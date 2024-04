Actualizado: ​'Es una decisión que se tomó en el camino y se hizo', dice DS Stannard

Josh Tarling (Ineos Grenadiers) fue descalificado de la París-Roubaix tras ser remolcado desde el coche de su equipo tras un problema mecánico.

El joven ciclista británico era un outsider para conseguir un primer puesto en la París-Roubaix después de impresionar en Dwars door Vlaanderen y el Tour de Flandes. Sin embargo, su carrera terminó cuando faltaban 130 km cuando los comisarios de carrera lo descalificaron oficialmente y le dijeron que se retirara del pelotón.

Tarling formó parte del selecto grupo delantero de 30 corredores que se formó después de que Alpecin-Deceuninck forzara el ritmo del actual campeón y favorito de la carrera, Mathieu van der Poel, a 150 km del final.

Luego tuvo un problema con la bicicleta y perdió contacto con el grupo en las carreteras expuestas. Pronto pudo perseguirlo, pero luego fue visto remolcando una botella pegajosa a gran velocidad.

desde su coche del equipo Ineos Grenadiers por un motociclista oficial y en televisión.

El remolque solo duró unos segundos, pero claramente incluyó una aceleración del equipo antes de sumergirse en el rebufo.

El comisario de motos y el árbitro asistente de vídeo (VAR) intervinieron rápidamente para descalificar a Tarling tras ver el incidente, que fue captado en directo por televisión.

Le dijeron que estaba fuera de carrera a través de la radio del equipo y gradualmente retrocedió antes de hablar con el comisario jefe de carrera en el auto rojo que seguía al pelotón. Después de no poder defender su caso, el campeón europeo de contrarreloj, Tarling, rechazó enojado una motocicleta de televisión que estaba delante de él.

Posteriormente, Tarling fue descalificado de los resultados oficiales, multado con 500 francos suizos y descontado 100 puntos en el ranking UCI. El director deportivo Christian Knees también fue multado con 500 francos suizos.

El director deportivo de Ineos Grenadiers celebró una reunión informativa después de la carrera con el nuevo director de rendimiento, Scott Drawer. El puesto 17 de Tom Pidcock fue un buen resultado, pero la descalificación de Tarling ensombreció su carrera.

Tarling no habló después de la carrera, pero Ian Stannard afrontó las preguntas sobre el incidente de ciclismonoticias y GCN. El ex ciclista profesional insinuó que el castigo tal vez fue duro y faltó de consistencia, especialmente en una carrera agitada como la París-Roubaix. Otros corredores, sin duda, tal vez aprovecharon remolques similares durante la carrera, pero quizás no tan cerca del grupo delantero.

“Es una decisión que se tomó en el camino y se hizo”, dijo Stannard.

No reveló quién le ofreció a Tarling una botella pegajosa ni dijo si fue correcto que Tarling fuera descalificado.

“Es una circunstancia de carrera. Le hicieron cambio de moto y es lo que hay. Al final los comisarios tomaron la decisión y listo”.

