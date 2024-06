El joven español lidera mientras Tadej Pogačar descansa tras la victoria en el Giro de Italia

Después de dominar el Giro de Italia con Tadej Pogačar, el UAE Team Emirates ha confirmado que Juan Ayuso apuntará a la victoria general en el Criterium du Dauphiné que comienza el domingo.

El joven de 21 años unirá fuerzas con Pogacar en el Tour de Francia, en un papel secundario y suplente.

También en el UAE Team Emirates para el Dauphiné están Igor Arrieta, de 21 años, y el kiwi Michael Vink, de 32, ambos debutando en la carrera. Nils Politt, Pavel Sivakov, Marc Soler y Tim Wellens también correrán en Francia como último paso hacia el Tour de Francia.

Ayuso ganó la Itzulia País Vasco después de que Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primož Roglič se estrellaran y luego terminara quinta en la general del Tour de Romandía.

“Desde Romandía me tomé un pequeño descanso y después me he ido recuperando poco a poco”, dijo Ayuso mientras se dirigía a Francia.

“Hemos estado entrenando muy bien como grupo en altitud las últimas semanas y el ambiente es bueno con muchos muchachos haciéndolo bien, así que nuestro objetivo es estar al final de la carrera. El Dauphine será ahora un buen probador antes del Tour de Francia”.

Adam Yates está ausente del equipo UAE Team Emirates para el Dauphiné a pesar de terminar segundo en la general en la edición de 2023 de la carrera por etapas francesa de ocho días detrás de Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike).

Actualmente, Pogačar está descansando después de su victoria en el Giro de Italia antes de dirigirse a un campamento de altitud en los Alpes franceses, donde se unirá a muchos de sus compañeros de equipo para participar en el Dauphine después de que finalice la carrera el domingo 9 de junio.