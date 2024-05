Dane se perderá el campamento de altitud del equipo esta semana mientras se recupera de las lesiones del accidente

Jonas Vingegaard no estará en la salida del Critérium du Dauphiné el 2 de junio, según Wielerflits.nlpero el equipo todavía espera que se recupere a tiempo para defender su título del Tour de Francia en julio.

Vingegaard se estrelló en un descenso durante la etapa 4 de la Itzulia País Vasco el 4 de abril y sufrió fractura de clavícula y costillas, y colapso de pulmón. Recién recibió el alta del hospital en España el 16 de abril.

El director deportivo Merijn Zeeman también confirmó Wielerflits que Vingegaard no asistiría este fin de semana a la concentración del equipo del Tour en Sierra Nevada.

“Ganar el Tour será difícil para Jonas, pero ciertamente no es imposible”, dijo Zeeman. “Está ocupado todos los días con su rehabilitación bajo la dirección de nuestro personal médico y fisioterapeutas. Sin duda mantendremos abierta la posibilidad de que llegue al inicio del Tour en Florencia. Jonas tiene un gran talento y sabemos que él también se recupera extremadamente rápido.

“Cada semana hacemos balance. El personal médico no puede decir mucho en este momento sobre el programa que puede seguir en el próximo período. Tenemos que esperar y ver, pero ciertamente todavía tenemos esperanzas de que pueda defender su título del Tour”.

Wout van Aert también se perderá el campamento de altitud ya que continúa recuperándose de una fractura de esternón, costillas y clavícula tras su accidente en Dwars door Vlaanderen, pero ha estado montando su bicicleta de montaña como parte de su recuperación gradual.

Se suponía que Van Aert correría el Giro de Italia, pero sus lesiones impidieron su participación. Zeeman dijo que “mantendrían abiertas todas las opciones” en las próximas semanas mientras miden la recuperación de ambos ciclistas.

“¿Necesita Jonas que el Dauphiné esté en buena forma para el Tour? Eso no es necesariamente necesario”, dijo Zeeman. “El Dauphiné no es ciertamente una carrera clave para Jonas de cara al Tour. En 2021 corrió en el Dauphiné después de recuperarse también de una lesión. Sólo en la última etapa logró pasar y terminó segundo en esa etapa. Estoy convencido de que con un buen bloque de entrenamiento en ese período, Jonas también puede trabajar en su forma para llegar al inicio del Tour en plena forma”.

El equipo no pudo decir cuándo regresaría Van Aert, aunque se ha especulado que podría correr el Tour de Noruega a finales de este mes. Zeeman lo negó. “Wout aún no ha llegado al punto en el que podamos tomar esa decisión. En el escenario más favorable, Noruega sería factible para él. Pero todavía no se puede decir nada al respecto”.