Jonas Vingegaard y Wout van Aert han sido confirmados en la alineación del Tour de Francia de Visma-Lease a Bike, poniendo fin a semanas de especulaciones sobre su estado físico y sus ambiciones para la carrera más importante de la temporada 2024.

Visma-Lease a Bike también reveló su camiseta azul especial 'Renaissance' y sus bicicletas Cervelo azules que han sido creadas para evitar un choque con la camiseta amarilla del líder del Tour de Francia.

Vingegaard apuntará a un tercer Tour de Francia consecutivo después de sus victorias en 2022 y 2023, pero persisten dudas sobre su forma durante tres semanas de intensas carreras en el Gran Tour. Visma-Lease a Bike dijo que el danés se ha “recuperado lo suficiente de su caída en la Vuelta al País Vasco para luchar por un buen resultado” en su anuncio oficial de su equipo del Tour.

Van Aert había planeado participar en el Giro de Italia y luego pasar julio preparándose para los Juegos Olímpicos, pero su primavera se descarriló por un accidente a alta velocidad en Dwars Door Vlaanderen. Dijo que el objetivo principal del equipo era “una clasificación alta con Jonas”, pero es probable que también apunte a victorias de etapa.

Los estadounidenses Matteo Jorgenson y Sepp Kuss también forman parte de la alineación de ocho corredores del Visma-Lease a Bike Tour de Francia, junto con Christophe Laporte, Tiesj Benoot, Wilco Kelderman y Jan Tratnik.

“Estoy emocionado de comenzar el Tour”, dijo Vingegaard, quien correrá por primera vez desde su accidente en Itzulia Basque Country en el Tour de Francia.

“Los últimos meses no siempre han sido fáciles, pero agradezco a mi familia y al equipo Visma-Lease a Bike por su apoyo inquebrantable. Hemos trabajado juntos para llegar a este momento y, por supuesto, estoy muy emocionado de ver dónde me encuentro. Me siento bien y muy motivado”.

Visma-Lease a bike dijo inicialmente que Vingegaard solo participaría en el Tour de Francia si estaba al “100%” cuando la carrera comenzara el 29 de junio en Florencia, Italia. Sin embargo, a principios de esta semana, el director deportivo Merijn Zeeman sugirió que Vingegaard necesitaba ser “competitivo” en lugar de “luchar por el amarillo” para asegurar la selección.

En el anuncio oficial del equipo, Zeeman se mostró aún más cauteloso al hacer predicciones sobre lo que Vingegaard puede lograr en el Tour y si podrá desafiar a sus rivales de renombre Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) y Remco Evenepoel ( Soudal Quick-Step).

“Estoy muy orgulloso de Jonas y del equipo técnico. Está regresando de una grave lesión. En las últimas semanas ha demostrado lo campeón que es, tanto mental como físicamente”, dijo Zeeman.

“Por supuesto, todavía no sabemos hasta dónde puede llegar. Estamos siendo cautelosos porque no ha podido correr y su preparación no ha sido ideal, por decir lo menos. Pero él estará ahí, sano y motivado”.

Van Aert ganó nueve etapas en el Tour de Francia y ganó el maillot de puntos verdes en 2022. Tenía muchas ganas de volver al Tour después de perderse el Giro.

“Tengo muchas ganas de que llegue el Tour de Francia. Por supuesto, este no era el plan inicialmente, pero después de mi desarrollo en las últimas semanas, realmente lo quería y el equipo estuvo de acuerdo”, explicó.

“Nuestro principal objetivo es, por supuesto, lograr una clasificación alta con Jonas. Quiero contribuir a eso con un excelente equipo”.

Jorgenson recurrió a las redes sociales para restar importancia a las sugerencias de que Vingegaard podría tener un papel doméstico en apoyo del estadounidense después de que mostró una sólida forma en la carrera por etapas en París-Niza y el Critérium du Dauphiné. Kuss también podría desempeñar un papel de liderazgo si Vingegaard flaquea, pero no estuvo al 100% durante el Dauphiné.

“Matteo Jorgenson ya se ha convertido en uno de los corredores más fuertes del equipo este año, con victorias en París-Niza y Dwars puerta Vlaanderen y su segundo puesto en el Dauphiné”, dijo Zeeman, detallando las cualidades de los corredores.

“Sepp Kuss demostró el año pasado que es un gran escalador, un miembro importante y un líder por derecho propio con una victoria en la Vuelta a España.

“El campeón de Europa Christophe Laporte tuvo una primavera desafortunada debido a una lesión y una enfermedad, pero ha vuelto a estar en forma en los últimos dos meses. Será un eslabón importante en el equipo.

“Tiesj Benoot tuvo una primavera excelente, incluido un podio en la Amstel Gold Race, y llevó esas buenas sensaciones al último período de entrenamiento.

“Wilco Kelderman se perdió el Giro de Italia por una fractura de clavícula, pero ahora está recuperado y será un corredor importante en las etapas de montaña. Jan Tratnik ya ganó este año Omloop het Nieuwsblad. Estuvo fuerte en el Giro y con su experiencia y cualidades, jugará un papel importante en el equipo del Tour”.

