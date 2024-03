El italiano muestra sus múltiples talentos en Tirreno-Adriático y considera la carrera olímpica en ruta y en pista por partida doble

Jonathan Milan (Lidl-Trek) continuó mostrando su multitud de talentos en Tirreno-Adriatico, con un cercano segundo lugar detrás de Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) en Gualdo Tadino después de terminar tercero en la contrarreloj inicial y noveno en el sprint de alta velocidad. en el escenario 2.

El italiano de 23 años es un exitoso perseguidor de pistas, velocista de potencia y contrarrelojista, y muchos en Italia lo consideran el heredero aparente de Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e incluso un futuro poseedor del récord de la hora.

Él y Ganna son los anclas y la fuerza impulsora del equipo italiano de persecución que ganó una medalla de oro durante los Juegos de Tokio y defenderá su corona en los Juegos Olímpicos de París este verano.

Milán debutó con Lidl-Trek este año y busca aprovechar su victoria al sprint, sus cuatro segundos puestos y su camiseta de puntos en el Giro de Italia 2023. Ya ganó una etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana de principios de temporada y podría decirse que es el mejor corredor italiano del pelotón en lo que va de 2024.

Pasará a formar parte del equipo de Clásicas de Lidl-Trek para Milán-San Remo, Gent-Wevlegem, Dwars door Vlaanderen y París-Roubaix.

Mads Pedersen sigue siendo el líder lógico de Lidl-Trek para Milán-San Remo, pero Milán le da al equipo estadounidense WorldTour una opción de sprint adicional, junto con el danés, el ganador de Milán-San Remo 2021, Jasper Stuyven, y el en forma Toms Skujinš.

“Tenemos un equipo fuerte para cada opción de carrera”, dijo Milán modestamente después de ponerse la camiseta de puntos de ciclamino en Tirreno-Adriatico como recompensa por su consistencia.

Sigue siendo un nombre para recordar si los esperados ataques al Poggio son por alguna razón neutralizados y los velocistas toman el mando.

“Me gusta tomar las cosas día a día, así que primero pienso en terminar la Tirreno-Adriático y luego pensaré en la Milán-San Remo”, dijo tratando de restar importancia a las expectativas para La Classicissiama del sábado 16 de marzo. .

“Tendré compañeros súper fuertes para Milán-San Remo como Mads, Jasper y otros. Tendremos un gran equipo y Mads lo está haciendo muy bien. Sólo quiero hacer mi parte”.

Milán sufrió en el ascenso gradual a la línea de meta de Gualdo Tadino, con caras de dolor mientras luchaba por la posición a la cabeza del pelotón.

Evitó por poco la caída tardía cuando Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) tocó las ruedas y cayó, pero no pudo superar a Bauhaus en el sprint ascendente hacia la línea de meta.

“Sabíamos que estas primeras etapas de Tirreno-Adriático podrían ser buenas para mí”, explicó Milán a ciclismonoticias y La Gazzetta dello Sport post-etapa.

“Empecé con una contrarreloj bastante buena, demostrando que me sentía bien. Hoy sólo me faltaba ese medio metro que marcaba la diferencia y me hubiera dado la posibilidad de ganar quizás. Aunque claro, es fácil decirlo después.

“Estoy contento con mi carrera, cómo corrió el equipo y con mi forma. Ha sido un final complejo, había curvas mojadas en un puente y también ha habido una caída. Vi a tres corredores de Bahrain Victorious allí arriba en el último kilómetro. Monté bien, pero quizás no tan bien como podría haberlo hecho. Tengo que estar contento con el segundo puesto. Siempre queremos más pero demostré que tengo buenas condiciones”.

Los múltiples talentos de Milán le plantean un gran dilema de cara al verano de 2024, tras disputar el Giro de Italia con Lidl-Trek.

Quiere ganar una segunda medalla de oro en la persecución por equipos en pista, pero al seleccionador italiano Daniele Bennati le encantaría tenerlo en el equipo italiano de tres corredores para la carrera en ruta por las calles adoquinadas de Montmartre y el centro de París.

Ganna apuntará a la contrarreloj en París antes de pasar al velódromo. El único obstáculo para Milán es el calendario olímpico.

“El gran problema es que la carrera en ruta es el día anterior a la carrera en pista, por lo que será muy difícil hacer ambas cosas”, dijo Milan con aire de desesperación.

“Me encantaría participar tanto en la carrera en ruta como en la persecución por equipos y hacerlo bien. El problema es el momento. Podríamos terminar haciendo ambas cosas mal”.