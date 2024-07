Un británico de 20 años dispuesto a enfrentarse a Ganna, Evenepoel y las duras calles de París para ganar una dulce recompensa

Josh Tarling tiene sólo 20 años y está haciendo su debut en los Juegos Olímpicos de París, pero su inocencia juvenil y su increíble talento en las contrarreloj lo convierten en el favorito para la carrera de 32,4 km del sábado.

Tarling no tiene miedo de decir que va a por el oro. La presión y las expectativas parecen resbalarse de su espalda como una suave corriente de aire cuando corre a 55 km/h en una contrarreloj.

“Quiero ganarlo”, dijo Tarling cuando se le preguntó cuál era su objetivo para los Juegos Olímpicos durante una videollamada con varios medios, entre ellos Noticias de ciclismo el jueves, 24 horas después de realizar un último reconocimiento del recorrido llano y rápido del centro de la ciudad.

“Creo que la contrarreloj se determina en función de lo duro que puedas ir, siempre y cuando lo hagas todo, sé que eso es lo que obtendré. Pero, por supuesto, me gustaría ganarla.

“No tengo expectativas porque no puedo controlarlo. Mientras sepa que hice todo lo que estaba a mi alcance y esté contento con mi carrera, seré feliz”, afirmó.

En 2023, Tarling ganó el título europeo de contrarreloj y luego se llevó el bronce en el Campeonato Mundial, detrás de Remco Evenepoel y Filippo Ganna, probablemente sus mayores rivales en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París el sábado.

Ganna, su compañero de equipo en Ineos Grenadiers, considera a Tarling una amenaza y está molesto porque el Equipo GB ha contratado los servicios de su entrenador y experto en contrarreloj Dario Cioni para la carrera del sábado.

Incluso las casas de apuestas tienen a Tarling como favorito, pero él sigue con los pies en la tierra.

“Ganna, Remco Evenepoel y Wout Van Aert han hecho cosas mucho más impresionantes que las mías. Mi nombre pasa desapercibido en algunos aspectos y eso es bastante bueno”, afirmó.

Recompensas de comida rápida por realizar pruebas contrarreloj rápidamente

En una entrevista en Ciclismo semanalTarling y su padre Michael recordaron cómo paraban en McDonald's de camino a casa después de una prueba contrarreloj de 10 millas del club a mitad de semana; las carreras locales alimentaban el deseo adolescente de Josh de correr y demostraban su habilidad año tras año.

“Quizás estaría un poco más delgado si no fuera por eso”, bromeó Tarling sobre sus recompensas de comida rápida por su rápido tiempo de seguimiento.

Ya ha visto que hay un McDonald's francés cerca del alojamiento del equipo GB en las afueras de París, pero está deseando poder darse otro capricho después de semanas de entrenamiento disciplinado.

“Hace mucho tiempo que no como chocolate. No es realmente una comida, pero me encantaría comer unas de esas bolitas de chocolate rojo Lindor”, admitió.

Tarling se mudó del sur de Gales a Andorra, en los Pirineos, desde que se convirtió en profesional en 2023. Mientras Evenepoel y otros competían en el Tour de Francia, él se entrenó específicamente para la contrarreloj en altitud y luego en un campamento especial.

El tamaño y la importancia de los Juegos Olímpicos sólo se hicieron notar cuando llegó a París antes del viaje de reconocimiento del miércoles.

“Uno tiene la sensación de que es mucho más grande cuando todo el hotel está definido por GB”, dijo.

“Hemos puesto más empeño y hemos hecho cosas más específicas, cosas para ello pero tengo que tratar ese tipo de carrera, de lo contrario termino estresándome”.

Tarling recorrió el recorrido de 32,4 km de contrarreloj tres veces el miércoles por la tarde, y volvió a recorrer las curvas clave a velocidad de carrera. También estudió las carreteras a las cinco de la mañana en junio para evitar el tráfico.

“No me encanta, pero no hay nada que me disguste. Creo que para que sea realmente perfecto para mí, estaría bien que fuera más retorcido, pero no hay nada que me disguste”, dijo.

“Es rápido y en caminos fluidos, es bastante accidentado al principio y al final, ha habido mucha repavimentación y algunos baches, pero será divertido”.

Es un recorrido para contrarrelojistas potentes como Tarling y Ganna, pero no excluye a los ciclistas aerodinámicamente más eficientes como Evenepoel.

“Es un circuito en el que se necesitan los vatios máximos. Remco obviamente es mejor que Ganna y yo en los circuitos con más desniveles, pero no creo que esté en desventaja en un circuito llano. Obviamente, cuanto más rápido vayas, más diferencia habrá en la aerodinámica”.

Tarling había visto que Van Aert probó un freno de disco delantero para la contrarreloj, tal vez creyendo que podría darle una ventaja aerodinámica en el recorrido de ida y vuelta, pero no estaba convencido.

“Buena suerte para él…” dijo Tarling con respetuosa observación.

“Es inteligente si cree que hay una ganancia en ello. Si la ha probado, entonces que lo haga. Sé que los primeros y los últimos cinco kilómetros son accidentados y muy duros para una rueda de disco. Nunca he conducido una en el exterior, pero estoy seguro de que las curvas tampoco serán increíbles. Como las curvas son rápidas, hay que aprovecharlas al máximo”.

Tarling ha trabajado en su posición sobre la bicicleta para ser aún más aerodinámica, pero manteniendo su potencia y relativa comodidad. Tiene un nuevo mono especialmente desarrollado para la contrarreloj olímpica, pero aparte de eso “no hay nada del otro mundo”.

Se espera que tanto la contrarreloj masculina como la femenina se decidan por unos pocos segundos o incluso menos. Un simple error en una curva, pasar por un bache o una breve pérdida de velocidad podrían marcar la diferencia entre el oro, la plata, el bronce o nada.

Tarling podría ganar la primera medalla para Gran Bretaña el sábado y dar inicio a lo que para muchos en Gran Bretaña será otra fiebre del oro, como en Londres 2012, cuando Gran Bretaña ganó 29 medallas de oro y un total de 65 medallas.

En 2012, Bradley Wiggins ganó la contrarreloj tan solo unos días después de ganar el Tour de Francia. Posó en un trono durante la ceremonia de entrega de medallas, lo que contribuyó aún más a su condición de héroe nacional.

“Me encantaría tener un trono…” bromeó Tarling. “Nunca pensé que pudiera ser yo, pero me pareció una locura.

“Londres 2012 fue la primera vez que vi unos Juegos Olímpicos. Fuimos a ver la carrera en ruta bajo la lluvia. Mis Juegos desde entonces han llegado bastante rápido, pero creo que estamos listos para ello”.

Para Tarling, la contrarreloj olímpica será como muchas de las contrarreloj que corrió en Gran Bretaña cuando era adolescente, sólo que con recompensas mayores que una hamburguesa de McDonald's.

“Sería genial ganar el primer oro para Gran Bretaña. Sin duda es un objetivo. Sería un poco un sueño”, afirmó.