el final de la carrera, Vingegaard ya se estaba centrando en los puntos culminantes de su Tour. El principal fue, por supuesto, haber podido estar en el Tour, luchando por un podio y quizás más durante tanto tiempo.

“Creo que para mí lo más destacado es haber tenido una pelea como esta con Remco y Tadej”, dijo. “Por supuesto, para mí también (otros aspectos destacados) es simplemente volver de la caída, estar de nuevo en el pelotón y realmente no tener miedo de estar en el pelotón.

“Creo que cuando has tenido un accidente como este, nunca sabes cómo te sentirás al volver y cómo te sentirás al hacer los descensos, al estar en el grupo, así que (lo más destacado) son las tres semanas que he estado allí, concentrado todos los días”. Otra razón para estar alegre, dijo, fue que “también estuve algunos días a un nivel (de rendimiento) más alto que antes”.

El camino por delante

Sin embargo, el juego ha cambiado desde 2023, ya que Pogačar ofrece actuaciones que superan incluso lo que Vingegaard fue capaz de hacer para derrotar al esloveno, y por un margen considerable, más de siete minutos, el pasado julio. Los aficionados al ciclismo y los medios de comunicación suelen ser colectivamente culpables de tener mala memoria y tal ha sido la escala del dominio de Pogačar, que es difícil recordar que este fue el mismo ciclista que dijo “Estoy muerto, me he ido” cuando Vingegaard destrozó la carrera en el Col de la Loze un año después, en julio.

Sin embargo, si el desempeño de Pogačar en 2023 debe tomarse en el contexto de una muñeca rota en abril de ese año y una preparación para el Tour de Francia medio destrozada como resultado, cuando se le preguntó qué se podría mejorar para 2025, el danés señaló abril de 2024 y su propio accidente de terror en la Itzulia Basque Country como el contexto que definió gran parte de su carrera esta temporada.

“Siempre es difícil decir qué puedo mejorar, creo que toda la preparación estuvo lejos de ser ideal este año, así que hay un gran paso por dar allí”, dijo, antes de agregar lacónicamente: “Un gran paso es simplemente no romperme casi todos los huesos del lado derecho de la parte superior del cuerpo y perforar ambos pulmones.

“Creo que entrenar y no tener un revés como ese también será un gran paso. Y, por supuesto, tendremos que analizar todo lo que podemos mejorar”.

El hecho de que haya realizado algunas de sus mejores actuaciones de escalada en el Tour de este año también es motivo de optimismo y estuvo de acuerdo en que “seguro que me da algún tipo de confianza con la preparación que tuve, porque para ser honesto solo tuve 6 semanas de entrenamiento adecuado”.

“Eso está lejos de ser ideal. Estuve 12 días en el hospital, ocho días en cuidados intensivos, donde no me permitieron levantarme de la cama, por lo que perdí mucha forma y mucho entrenamiento. Así que en este caso me da la confianza de que al menos sé que puedo prepararme mucho mejor el año que viene”.

Lo que queda de esta temporada, sin embargo, es otra historia. Segundo en la Vuelta a España el año pasado, ha habido persistentes rumores de que podría estar en Lisboa el 17 de agosto. Pero Vingegaard dejó claro que no estaría presente en Portugal en agosto y después de nueve meses agotadores física y mentalmente, lo principal en lo que estaba pensando después del Tour era en tomarse un descanso.

“Para ser sincero, no he tenido un día de descanso mental desde noviembre del año pasado”, dijo. “Desde entonces, siempre se ha tratado de entrenar, alimentarse y tratar de mejorar. Luego me caí y se trataba de volver o simplemente tratar de llegar a un alto nivel para el Tour”.

“Prepararme para el Tour de Francia fue una gran lucha. Durante mucho tiempo, incluso dudé si estaría listo”, concluyó.

Sin embargo, si la actuación imponente de Pogačar y el doblete Giro-Tour acapararon la mayor parte de los titulares el lunes después del Tour, Vingegaard no podía ser olvidado. No es solo que el mismo corredor haya estado junto a Pogacar, ya sea por delante o por detrás de él, en el podio del Tour de Francia durante los últimos cuatro años.

Desde la determinación de Vingegaard de participar, hasta su victoria de etapa en la Lioran, su valiente defensa de su puesto en el podio y sus dos segundos puestos en el último fin de semana en Niza, todos estos momentos fueron testimonio de la resistencia y el coraje del corredor danés. De cara al futuro, tanto en el Tours como en muchas otras carreras, esto sin duda volverá a contar mucho.

